Comunicado de prensa de Business Wire: Kinesso

Kinesso, la empresa de inteligencia conectada de IPG, anunció hoy el nombramiento de cuatro nuevos directores ejecutivos regionales. Los ejecutivos que anteriormente ocupaban cargos de liderazgo en Matterkind ascienden a directores ejecutivos regionales de Kinesso y mantendrán también sus responsabilidades de liderazgo en Matterkind: Matt Ware en Asia Pacífico, Andy Butters en Oriente Medio y África, Jorge Chavez en Latinoamérica y Sean Muzzy en Norteamérica. Cada uno de ellos será responsable de garantizar que los clientes tengan una experiencia de compromiso única y simplificada con Kinesso y Matterkind, empresas que colaboran estrechamente como parte de la columna vertebral de datos, tecnología y activación de medios para IPG.

La función de director ejecutivo regional se creó para agilizar el apoyo al mayor socio de Kinesso en IPG, Mediabrands, y para aprovechar las oportunidades de crecimiento a medida que Kinesso sigue evolucionando su negocio tanto dentro como fuera de la red de IPG. Con el nombramiento de líderes que ya estaban en la región, Kinesso está aprovechando la fortaleza del equipo de liderazgo internacional existente de Matterkind, todos los cuales están bien posicionados para encabezar el diseño y la entrega de soluciones integradas en toda la gama de ofertas de Kinesso y Matterkind.

"El nombramiento de directores ejecutivos regionales favorece el tipo de integración horizontal que impulsará una mayor innovación en Kinesso", afirmó Arun Kumar, director de datos y tecnología de IPG y director ejecutivo global de Kinesso. "La innovación se produce en todas partes. Matt, Andy, Jorge y Sean nos darán un enfoque unificado y global de los desafíos que necesitamos resolver para nuestros clientes (incluidas mejores conexiones entre sus tecnologías y la comercialización [martech] y anuncios tecnológicos [adtech]) y seguramente serán un catalizador para un mayor crecimiento para Kinesso y nuestros clientes".

"No podría estar más emocionada por Matt, Andy, Jorge y Sean", indicó Erica Schmidt, directora ejecutiva global de Matterkind. "Ellos ya cuentan con un historial de éxito al frente de los negocios de Matterkind en estas regiones y sé que seguirán ofreciendo excelencia en sus nuevas funciones".

Los directores ejecutivos regionales actuarán como punto de contacto único para los servicios y las soluciones de Kinesso y Matterkind. Los clientes se beneficiarán de los conjuntos de soluciones integrales y de las innovaciones adicionales que Kinesso y Matterkind desarrollen a medida que trabajen de forma más interdisciplinaria y global.

