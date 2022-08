Comunicado de prensa de Business Wire: KnowBe4

KnowBe4 Inc (Nasdaq: KNBE), el proveedor de la plataforma de phishing simulado y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, ha anunciado la formación de KnowBe4 Ventures, su filial inversora centrada en la capa humana de ciberseguridad. Dos fondos de capital de riesgo de ciberseguridad líderes existentes, Elephant y Ten Eleven Ventures, se asociarán con KnowBe4 en la iniciativa.

Según Verizon en el Informe de investigaciones de filtración de datos (DBIR) (Data Breach Investigations Report) de 2022, el 82 % de las filtraciones involucraron un elemento humano, pero menos del tres por ciento de los presupuestos de seguridad cibernética se gastan en esta área. Este desajuste de gastos es una oportunidad para que KnowBe4 Ventures invierta en empresas innovadoras que fortalezcan y respalden la capa humana de ciberseguridad.

"Los ataques cibernéticos continúan afectando a las organizaciones de todos los sectores", dijo Stu Sjouwerman, director ejecutivo de KnowBe4. "La mayoría de estos ataques se dirigen al ser humano, por lo que es importante apoyar a los fundadores que asuman el desafío de mejorar la cultura de seguridad y acelerar la importancia de asegurar la capa humana".

La filial KnowBe4 Ventures invertirá fuera de sus balances y se centrará en inversiones en etapas iniciales desde la etapa inicial (Seed) a Serie B.

KnowBe4 Ventures invertirá en empresas que:

-- hagan frente a la capa humana de ciberseguridad o tengan un caso de integración con los productos de KnowBe4,

-- estén recaudando fondos activamente y tengan un inversionista principal identificado,

-- tengan un producto en el mercado y una tracción inicial del cliente y

-- tengan una estrategia financiera convincente, una economía del producto y un potencial de crecimiento a largo plazo.

Las empresas de la cartera de KnowBe4 Ventures incluyen Adlumin, LUMU Technologies y EasyDMARC.

Para obtener más información sobre KnowBe4 Ventures, visite www.knowbe4.com/knowbe4-ventures

Sobre KnowBe4

KnowBe4, el proveedor de la plataforma de phishing simulado y capacitación en concientización sobre seguridad más grande del mundo, es utilizado por más de 52 000 organizaciones de todo el mundo. KnowBe4 fue fundada por el especialista en TI y seguridad de datos, Stu Sjouwerman, y ayuda a las organizaciones a abordar el elemento humano de la seguridad al generar conciencia sobre el secuestro de datos, el fraude a los directores ejecutivos y otras tácticas de ingeniería social a través de un enfoque innovador para la capacitación en concientización sobre seguridad. Kevin Mitnick, un especialista en ciberseguridad reconocido a nivel mundial y director de Piratería Informática de KnowBe4, ayudó a diseñar la capacitación de KnowBe4 basándose en sus tácticas de ingeniería social bien documentadas. Decenas de miles de organizaciones confían en KnowBe4 para movilizar a sus usuarios finales como su última línea de defensa.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220804005192/es/

Contacto

Ken Talanian Relaciones con inversionistas IR@Knowbe4.com (727) 286-3584

Kathy Wattman Relaciones Públicas PR@KnowBe4.com (727) 474-9950

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.