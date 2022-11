Comunicado de prensa de Business Wire: Latin GRAMMY Cultural Foundation

Loud And Live, empresa líder de entretenimiento, eventos en vivo y mercadeo que se ha consolidado como una destacada promotora internacional, se ha comprometido a donar $1 millón de dólares a la Fundación Cultural Latin GRAMMY® en lo que es la mayor donación individual en la historia de la Fundación.

La donación, que se hará en el trascurso de los próximos cinco años, es una promesa de impulsar la misión de la Fundación de incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial por medio de becas universitarias, subvenciones y programas educativos. Además, la donación contribuye a la cultura de generosidad y compromiso filantrópico de Loud And Live.

"Hemos sido afortunados de tener gran éxito en este sector y consideramos que es nuestra obligación hacer aportes a la comunidad de la que somos parte", dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live. Nuestra colaboración con La Academia Latina de la Grabación se remonta a 2003, y no se me ocurre un mejor aliado que la Fundación Cultural Latin GRAMMY para canalizar esta donación y tener un impacto significativo con ella", agregó Albareda.

Loud And Live apoya a la Fundación desde hace muchos años con tiempo, servicio y recursos donados. Albareda, ha sido el anfitrión de un evento privado de recaudación de fondos en el que se invitó a un grupo selecto de invitados a una conversación íntima con la superestrella internacional, Pitbull y presentaciones musicales en vivo.

"Nos sentimos agradecidos por la generosa donación de Loud And Live, un aliado de la Fundación desde hace tiempo", dijo Becky Villaescusa, vicepresidenta de planificación estratégica y desarrollo corporativo de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. "Juntos podemos seguir creando oportunidades, teniendo un impacto positivo en nuestras comunidades y preservando el legado de la música latina y sus creadores".

Loud And Live ha desempeñado un papel crucial recientemente al conseguir donaciones por medio de su rubro de giras internacionales con la venta de boletos de conciertos. Durante el último año, la Fundación se ha beneficiado de varias giras producidas por Loud And Live, lo que ha incluido alianzas con los exitosos artistas internacionales Camilo y Carlos Vives, quienes han prometido donar $1 de cada boleto vendido en sus respectivas giras.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $7.6 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org, Amazon Smile o nuestra página de Facebook. Además, síganos en @latingrammyfdn en Twitter y Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

ACERCA DE LOUD AND LIVE:

Loud And Live, empresa líder de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, se desempeña en la intersección de la música, los deportes, el estilo de vida y la creación de contenido. Loud And Live tiene sus oficinas principales en Miami y una presencia en todo Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y la impulsa su pasión de crear experiencias cautivadoras para las audiencias mundiales. Para más información, por favor, visite www.loudlive.com. Además, síganos en Instagram www.instagram.com/loud_live y www.instagram.com/loudliveentertainment/

