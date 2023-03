Comunicado de prensa de Business Wire: Laserfiche

Laserfiche : el proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos de negocio - ha anunciado hoy los ganadores de los Premios Laserfiche Run Smarter® 2023. Los Premios Laserfiche Run Smarter se lanzaron por primera vez en 2005 en honor a las personas y organizaciones de todo el mundo que utilizan Laserfiche con el fin de mejorar la productividad, crear procesos innovadores y lograr resultados empresariales excepcionales.

"Los premios Run Smarter Awards celebran a las personas, equipos y organizaciones que utilizan Laserfiche de manera que provocan el cambio, ya sea dentro de la organización, en la comunidad Laserfiche o en el mundo", dijo Karl Chan, CEO de Laserfiche. "Estamos orgullosos de honrar a los ganadores de este año, que están en primera línea de desarrollo, optimización y promoción de estas soluciones transformadoras".

Nuestras felicitaciones a los ganadores del Premio Run Smarter 2023:

-- Defensora Laserfiche del Año: Lena Spencer, , especialista técnica de Laserfiche en Linn-Benton Community College

-- Visionaria Nien-Ling Wacker:Patricia Clay, CIO, Hudson County Community College

-- Tom Wayman líder de transformación digital del año:Katrina Bowling, Ed. D., administradora de sistemas educativos, departamento de educación infantil de Alabama

-- Presentación del mercado de soluciones del año:formulario de solicitud de acción de financiación de empleados, presentado por Binu Koola, desarrollador jefe de aplicaciones de software de la Universidad A&M de Texas.

-- Programa Laserfiche del año:equipo de innovación de la empresa Enterprise and Training Company (ETC)

-- Equipo Laserfiche del año:equipo de Optimización de Procesos de Negocio de la Universidad de San Francisco

-- Mejor ROI del Programa:Montgomery County Hospital District

-- Creador de cambios del año:Crafton Hills College

Obtenga más información sobre los ganadores del Premio Laserfiche Run Smarteraquí.

Los ganadores de los Premios Laserfiche Run Smarter se celebrarán durante los eventos de la conferencia Laserfiche Empower 2023.Haga clic aquí para registrarseen la conferencia.

Acerca de Laserfiche

Laserfichees el proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenidos y automatización de procesos empresariales. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, con la plataforma Laserfiche®se acelera la forma de hacer negocios, lo que permite a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papeles con la gestión de contenidos empresariales. En la actualidad, la metodología de desarrollo de Laserfiche en la nube incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todos los sectores, entre otros, el gobierno, la educación, los servicios financieros, la salud y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, ampliar la escala de su negocio y ofrecer experiencias de cliente digitales.

Los empleados de Laserfiche trabajan desde las sucursales de la empresa en todo el mundo, comprometidos con la visión de potenciar a los clientes e inspirar a las personas para que se animen a imaginar de qué formas puede transformarles la vida la tecnología.

