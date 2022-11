Comunicado de prensa de Business Wire: Larsen & Toubro Infotech

Fosfor, la unidad de productos de datos de Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI), anunció hoy que ha sido aprobada como socio de validación tecnológica Snowflake Ready. El logro de esta certificación confirma que el producto DataOps de Fosfor, Spectra, y el producto Decision Intelligence, Lumin, aplican las prácticas recomendadas de Snowflake en cuanto a rendimiento, fiabilidad y seguridad.

En el marco del programa Snowflake Ready Technology Validation, Snowflake audita y valida la integración nativa de una empresa con Snowflake, contrastándola con las prácticas recomendadas en cuanto a funciones y rendimiento. La auditoría requiere un conector nativo que haya estado disponible durante al menos seis meses, así como una serie de clientes conjuntos y casos prácticos. Con esta validación, Fosfor se incorpora a una lista de empresas destacadas de productos que han sido aprobadas según este programa.

"El acceso eficiente a los datos de calidad ayuda a las organizaciones a fundamentar rápidamente de sus estrategias y decisiones; es algo imprescindible para nuestros clientes", aseguró Tarik Dwiek, responsable de alianzas tecnológicas de Snowflake. "La visión de Fosfor sobre la monetización de los datos a velocidad y escala para las empresas complementa el compromiso de Snowflake, es decir, capitalizar el potencial infinito de la nube de datos y crear una propuesta ganadora para nuestros clientes".

Tras la concesión reciente a LTI de la condición de socio de nivel Elite y el premio al Socio de entrega del Año en la Cumbre de Snowflake de 2022, la designación de Technology Ready consolida aún más la histórica asociación entre las empresas. Cada vez más clientes de Fosfor se están dando cuenta del valor sinérgico creado al combinar los datos de Fosfor y las capacidades de IA con la nube de datos de Snowflake.

"La asociación entre Snowflake y Fosfor encaja de forma natural para aprovechar el valor de los datos y la IA para las empresas a nivel mundial y está generando un valor inmenso para nuestros clientes conjuntos gracias a la conectividad nativa sin interrupciones de los productos de Fosfor con Snowflake. Los productos de Fosfor, como Spectra, están resolviendo los principales desafíos que plantean las DataOps para las empresas, mientras que Lumin convierte los datos en información para sustentar y facilitar las decisiones para los usuarios de negocios", explicó Satyakam Mohanty, director de Productos de Fosfor. "Estamos encantados de estar sincronizados de este modo con Snowflake para reforzar nuestra asociación tan valiosa y compartir nuestra visión de crear un impacto empresarial ilimitado para las empresas".

Snowflake ha sido un socio clave de LTI desde 2018 y de la suite de productos de Fosfor desde su lanzamiento en diciembre de 2021. Haga clic aquí para saber más sobre la poderosa combinación de Fosfor y Snowflake.

Acerca de Fosfor

La suite de productos de Fosfor es la única suite integral para optimizar todos los aspectos del ciclo de los datos a las decisiones. Fosfor le ayuda a tomar mejores decisiones al asegurarse de que los datos correctos lleguen a más manos en el menor tiempo posible. La suite de productos de Fosfor se compone de Spectra, una plataforma integral de DataOps, Aspect, una plataforma de procesamiento de datos no estructurados sin código, Optic, un tejido de datos para facilitar la trayectoria desde el descubrimiento al consumo de datos, Refract, una plataforma de ciencia de datos y MLOps y Lumin, una plataforma de inteligencia de decisiones. En conjunto, la suite de Fosfor ayuda a las empresas a descubrir el valor oculto de sus datos. La Unidad de Productos de Datos de Fosfor forma parte de LTI, una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales con cientos de clientes y operaciones en 33 países. Para más información, visite www.fosfor.com.

Acerca de LTI:

LTI (NSE: LTI) es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que ayuda a más de 500 clientes a tener éxito en un mundo convergente. Con operaciones en 33 países, superamos las expectativas de nuestros clientes para ayudarlos a superarse y agilizar su proceso de transformación digital. Fundada en 1997 como subsidiaria de Larsen & Toubro Limited, nuestra herencia exclusiva nos da una experiencia inigualable en el mundo real que nos permite resolver los desafíos más complejos de las empresas en todas las industrias. Cada día, nuestro equipo de más de 50.000 LTItes ayuda a nuestros clientes a mejorar la eficacia de sus operaciones empresariales y tecnológicas y ofrecerles valor a sus clientes, empleados y accionistas. Para más información, visite http://www.lntinfotech.com o síganos en @LTI_Global.

