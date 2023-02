Comunicado de prensa de Business Wire: KnowBe4, Inc.

KnowBe4, Inc. ("KnowBe4"), el proveedor de la mayor plataforma de concientización en seguridad y simulación de phishing del mundo, anunció hoy que ha completado la adquisición por parte de Vista Equity Partners ("Vista"), una firma de inversión global líder enfocada exclusivamente en software empresarial, datos y organizaciones basadas en tecnología, por $24,90 por acción en efectivo.

"La adquisición de hoy es un hito importante para todo el equipo de KnowBe4. Deja en evidencia nuestros logros hasta la fecha, así como de nuestro potencial de crecimiento continuo a largo plazo", señaló Stu Sjouwerman, fundador, presidente y director ejecutivo de KnowBe4. "Vista aporta los recursos y la experiencia operativa para mejorar el valor del cliente. Es un placer embarcarnos en este próximo capítulo y alcanzar nuestros objetivos para abordar el eslabón más débil de la ciberseguridad".

"Si bien el elemento humano sigue siendo uno de los aspectos más importantes de la ciberseguridad, es también uno de los más descuidados", comentó Michael Fosnaugh, codirector del Flagship Fund de Vista y director general sénior. "La oportunidad de ampliar un negocio, que es verdaderamente de misión crítica para las empresas de todo el mundo, es fundamental para el enfoque de inversión y los esfuerzos de creación de valor de Vista. Esto sumado a la trayectoria de Stu como fundador visionario y el liderazgo de producto demostrado de KnowBe4 hacen que esta asociación con la empresa sea muy emocionante".

Con la finalización de la transacción, las acciones de KnowBe4 han dejado de cotizar, por lo tanto, ya no cotizan en el Nasdaq Global Select Market.

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero y Potter Anderson & Corroon se desempeñó como asesor legal del Comité Especial de KnowBe4. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, se desempeñó como asesor legal de KnowBe4.

Guggenheim Securities, LLC se desempeñó como asesor financiero y Kirkland & Ellis LLP se desempeñó como asesor legal de Vista.

Acerca de KnowBe4

KnowBe4, el proveedor de la mayor plataforma de concientización en seguridad y simulación de phishing del mundo, es utilizada por más de 56 000 organizaciones a nivel mundial. Fundada por Stu Sjouwerman, el especialista en seguridad informática y de datos, KnowBe4 ayuda a las organizaciones para que puedan abordar el elemento humano de la seguridad a través de la concienciación sobre el ransomware, el fraude de los directores ejecutivos y otras tácticas de ingeniería social, con una metodología de la nueva escuela en cuanto a la capacitación para generar conciencia sobre la importancia de la seguridad. Kevin Mitnick, especialista en seguridad informática reconocido internacionalmente y jefe de Hacking de KnowBe4, ayudó a diseñar los cursos de capacitación de KnowBe4 aplicando sus bien documentadas tácticas de ingeniería social. Decenas de miles de organizaciones confían en KnowBe4 para movilizar a sus usuarios finales como última línea de defensa.

Acerca de Vista Equity Partners

Vista es una firma de inversión global líder, a cargo de la administración de más de $95 mil millones en activos, al 30 de septiembre de 2022. La firma invierte exclusivamente en software empresarial, datos y organizaciones basadas en tecnología en las estrategias de capital privado, capital permanente, crédito y capital público, con un enfoque que prioriza la creación de valor de mercado duradero en beneficio de su ecosistema global de inversores, empresas, clientes y empleados. Las inversiones de Vista cuentan con el respaldo de una importante base de capital a largo plazo, experiencia en la estructuración de transacciones orientadas a la tecnología y técnicas de gestión probadas y flexibles que impulsan el crecimiento sostenible. Vista cree que el poder transformador de la tecnología es la clave para un futuro aún mejor: un planeta más saludable, una economía más inteligente, una comunidad diversa e inclusiva y un camino más amplio hacia la prosperidad. Puede encontrar más información en vistaequitypartners.com. Siga a Vista en LinkedIn, @Vista Equity Partners y en Twitter, @Vista_Equity.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005664/es/

Contacto

Contacto por consultas para la prensa: Brian W. Steel media@vistaequitypartners.com +1-212-804-9170

Kathy Wattman Relaciones Públicas PR@KnowBe4.com (727) 474-9950

Contacto para consultas de inversionistas: Ken Talanian Relaciones con Inversionistas IR@Knowbe4.com (727) 286-3584

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.