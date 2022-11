Comunicado de prensa de Business Wire: Katalyst Data Management

Katalyst Data Management completó la adquisición previamente anunciada de Geopost Energy, con sede en Río de Janeiro. Geopost, con su plataforma líder de análisis de datos del subsuelo y Virtual Data Room, es el complemento perfecto para la solución líder iGlass de Katalyst. La incorporación de Geopost ha proporcionado a Katalyst una red adicional de miembros del equipo con un talento excepcional que aumentará el liderazgo de pensamiento, la innovación tecnológica y el crecimiento de la empresa en todo el mundo. Katalyst continuará apoyando e invirtiendo en la actual pila tecnológica de Geopost, incluido el ampliamente utilizado Portal de Vigilancia del Mercado, con planes para ampliar su alcance geográfico.

Crecimiento y expansión mundial

"Nuestro futuro se ve muy brillante con la integración de Geopost", afirmó el presidente y CEO de Katalyst, Steve Darnell. "Nuestra estrategia de crecimiento se basa en ofrecer un servicio excepcional, una tecnología innovadora y la expansión a nuevos mercados. La adquisición de Geopost cumple con todos esos requisitos. Nuestra misión es asegurar que nuestros clientes reciban las mejores soluciones que los posicionen para el éxito y estoy seguro de que nuestra tecnología e innovación combinadas nos permitirán cumplir con esa misión".

"Geopost está en buenas manos con Katalyst Data Management", aseguró el presidente de Geopost, Christiano Lopes. "Hemos estudiado la arquitectura de la tecnología de Katalyst para entender cómo se complementarán las soluciones de Geopost. Estoy entusiasmado con la idea de reforzar los esfuerzos de Katalyst y trabajar con nuestros equipos de operaciones globales para proporcionar soluciones de Geopost y Katalyst y continuar con la expansión a nuevos mercados".

Además de continuar supervisando las actuales operaciones de Geopost en Brasil, Christiano liderará la expansión de Katalyst en la región como nuevo vicepresidente de América del Sur.

Acerca de Katalyst

Katalyst Data Management ofrece una solución completa de gestión de datos que ayuda a las empresas de petróleo y gas a afrontar el difícil reto de gestionar la gran cantidad de datos e información del subsuelo adquiridos para la exploración y la producción. La solución integral de Katalyst incluye cada paso del proceso, desde la captura y verificación de los datos, su almacenamiento y organización, hasta la comercialización de los datos sísmicos en línea. Las ofertas de Katalyst incluyen la solución iGlass basada en la web para la gestión de datos del subsuelo y el sitio de comercio electrónico SeismicZone para la comercialización de datos. Para obtener más información sobre Katalyst, visite www.katalystdm.com.

Acerca de Geopost

Con su plataforma tecnológica líder, Geopost proporciona acceso instantáneo a datos relacionados con el mercado de E&P (por ejemplo, datos sísmicos, interpretaciones, pozos, gráficos de producción, historial de rondas de licitación, activos de E&P y otros). Todo está integrado en una plataforma fluida y fácil de usar. El entorno combina la biblioteca privada del cliente con información actualizada automáticamente que cubre todos los aspectos de las actividades E&P Offshore y Onshore de Brasil. Geopost es una herramienta esencial para su equipo técnico y comercial.

Contacto

Steve Darnell, presidente y CEO Katalyst Data Management Steve.Darnell@katalystdm.com +1 281.529.3202

Christiano Lopes, vicepresidente de América del Sur Katalyst Data Management Christiano.Lopes@katalystdm.com +55 21 99969-6543

