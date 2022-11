Comunicado de prensa de Business Wire: Klick Health

Sobre la base de su reciente noticia de llevar a la empresa a nivel global, Klick Health hizo hoy varios anuncios con respecto al equipo de liderazgo global y sénior mientras crea centros regionales en Asia Pacífico (APAC); Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Latinoamérica (LATAM).

La directora y presidenta ejecutiva de Klick Health, Lori Grant, le dio la bienvenida a la agencia a Jennifer Lambert y Roberta Raduan como sus primeras directoras generales globales y a los profesionales de operaciones calificados Michael Becker, Shaun Chalk y Catherine MacInnis para ayudar a liderar sus operaciones y crecimiento a nivel global. Los nuevos ejecutivos sénior partirán del sólido modelo comercial de Klick basado en las personas y respaldarán los cimientos. También trabajarán junto con los experimentados líderes de Klick, Glen Webster, que ha sido designado como vicepresidente ejecutivo de Operaciones Globales y Jennifer White, directora de Crecimiento Global.

"No podemos estar más felices de darle la bienvenida a Jen Lambert, Roberta, Shaun, Mike y Catherine a Klick. Todos son líderes reconocidos en sus áreas y tienen la experiencia global necesaria para un exitoso despliegue internacional", expresó Grant. "También nos complace enormemente anunciar las nuevas funciones globales de Glen y de Jen White. Ambos han contribuido de manera inconmensurable a nuestro éxito líder en el sector y serán decisivos para ayudarnos a escalar la magia de Klick en el exterior".

Jennifer Lambert, directora gerenta, EMEA Lambert, líder reconocida en hacer crecer agencias, gestionar las relaciones con los clientes y lanzar campañas en todo el planeta, se incorpora a Klick como directora general de EMEA. Pasó la última década en WPP, de manera más reciente como directora de salud en Wunderman Thompson Health International, con muchos años desempeñándose como líder de WPP para el equipo de Pfizer, supervisando todas las operaciones y talentos en toda EMEA para la gran agencia de redes. Con anterioridad, estuvo 15 años en Sudler & Hennessey, haciendo crecer la presencia de la agencia en toda EMEA y Asia Pacífico. Lambert comenzó su carrera en Ogilvy en Nueva York después de obtener su título en biomedicina en la Universidad Rutgers. Trabajó en todo el espectro de las áreas terapéuticas y cuenta con una amplia experiencia a nivel internacional dentro de CRM, DTC, omnichannel y la planificación estratégica LTV/defensa de la marca. Fuera del trabajo, Jennifer dona su tiempo ayudando a generar un cambio en la salud, que incluye el trabajo en plataformas pro bono con las Naciones Unidas, ONG y a nivel académico para ayudar a impulsar apoyo para las víctimas de abuso sexual y violencia.

"Me uní a Klick porque aquí hay algo realmente diferente", manifestó Lambert. "Me encanta el espíritu emprendedor y la energía increíble que uno obtiene de un gran conglomerado independiente como Klick, y me entusiasma poder ayudar a traer los servicios de extremo a extremo de Klick a los clientes de ciencias biológicas en Europa, el Oriente Medio y África y crear cambios reales en la atención médica en todo el mundo".

Roberta "Beta" Raduan, directora gerenta, LATAM Raduan, con sede en São Paulo, Brasil, trae a Klick su renombrada trayectoria empresarial en crear agencias exitosas y sus relaciones de larga data tanto con clientes como con los mejores profesionales en Latinoamérica. Raduan -una profesional nativa y experta en el área de marketing y comunicaciones digitales con una comprensión estratégica de marcas y oportunidades comerciales en los ámbitos digitales, de datos y de las comunicaciones- ha pasado los últimos 25 años ayudando a empresas locales y globales, CPG, fintech, FMCG y marcas de telecomunicaciones a lograr el crecimiento transformacional. De manera más reciente, fue la directora general de Havas CX Brasil, sirviendo anteriormente como directora general digital de Havas Brasil. Raduan también fue socia cofundadora y directora general de varias agencias de São Paulo, entre las que se incluyen Versão Beta, Sinc y Euro RSCG 4D (Havas).

"Me emociona lanzar Klick en Latinoamérica y traer aquí su galardonado enfoque de 'primero las personas'", señaló Raduan. "Me atrajo la exclusiva cultura de Klick y su obsesión por identificar y contratar a los mejores profesionales. El compromiso de Klick para seguir evolucionando para superar las necesidades de los clientes y hacer del mundo un lugar mejor y más sano realmente resuena en mi alma y mi corazón".

Michael Becker, director financiero, Klick Group Becker se incorpora como director financiero del Klick Group con un invaluable liderazgo en el ámbito financiero global del sector de las ciencias biológicas. Anteriormente, vicepresidente sénior en el Desarrollo de Productos Farmacéuticos (Pharmaceutical Product Development, PPD), lideró un equipo de más de 450 profesionales financieros a nivel global. Durante su nombramiento en la organización de investigación de contratos líder en el sector, Becker desempeñó una función primaria en una serie de iniciativas estratégicas clave. Anteriormente, Becker fue director ejecutivo de Operaciones de PPD y director ejecutivo de Auditoría Interna. Con anterioridad, pasó 12 años en el área de contabilidad pública de Deloitte & Touche, principalmente en funciones de auditoría externa.

