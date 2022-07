Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche, el proveedor líder de SaaS de gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales, anunció hoy que el director ejecutivo Chris Wacker se jubilará como director ejecutivo a partir del 1 de agosto de 2022. Wacker conservará su puesto como presidente de la junta directiva. Karl Chan, actualmente presidente y director de Tecnología, asumirá el cargo de director ejecutivo y asumirá el liderazgo diario de la organización.

Chris Wacker will retire as Laserfiche CEO effective Aug. 1, 2022. (Photo: Business Wire)

"Karl es un líder empresarial extraordinario y un tecnólogo visionario que ha sido fundamental en el éxito de Laserfiche durante los últimos 30 años", dijo Wacker. "La empresa está entrando en una nueva era de innovación acelerada y transformación digital, y Karl está bien posicionado para llevar a Laserfiche a un crecimiento global continuo".

Wacker ha estado con Laserfiche durante 35 años y ha sido fundamental en la construcción del negocio de Laserfiche en todo el mundo. Su compromiso con el cliente y la innovación empresarial ha llevado a la empresa a un crecimiento constante en todo el mundo en múltiples industrias.

Chan tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la tecnología. Como líder en el departamento de desarrollo de Laserfiche, desempeñó un papel clave en el desarrollo de formularios y automatización de procesos comerciales de Laserfiche, así como en el enfoque de la empresa en Laserfiche Cloud. Tiene una maestría en informática y una licenciatura en ingeniería. En 2015, Chan recibió el premio Lifetime Achievement (a la Trayectoria) de Los Angeles Business Journal.

Laserfiche también anunció que Peter Wayman asumirá el cargo de presidente y Michael Allen será nombrado director de Tecnología.

"Me siento honrado de haber sido seleccionado para dirigir Laserfiche, una empresa que ha sido pionera en tecnología desde sus inicios", dijo Chan. "El rápido ritmo de cambio que estamos viendo hoy significa que existe una gran necesidad de automatización de procesos y transformación digital. Estoy emocionado de impulsar la entrega de soluciones innovadoras que empoderarán a nuestros clientes y enriquecerán el mundo".

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS de gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se hacen los negocios, lo que permite a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel con gestión de contenido empresarial. En la actualidad, el enfoque de desarrollo basado en la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para permitir que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todas las industrias, incluidos el gobierno, la educación, los servicios financieros, la atención médica y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, escalar sus negocios y ofrecer experiencias de cliente con prioridad digital.

Los empleados de Laserfiche en las oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a volver a imaginar cómo la tecnología puede transformar vidas.

