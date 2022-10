Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Corporation

Kioxia Corporation y Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) celebraron hoy la inauguración de las instalaciones de fabricación de semiconductores de vanguardia, Fab7, en la Planta Yokkaichi en la prefectura Mie, Japón. La capacidad de producción de Fab7 aumentará por etapas con el paso del tiempo, en consonancia con las tendencias del mercado.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221025006163/es/

Fab7, Yokkaichi Plant (Photo: Business Wire)

Se espera que la inversión total de la fase uno de Fab7 sea de aproximadamente un billón de yenes. Parte de la inversión de capital de la fase uno de las instalaciones de Fab7 serán financiadas por un subsidio del gobierno que promueve las instalaciones de producción de semiconductores de vanguardia y garantiza la producción estable de semiconductores en Japón.

Fab7 tiene la capacidad de producir memoria flash de 162 capas de sexta generación y memoria flash 3D avanzada. Los embarques de memoria flash de 162 capas están programados para comenzar a principios de 2023.

Las instalaciones utilizan inteligencia artificial para obtener una mejor eficacia en la producción y emplea el diseño de las instalaciones eficientes en materia de espacio que agranda el espacio disponible para la fabricación de equipos en sus salas limpias. Fab7 está construida con la seguridad y sostenibilidad en mente, capaz de absorber temblores en caso de terremotos e implementa el último equipo de fabricación que ahorra energía.

Nobuo Hayasaka, presidente y director ejecutivo de Kioxia Corporation expresó: "Fab7 es la instalación de fabricación de semiconductores más avanzados desde el punto de vista tecnológico en Japón y será indispensable para el futuro de Kioxia. Se espera que la demanda global a largo plazo para productos de memoria aumente a medida que el mundo consuma más datos en toda la gama de dispositivos conectados. Seguiremos invirtiendo para el futuro y responderemos a las necesidades del mercado ayudando, a su vez, a construir una sociedad digital que enriquezca la vida de las personas".

El Dr. Siva Sivaram, presidente de Tecnología y Estrategia de Western Digital afirmó: "Con su diseño innovador y eficacia en la producción, las nuevas instalaciones de Fab7 enfatizan el compromiso de Western Digital para ofrecer tecnologías de almacenamiento y memoria sostenibles para nuestros clientes a nivel global. Valoramos nuestra tremenda relación con Kioxia y celebramos este hito mientras impulsamos juntos el éxito a largo plazo".

Kioxia y Western Digital han compartido una asociación de empresa conjunta exitosa durante más de 20 años y seguirán maximizando las sinergias y la competitividad a través del desarrollo conjunto de la memoria flash 3D.

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa líder mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias flash y de unidades de estado sólido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia tiene el compromiso de mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH?, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los teléfonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

Acerca de Western Digital

Western Digital tiene la misión de desbloquear el potencial de los datos aprovechando la posibilidad de usarlos. Con las franquicias Flash y HDD, respaldadas por avances en tecnologías de memoria, creamos revolucionarias innovaciones y potentes soluciones de almacenamiento de datos que permiten que el mundo haga realidad sus aspiraciones. Como parte fundamental de nuestros valores, reconocemos la urgencia de combatir el cambio climático y nos hemos comprometido con ambiciosos objetivos de reducción de carbono aprobados por la iniciativa Science Based Targets. Obtenga más información acerca de Western Digital y las marcas Western Digital®, SanDisk® y WD® en www.westerndigital.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221025006163/es/

Contacto

Contactos de Kioxia: Kota Yamaji Relaciones Públicas de Kioxia 81-3-6478-2319 kioxia-hd-pr@kioxia.com

Contactos de Western Digital: Robin Schultz Relaciones Públicas de Western Digital 1-408-573-5043 robin.schultz@wdc.com

T. Peter Andrew Relaciones con los Inversores de Western Digital 1-949-672-9655 peter.andrew@wdc.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.