"Estoy sumamente entusiasmado de unirme al Klick Group como director financiero y ser socio comercial estratégico de sus líderes de clase mundial con visión de futuro", expresó Becker. "Lo que hizo el equipo de Klick en los últimos 25 años es verdaderamente notable y es un testimonio de la cultura de excelencia que hay aquí. Espero con ansias ayudar a construir sobre las sólidas bases existentes de Klick mientras hacemos escalar la empresa aún más para respaldar a nuestra gente, nuestros clientes y los pacientes que ellos atienden".

Shaun Chalk, vicepresidente ejecutivo, Operaciones con los Clientes Globales Chalk se incorpora a Klick en la recién acuñada función de vicepresidente ejecutivo de Operaciones con los Clientes Globales, enfocado en mejorar el valor estratégico para los clientes y crear narrativas comerciales atractivas en toda la organización, a medida que escala de manera internacional. Trae a la función más de 25 años de marketing y comunicación, experiencia comercial, financiera y operativa. Los últimos ocho años estuvo en WPP, más recientemente como director comercial en WPP Health & Wellness. Antes de eso, fue director financiero global para McCann Worldgroup's Commonwealth y director de Operaciones Globales y Tecnología en Citigroup. Pasó el principio de su carrera en Wunderman, Y&R y Ogilvy, donde trabajó en puestos sénior financieros y comerciales tanto en grupos de Estados Unidos como internacionales. Chalk tiene un MBA y títulos en Contabilidad y Economía.

"Este es un momento muy emocionante para incorporarse a Klick, con la oportunidad de contribuir a su crecimiento y éxito permanentes a medida que sigue expandiéndose a nivel global", dijo Chalk. "Espero con ansias adoptar la cultura Klickster, asociarme con nuestros equipos para colaborar con las metas y objetivos de nuestros clientes y, finalmente, ayudar a mejorar los resultados de salud para más pacientes de todo el mundo".

Catherine MacInnis, consejera general Como consejera general, MacInnis es responsable de la cartera jurídica y de riesgos de Klick en todo el mundo, con un enfoque en el crecimiento, el cumplimiento, los seguros y la gobernanza corporativa. Lidera todos los aspectos legales de la expansión global de la empresa, entre los que se incluyen la toma de decisiones estratégicas, así como también todos los asuntos corporativos/comerciales, empleo, inmigración y asuntos de privacidad relacionados con la expansión. Ella ha contribuido al informe anual del Banco Mundial en reglamentaciones comerciales (hacer negocios) y, con frecuencia, hace presentaciones sobre gestión de riesgo para los proveedores de servicios profesionales. Antes de unirse a Klick, MacInnis sirvió como consejera general asociada en la firma de tecnología impulsada por el diseño, que cotiza en bolsa, IBI Group desde su sede global en Toronto. Allí, ella fue clave en la gestión del crecimiento de su galardonado equipo jurídico a medida que la empresa escaló rápidamente a 3,300 personas y oficinas en todo el mundo. Al principio de su carrera, pasó cuatro años en litigios comerciales de Blaney McMurtry LLP y tres años como litigante comercial y de títulos valores en Groia & Company.

MacInnis manifestó: "Me incorporé a Klick porque tengo una oportunidad fenomenal de trabajar con líderes de opinión en la industria de Klick en proyectos muy buenos, que incluyen la expansión global, y no podría estar más entusiasmada de ayudar a hacer que la visión de nuestro increíble equipo sea haga realidad".

Glen Webster, vicepresidente ejecutivo, Operaciones Globales Durante casi dos décadas, Webster ha desempeñado una función esencial en sentar las bases sólidas para la galardonada cultura del lugar de trabajo de Klick y el desempeño comercial líder en el sector. Ha ayudado de manera uniforme a inocular a Klick contra el status quo y pensar de manera diferente, estableciendo y piloteando muchas capacidades operativas internas durante los años. Esto incluye la cultura y la participación en la empresa, la contratación, el marketing, los contratos, los impuestos, las alianzas estratégicas y la gestión del rendimiento, lo que eventualmente generó departamentos liderados por otras personas. Webster comenzó su carrera hace 30 años en consultoría directiva, trabajando en Deloitte Consulting, CGI y Price Waterhouse, y atendió a un diverso conjunto de clientes, entre los que se incluyen Astra Pharma, Bank of Montreal y Sony. Tiene raíces empresariales fuertes: comenzó la primera farmacia minorista en línea de Canadá durante el auge del punto com (y liquidándola en el estallido de la burbuja), y en la venta de software comercial a clientes como Goldman Sachs. También fue profesor de tiempo parcial enseñando en instituciones de enseñanza superior, tales como el programa de MBA en la Facultad de Negocios Schulich de la Universidad York, antes de finalmente unirse a Klick en 2006.

