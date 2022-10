Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Corporation

Kioxia Corporation, líder mundial en soluciones de memoria, anunció hoy el desarrollo de una técnica de cierre consciente de traba falsa (false-lock-aware locking) para transmisores 56-Gbps PAM4 en la ESSCIRC 2022 (Conferencia Europea de Circuitos de Estado Sólido IEEE de 2022) que se llevó a cabo el 22 de septiembre.

De manera reciente, se ha comenzado a usar uno de los métodos de modulación multinivel de PAM4 en lugar de una NRZ convencional para infraestructuras de red que incluye una mayor velocidad de transmisión y capacidad, tales como los centros de datos. Sin embargo, cuando se utiliza la PAM4, a menudo puede fallar una recuperación de reloj y entonces, como resultado, se puede degradar gravemente el rendimiento de los receptores debido a las señales de reloj incorrectas.

Para abordar este desafío técnico, Kioxia ha desarrollado la técnica de cierre consciente de traba falsa para evitar la falla de la recuperación del reloj. Kioxia aplicará esta técnica de cierre consciente de traba falsa a módulos de memoria de alto ancho de banda y gran capacidad para los servidores MEC (computación periférica móvil).

Este desarrollo está basado en un proyecto encargado por la Organización de Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnología Industrial (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO).

Para obtener más datos, consulte el siguiente URL: https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2022/20221004-1.html

* Todos los nombres de las empresas, nombres de productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa líder mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias flash y de unidades de estado sólido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia tiene el compromiso de mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH?, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los teléfonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221003006090/es/

Contacto

Kota Yamaji Relaciones Públicas Kioxia Holdings Corporation 81-3-6478-2319 kioxia-hd-pr@kioxia.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.