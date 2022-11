Comunicado de prensa de Business Wire: Lavoro

Lavoro, el mayor distribuidor de insumos agrícolas de Brasil, anunció hoy que realizará una jornada para inversores y analistas el jueves 17 de noviembre de 2022. El evento se realizará en Itaú BBA Events, Av. Faria Lima, no. 3.400, en la ciudad de San Pablo, desde aproximadamente las 13:30 hasta las 16:45 (horario de Brasil).

La gerencia de Lavoro presentará su estrategia de crecimiento a largo plazo y sus perspectivas financieras y presentará la propuesta de combinación de negocios con TPB Acquisition Corporation I (Nasdaq: TPBA), seguida de una sesión de preguntas en directo.

Quienes asistan en persona al evento podrán participar en un cóctel con los directivos de la empresa. Los interesados en asistir, pueden comunicarse con ir@lavoroagro.com para recibir una invitación.

Alrededor de las 14:00, se emitirá un video en directo por Internet en el que se abrirá una sesión de preguntas por chat. Para acceder a la retransmisión en directo, regístrese al menos 15 minutos antes del evento en https://ir.lavoroagro.com/rsvp/. Para consultar más información y ver los últimos materiales de presentación de Lavoro, visite el sitio web para inversores de Lavoro en https://ir.lavoroagro.com/.

Acerca de Lavoro

Lavoro es el principal distribuidor de insumos agrícolas de Brasil y uno de los proveedores de insumos biológicos agrícolas más destacados. Con una cartera completa, Lavoro empodera a los agricultores para que adopten tecnología de punta e impulsen la productividad. Fundada en 2017, Lavoro tiene una amplia presencia geográfica, con operaciones de distribución en Brasil y Colombia y una empresa emergente de comercio de insumos agrícolas en Uruguay. Los 878 representantes técnicos de ventas de Lavoro se han reunido con más de 53.000 clientes en granjas y en 193 puntos de venta, varias veces al año, para ayudarles a planificar, comprar los insumos adecuados y gestionar sus operaciones agrícolas para optimizar los resultados. Más información sobre Lavoro en www.lavoroagro.com.br.

Acerca de The Production Board

Fundada por David Friedberg, The Production Board (TPB) es una empresa de fundición e inversión creada para resolver los problemas más fundamentales que afectan a nuestro planeta, al reimaginar los sistemas globales de producción en los sectores de la alimentación, la agricultura, la fabricación biológica, la salud humana y las ciencias de la vida en general. TPB crea empresas con base en descubrimientos científicos emergentes, se asocia con talentos excepcionales y les otorga el capital, la infraestructura y los conocimientos de mercado necesarios para ofrecer una mejora significativa en términos de costos, energía, tiempo o huella de carbono de los sistemas convencionales. TPB cuenta con el respaldo de importantes inversores estratégicos y financieros, como Alphabet, Allen & Company LLC, Cascade y fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Baillie Gifford, Koch Disruptive Technologies, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Foxhaven Asset Management y Arrowmark Partners. Para saber más sobre nuestro trabajo, visite www.tpb.co.

Información complementaria y dónde consultarla

La combinación empresarial propuesta se someterá a la consideración de los accionistas de TPB Acquisition Corporation I ("TPB Acquisition Corp."). Lavoro ha presentado una constancia de inscripción en el formulario F-4 ("la constancia de inscripción"), que incluye una declaración de representación preliminar que se distribuirá a los accionistas de TPB Acquisition Corp. en relación con la solicitud de representación por parte de TPB Acquisition Corp. para el voto de los accionistas de TPB Acquisition Corp. en relación con la combinación de negocios propuesta y otros asuntos descritos en la constancia de inscripción, así como el folleto relativo a la oferta de los valores que se emitirán en relación con la realización de la combinación de negocios propuesta. Se aconseja a los accionistas de TPB Acquisition Corp. y a otras personas interesadas que lean la declaración de representación y el folleto preliminar y cualquier enmienda que se le haga, una vez disponible, la declaración de representación y el folleto definitivo, en relación con la solicitud de representación de TPB Acquisition Corp. para su Asamblea extraordinaria de accionistas, la cual se celebrará para aprobar, entre otras cosas, la combinación de negocios propuesta, porque estos documentos presentan información importante sobre TPB Acquisition Corp., Lavoro y la combinación de negocios propuesta. Los accionistas también pueden obtener una copia de la declaración de representación preliminar o definitiva, una vez que esté disponible, así como otros documentos presentados ante la SEC en relación con la combinación de negocios propuesta y demás documentos presentados ante la SEC por SPAC, sin cargo, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov o por correo postal a: TPB Acquisition Corporation I, 1 Letterman Drive, Suite A3-1, San Francisco, CA 94129.

LA INVERSIÓN EN CUALQUIERA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA NI DESAPROBADA POR LA SEC, NI POR CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO NI AVALADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO. CUALQUIER DECLARACIÓN EN CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.