"Pasé más de la mitad de mi carrera enfocado en el crecimiento de Klick y tengo una energía increíble para ayudar a liderar el cargo en este emocionante nuevo capítulo de la historia de nuestra empresa", manifestó Webster. "Convertirse en una empresa global implica el acceso a mercados de nuevos profesionales brillantes y hacer que cada vez más deseos de los clientes se hagan realidad mientras compartimos la diferencia de Klick ¡con el mundo entero!"

Jennifer White, directora de Crecimiento Global White pasó más de 20 años trabajando en múltiples segmentos del sector de la atención médica en EE. UU. y en el exterior. De manera más reciente, como vicepresidenta ejecutiva de Crecimiento de Klick. Con su profunda comprensión de cada faceta del ciclo de vida de la comercialización de los clientes del ámbito de la atención médica, White sigue impulsando el funcionamiento y escalamiento de los esfuerzos de crecimiento de Klick en Norteamérica en su nueva función como directora de Crecimiento Global. También ayudará a comercializar el nuevo modelo de marketing global de Klick para el sector de las ciencias biológicas, que está diseñado para impulsar la eficacia y escalabilidad de las iniciativas de marketing en todo el mundo, y aprovecha todo el conjunto de bienes dentro del ecosistema de Klick para ofrecer un enfoque ágil de marketing global impulsado por las perspectivas, a la vez que incorpora de manera sinérgica matices esenciales regionales y locales. Antes de unirse a Klick, White sirvió como directora comercial fundadora para Circulation, donde lideró los esfuerzos comerciales de la empresa desde la fase previa a la recaudación hasta el cierre de la ronda de $10,5 millones de Serie A. Al comienzo de su carrera, tuvo funciones de liderazgo ejecutivo tanto en WebMD como en Aptus Health.

"Estoy increíblemente agradecida de tener la oportunidad de elevar mi trabajo en la atención médica y el crecimiento para ayudar a impulsar el éxito comercial para el nuevo modelo global de Klick", señaló White. "También estoy entusiasmada por los planes que tiene nuestro equipo de irrumpir y transformar los enfoques de marketing global anticuados con un modelo ágil con visión de futuro que respeta las necesidades exclusivas de los mercados locales, a la vez que crea campañas globales de una manera eficiente y escalable".

Según el copresidente de Klick Ari Schaefer: "Estamos encantados con la manera en que se está desarrollando nuestra expansión global y por la respuesta que estamos generando en todo el mundo. Esto es tan solo el comienzo. Tendremos más noticias emocionantes para compartir en el futuro próximo".

Acerca de Klick HealthKlick Health es el principal socio comercial independiente del mundo en el sector de las ciencias biológicas. Durante más de 25 años, Klick se ha centrado en el desarrollo, el lanzamiento y el apoyo a las marcas dedicadas a las ciencias biológicas con el fin de maximizar su potencial de mercado, como un socio central de comercialización. De manera reciente, Klick obtuvo el primer lugar en la lista de 100 agencias de la revista Medical Marketing + Media (MM+M) por quinto año consecutivo y fue nombrada como la "Agencia Grande del Año" MM+M tanto en 2020 como en 2021, lo que supuso 10 premios a la "Agencia del Año" de la industria en 11 años. Siga a Klick Health en LinkedIn y para obtener más información sobre cómo unirse a Klick, visite careers.klick.com.

Acerca de Klick GroupEl grupo de empresas Klick: Klick Health (que incluye Klick Katalyst), Klick Media Group, Klick Applied Sciences (que incluye Klick Labs), Klick Consulting, Klick Ventures, y Sensei Labs, es un ecosistema que reúne a los mejores talentos para maximizar el potencial de sus empleados y clientes. Fundado en 1997, Klick cuenta con equipos en toda Norteamérica, con oficinas en Nueva York, Filadelfia y Toronto. Además, está abriendo oficinas globales en Basel, Buenos Aires, Londres, Munich, Paris, Singapur, São Paulo y Tokio. Klick ha sido nombrada de manera uniforme como la Empresa Mejor Gestionada y Mejor Lugar para Trabajar. En 2021, la empresa recibió 15 premios al Mejor Lugar de Trabajo, entre los que destacan los Mejores Lugares de Trabajo para Mujeres, los Mejores Lugares de Trabajo para la Inclusión, los Mejores Lugares de Trabajo para la Retribución, los Mejores Lugares de Trabajo para Innovadores de Fast Companyy los Mejores Lugares para Millenials de FORTUNE.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005004/es/

Contacto

Sheryl Steinberg, vicepresidenta sénior, Comunicaciones 416-214-4977 ext. 2412 pr@klick.com

Marisa McWilliams, gerenta sénior, Comunicaciones 862-335-8165 pr@klick.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.