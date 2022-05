Comunicado de prensa de Business Wire: King Abdullah University of Science and Technology

La Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) ha concluido recientemente el programa "Destination Deep Tech", primer programa saudí que incorpora nuevas empresas globales de vanguardia al Reino para desarrollar innovaciones tecnológicas profundas. Las nuevas empresas internacionales CeEntek, Hopu, Insignes-Labs, Pasqal y Proteinea fueron elegidas para experimentar el programa de tres meses como resultado de su expansión tecnológica altamente avanzada en la región de Medio Oriente y Norte de África (Middle East and North Africa, MENA).

"KAUST es el corazón de Tecnología Profunda (Deep Tech) de la economía saudí, por lo que estamos encantados de dar la bienvenida a estas nuevas empresas internacionales talentosas a KAUST y al Reino como parte del programa Destination Deep Tech", señaló Dr. Kevin Cullen, vicepresidente de Innovaciones en KAUST.

Pasqal, de Francia, es una nueva empresa europea líder en informática cuántica que proporciona una solución completa desde el hardware hasta las aplicaciones. Su objetivo es llevar la ventaja cuántica más rápido a los usuarios finales. Recientemente, Pasqal firmó un Memorando de Entendimiento con Aramco y, actualmente, busca establecer su presencia comercial en la región.

Insignes-Labs, de Polonia, desarrolla aditivos antimicrobianos para proteger una amplia gama de materiales de microorganismos como bacterias, algas, hongos y mohos. Actualmente, la empresa puso en marcha un programa piloto con la empresa emergente de KAUST, Red Sea Farms, mientras solicita un Fondo de Aceleración de Impacto de Transferencia de Tecnología de KAUST para seguir colaborando con la Universidad y llevar el producto al mercado.

Proteinia, de Egipto, es una tecnología de plataforma que aprovecha el poder de la inteligencia artificial (Artificial Intelligence, IA), los modelos de aprendizaje profundo y la automatización biológica para el diseño y la producción de proteínas. Al acelerar la comercialización de productos clave de proteínas optimizadas, Proteinia tiene como objetivo atender las áreas de salud humana, industrias acuícolas y tecnologías alimentarias sostenibles.

Concrete, de Singapur, ofrece hormigón de ultra alto rendimiento para una mayor sostenibilidad y eficiencia de los proyectos de construcción. Su proceso de fabricación innovador permite soluciones de hormigón UHPC 2.0? en una amplia gama de mercados y aplicaciones.

Hopu, de España, proporciona dispositivos y sensores de internet de las cosas (Internet of Things, IoT) basados en IA para Industry 4.0 y Smart Cities, que cubren el monitoreo de la calidad del aire, el ruido, la medición de energía y más. La empresa está implementando sus sensores de calidad del aire en la red KAUST a través de la colaboración con KAUST Smart e investigadores académicos de KAUST.

The Next Web (TNW) es el equipo responsable del programa Destination Deep Tech. Ayuda a las corporaciones y los gobiernos a innovar junto con el ecosistema de nuevas empresas y se aseguró de que se reclutaran los mejores talentos para el programa.

