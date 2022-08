Comunicado de prensa de Business Wire: Lavu

Lavu, uno de los proveedores más importantes de software para restaurantes y medios de pago, anunció el día de hoy que sus clientes en México ya podrán integrar a su sistema punto de venta las aplicaciones de delivery más populares en ese país, lo cual les permitirá simplificar sus procesos de toma de órdenes y entrega de pedidos.

A partir de hoy, los clientes de Lavu podrán ver y aceptar todas las órdenes, así como analizar la información de todas sus sucursales y plataformas usando únicamente una tableta. Gracias a la integración con Hubster, miles de restaurantes podrán eliminar el caos de gestionar sus pedidos online de forma independiente y podrán concentrarse en crecer sus negocios.

Con esta alianza, las plataformas de delivery que se integrarán a Lavu punto de venta en México son: Rappi, Didi Food, Uber Eats, Mercado Libre, 99 Food, PedidosYa, Toliv Market, Gloria Food, Hugo, Mesa 24/7 y Wabi.

"Las aplicaciones de delivery han fungido como un salvavidas para los restaurantes, permitiéndoles atraer clientes y pedidos en momentos muy difíciles", afirmó Saleem S. Khatri, CEO de Lavu. "Al unir estas plataformas con su actual punto de venta, el proceso de entrega para los restaurantes se hace más eficiente, lo que en última instancia mejora el servicio al cliente y les permite comprender mejor y optimizar sus ventas."

Los clientes nuevos y existentes pueden obtener más información en https://lavu.com/es/blog/lavu-ofrece-integracion-con-plataformas-de-delivery/ o comunicarse con Atención a Clientes de Lavu.

Acerca de Lavu

Lavu es la plataforma líder de gestión de restaurantes para restaurantes pequeños y medianos. Los productos de la compañía incluyen un multi premiado punto de venta móvil, una plataforma para toma de pedidos en línea, un sistema de procesamiento de pagos y uno de cuentas por pagar. Incorporando el valor de la hospitalidad en el servicio de soporte 24/7 que ofrece a sus socios restauranteros en más de 65 países, Lavu ayuda a las empresas a crecer con soluciones para restaurantes hechas por restauranteros. Con sede en Albuquerque, Nuevo México, Lavu fue el primer punto de venta para iPad en la App Store de Apple y continúa ofreciendo lo último en características y funcionalidades para restaurantes. Obtenga más información en Lavu.com.

Acerca de Hubster

Hubster es una empresa de tecnología para restaurantes fundada en 2018 que opera en todo el mundo y ayuda a prosperar a una amplia variedad de clientes, desde grandes cadenas de restaurantes hasta pequeñas empresas, conectando personas y alimentos. Hubster cuenta con alianzas con las principales plataformas de pedidos en línea y plataformas D2C (Directo al consumidor) que permiten a la empresa, brindar a los restaurantes; soluciones para agregar pedidos, administrar menús, automatizar y acceder a informes al largo y ancho, asegurando que los restaurantes tengan éxito en un mundo omnicanal, aumentando las ventas en línea y operando de manera más eficiente. Los innovadores productos de análisis y gestión de pedidos de Hubster se pueden adaptar para satisfacer las necesidades de entrega de cada restaurante. Conoce más en gohubster.com.

