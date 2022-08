Comunicado de prensa de Business Wire: Katalyst Data Management

Katalyst Data Management anunció hoy que adquirirá Geopost Energy, proveedor de servicios y productos de datos de petróleo y gas con sede en Río de Janeiro. Geopost Energy proporciona acceso instantáneo en línea a datos integrados de todo tipo, incluidos datos sísmicos, de interpretaciones y de registros de producción de pozos para sus clientes. Además, Geopost ofrece información y noticias continuamente actualizadas sobre todos los aspectos de las actividades de exploración y producción (E&P) costa afuera y costa adentro de Brasil. La adquisición representa una importante expansión en la región de América del Sur para Katalyst, lo que respalda sus crecientes capacidades para brindar soporte a sus clientes en cualquier región en la que operen. La oficina brasileña actuará como centro de Katalyst en América del Sur y se sumará a la huella global de Katalyst, incluidos los centros de datos en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Malasia.

El cierre de la transacción está sujeto a las usuales condiciones.

Alcance global para la gestión de datos del subsuelo de extremo a extremo

"Esta adquisición marca otro hito en nuestro camino para tener una presencia en los principales mercados de datos de petróleo y gas en todo el mundo", señaló el presidente y director ejecutivo de Katalyst, Steve Darnell. "Durante mucho tiempo hemos admirado la tecnología y los servicios que Geopost trae al mercado. Además del crecimiento de los productos de Geopost en nuestras regiones existentes, estamos entusiasmados con nuestra capacidad de incorporar sus tecnologías clave en iGlass y SeismicZone. Creemos que esto mejorará en gran medida nuestras capacidades líderes en la industria".

"Estamos encantados de convertirnos en parte de la familia Katalyst", dijo Christiano Lopes, director ejecutivo de Geopost. "La combinación de Katalyst al ser la organización líder en la industria, mas su presencia global y experiencia, junto a la tecnología y los servicios desarrollados por Geopost contribuirán a una solución más amplia que generará nuevas oportunidades en múltiples regiones. Es una gran oportunidad para nosotros a medida que avanzamos".

Acerca de Katalyst

Katalyst Data Management ofrece una solución completa de gestión de datos que ayuda a las empresas de petróleo y gas con el difícil reto de gestionar la gran cantidad de datos del subsuelo y la información adquirida para la exploración y la producción. La solución de extremo a extremo de gestión de datos de Katalyst incluye todos los pasos del proceso, desde la captura de datos y la verificación hasta el almacenamiento y organización de datos digitales, hasta la comercialización en línea de los datos sísmicos. Las ofertas distintivas de Katalyst incluyen a la solución iGlass basada en la web para la gestión de los datos del subsuelo y la comercialización de los datos del sitio de comercio electrónico SeismicZone. Para obtener más información sobre Katalyst, visite www.katalystdm.com.

Acerca de Geopost Energy

Con su plataforma tecnológica líder, Geopost brinda acceso instantáneo a datos relacionados con el mercado de E&P (p. ej., datos sísmicos, interpretaciones, pozos, gráficos de producción, historial de rondas de licitación, activos de E&P y otros). Todo está integrado en una plataforma fluida y fácil de usar. El entorno combina la biblioteca privada del cliente con información actualizada automáticamente que cubre todos los aspectos de las actividades de E&P costa afuera y costa adentro de Brasil. Geopost es una herramienta imprescindible para su equipo técnico y comercial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220829005054/es/

