Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Holdings Corporation

Kioxia Holdings Corporation, líder mundial en soluciones de memoria, anunció hoy que ha completado la adquisición de Chubu Toshiba Engineering Corporation. La empresa firmó un acuerdo de adquisición de acciones con Toshiba Digital Solutions Corporation (una subsidiaria de Toshiba Corporation) el 24 de febrero de 2022 con relación a la adquisición a fin de fortalecer aún más las capacidades de desarrollo tecnológico de Kioxia Group.

Esta adquisición aporta un equipo interno de ingeniería con mucha experiencia y, a la vez, permite lograr rentabilidad, con lo que mejorará el valor empresarial de la compañía. La adquisición aumentará las capacidades de desarrollo tecnológico de Kioxia, además de proporcionar sinergias en el diseño, el funcionamiento y la producción de sus fábricas.

De cara al futuro, Chubu Toshiba Engineering Corporation funcionará como una subsidiaria de propiedad absoluta de Kioxia Corporation con la denominación Kioxia Engineering Corporation.

Kioxia está cultivando una nueva era de memoria con sus soluciones de primera clase a medida que se esfuerza por cumplir su misión de "mejorar el mundo con memoria". La empresa mantiene su compromiso con el desarrollo de iniciativas para fortalecer la competitividad de sus negocios de memoria y SSD.

Acerca de Kioxia Engineering Corporation

Oficina principal: Ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, Japón Representante: Kunio Yamada, presidente Fundación: 1.º de febrero de 1992 Descripción del negocio:

-- Servicios de ingeniería relacionados con el desarrollo, el diseño y la fabricación de semiconductores

-- Desarrollo y operación de sistemas de fabricación integrada por computadora (Computer-Integrated Manufacturing, CIM) para semiconductores

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa líder mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias flash y de unidades de estado sólido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia está comprometida con mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH?, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los teléfonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

