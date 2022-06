Comunicado de prensa de Business Wire: KoreFusion Capital

KoreFusion Capital, la boutique de banca de inversión en tecnología financiera (fintech) y pagos, y compañía hermana de KoreFusion, la consultora líder mundial en fintech y pagos, actuó como asesor financiero y estratégico exclusivo de Choice Financial Group (CFG) en su inversión estratégica en ModusBox, una empresa de tecnología financiera global enfocada en pagos en tiempo real (RTP) y habilitación de banca como servicio (BaaS) para instituciones financieras. CFG codirigirá la ronda junto con un inversor participante anterior. Esta inversión consolida aún más la asociación de CFG con ModusBox y el compromiso continuo de CFG para desarrollar soluciones innovadoras de tecnología financiera.

Yogesh Oka, propietario de KoreFusion Capital, declaró: "Tenemos el privilegio de haber asesorado a CFG en su inversión en ModusBox y haber aportado nuestro conocimiento e ideas únicas sobre la industria fintech en una situación tan crítica. Siempre es un placer trabajar con innovadores de tecnología financiera como CFG y ModusBox". Esta transacción refuerza las credenciales en fintech y pagos de KoreFusion Capital y su exitoso historial de orquestación de valor financiero y estratégico a largo plazo para sus clientes de todo el mundo.

Acerca de KoreFusion Capital

KoreFusion Capital es un banco de inversión boutique especializado que se enfoca exclusivamente en satisfacer las necesidades únicas de colocación privada y fusiones y adquisiciones de empresas fintech, de pagos y servicios financieros. Es la compañía hermana de la firma de consultoría estratégica en fintech y pagos reconocida a nivel mundial, KoreFusion LLC.

Para obtener más información, visite: www.korefusioncapital.com KoreFusion Capital LLC, miembro de FINRA / SIPC*

* FINRA: Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority) SPIC: Corporación de Protección de Inversores de Valores (Securities Investor Protection Corporation)

Contacto con los medios de KoreFusion Capital: Yogesh Oka information@korefusioncapital.com