Participantes en la oferta

TPB Acquisition Corp., Lavoro y sus directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de TPB Acquisition Corp. en relación con la transacción propuesta. La lista de los nombres de los directores y ejecutivos de TPB Acquisition Corp. y Lavoro, así como la información relativa a sus intereses en la combinación de negocios propuesta, figuran en la Declaración de Registro. Puede solicitar copias gratuitas de estos documentos por los medios descritos en el párrafo anterior.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción. El contenido de cualquier sitio web mencionado o que tenga hipervínculos en este comunicado de prensa se presenta exclusivamente con fines informativos y su contenido no forma parte de este comunicado de prensa ni se incorpora al mismo.

Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas" en los términos de las disposiciones de "aviso legal" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como "objetivos", "estimación", "plan", "proyecto", "previsión", "intención", "será", "espera", "anticipa", "cree", "se propone", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no constituyen declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas comprenden, entre otras, las relativas al crecimiento del negocio de Lavoro y su capacidad para lograr los resultados esperados y los beneficios previstos de la combinación de negocios. Estas declaraciones prospectivas se facilitan exclusivamente a efectos ilustrativos y no pretenden servir, ni deben ser consideradas por ningún inversor, como una garantía, una seguridad, una predicción ni una declaración definitiva de hechos o probabilidades. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Muchos acontecimientos y circunstancias reales exceden el control de Lavoro y TPB Acquisition Corp.

Estas declaraciones prospectivas están sometidas a una serie de riesgos e incertidumbres, entre otros, a título meramente enunciativo, la incapacidad de las partes para consumar con éxito u oportunamente la combinación de negocios propuesta, en particular, el riesgo de no poder obtener cualquier aprobación regulatoria necesaria, de que se retrase o esté sujeta a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficios esperados de la combinación de negocios propuesta o que no se obtenga la aprobación de los accionistas; el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de TPB Acquisition Corp. y la posibilidad de que no se obtenga una prórroga del plazo de la combinación de negocios, si así lo solicita TPB Acquisition Corp.; el incumplimiento de las condiciones para la realización de la transacción propuesta, incluida la aprobación del acuerdo de combinación de negocios propuesto por los accionistas de TPB Acquisition Corp.; la falta de una valoración por parte de un tercero para determinar si se lleva a cabo o no la transacción propuesta; el surgimiento de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de combinación de negocios propuesto; el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción propuesta en las relaciones comerciales, los resultados operativos y los negocios de Lavoro en general; los riesgos de que la transacción propuesta perturbe los planes y las operaciones actuales de Lavoro y las posibles dificultades para retener a los empleados como resultado de la transacción propuesta; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Lavoro, TPB Acquisition Corp. o la empresa combinada en relación con el acuerdo de combinación de negocios propuesto o la transacción propuesta; la capacidad de mantener la cotización de los valores de TPB Acquisition Corp. en una bolsa de valores nacional; el precio de los valores de TPB Acquisition Corp. puede ser volátil debido a una serie de factores, incluidos los cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que TPB Acquisition Corp. planea operar o Lavoro opera, las variaciones en el rendimiento operativo entre los competidores, los cambios en las leyes y reglamentos que afectan a TPB Acquisition Corp. o a los negocios de Lavoro; la incapacidad de Lavoro para cumplir o superar sus proyecciones financieras y los cambios en la estructura de capital combinada; los cambios en las condiciones económicas generales, incluso como resultado de la pandemia de COVID-19; la capacidad de aplicar los planes de negocio, las previsiones y otras expectativas tras la realización de la transacción propuesta, y de identificar y aprovechar oportunidades adicionales; los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras; la aparición de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de combinación de negocios propuesto; el resultado de cualquier litigio potencial, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones e inspecciones y otros riesgos e incertidumbres indicados periódicamente en el folleto final de TPB Acquisition Corp. para su oferta pública inicial y la declaración de representación y el prospecto presentada por Lavoro en relación con la combinación de negocios propuesta o en el futuro, en particular, los que figuran en el apartado "Factores de riesgo" de dicho documento y en otros documentos presentados por TPB Acquisition Corp. ante la SEC. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber otros riesgos que ni TPB Acquisition Corp. ni Lavoro conocen actualmente o que TPB Acquisition Corp. ni Lavoro consideran actualmente irrelevantes y que también podrían provocar que los resultados reales difirieran de los contenidos presentados en las declaraciones prospectivas.

Por otra parte, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de TPB Acquisition Corp. y Lavoro sobre acontecimientos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado de prensa. TPB Acquisition Corp. y Lavoro prevén que los acontecimientos y desarrollos posteriores hagan cambiar las valoraciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro. Sin embargo, aunque TPB Acquisition Corp. y Lavoro pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, TPB Acquisition Corp. y Lavoro renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de TPB Acquisition Corp. o Lavoro en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

No constituye oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa y/u otra información presentada no constituyen una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. Esta comunicación y/u otra información presentada se refieren a una posible financiación a través de una colocación privada de acciones ordinarias de un holding de reciente creación que se emitirán en relación con la transacción. Esta comunicación no constituirá una "solicitud", según los términos del Artículo 14 de la Ley estadounidense de valores de 1934 y sus posteriores enmiendas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Para Lavoro: Guilherme Nascimento guilherme.augusto@lavoroagro.com.br, +55 66 9 9911-3093

Fernanda Rosa fernanda.rosa@lavoroagro.com, +55 41 9 9911-2712

Para TPB: Rachel Konrad rachel@tpb.co, +1-650-924-5471

