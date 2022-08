Comunicado de prensa de Business Wire: Kioxia Corporation

Kioxia Corporation, líder mundial en soluciones de memoria, anunció hoy el lanzamiento de la segunda generación de XL-FLASH?, una solución de memoria de clase de almacenamiento (Storage Class Memory, SCM) basada en su tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH?, que reduce considerablemente el costo del bit a la vez que proporciona alto rendimiento y baja latencia. El comienzo de los envíos de muestras del producto está programado para noviembre de este año y se espera empezar la producción masiva en 2023.

La segunda generación de XL-FLASH? logra reducir considerablemente el costo del bit gracias a la incorporación de la nueva funcionalidad de célula multinivel (Multi-Level Cell, MLC) con 2 bits por célula, además de la célula de nivel único (Single-Level Cell, SLC) del modelo actual. El número máximo de planos que puede operar simultáneamente también ha aumentado con respecto al modelo actual, lo que permitirá un mejor rendimiento. La nueva XL-FLASH? tendrá una capacidad de memoria de 256 gigabits*1.

La solución de memoria de segunda generación XL-FLASH? de Kioxia está diseñada para aportar un desempeño más alto y un costo más bajo a los servidores y sistemas de almacenamiento de centros de datos y empresas. En el futuro, tal vez sea posible aplicar el producto utilizando CXL (Compute Express Link). Kioxia continuará desarrollando tecnologías y productos de vanguardia para atender a las necesidades del mercado en expansión de SCM.

Kioxia presentará la segunda generación de XL-FLASH? durante su presentación preliminar en la Cumbre de la Memoria Flash (Flash Memory Summit) 2022 en Santa Clara, California, el 2 de agosto.

*1 Se pueden apilar dos, cuatro u ocho capas de chips en un paquete.

Acerca de Kioxia

Kioxia es una empresa líder mundial en soluciones de memoria que se dedica al desarrollo, producción y venta de memorias flash y de unidades de estado sólido (Solid State Drives, SSD). En abril de 2017, su predecesora, Toshiba Memory, se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia está comprometida con mejorar el mundo con memoria ofreciendo productos, servicios y sistemas que crean opciones para los clientes y un valor basado en la memoria para la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH?, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los teléfonos inteligentes, computadoras personales y unidades SSD de avanzada, la industria automotriz y los centros de datos.

