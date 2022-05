Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció hoy resultados récord del año fiscal para el Grupo, con máximos históricos tanto en ganancias como en ingresos. Los ingresos netos anuales alcanzaron la marca de los 2000 millones de USD, un aumento interanual del 72 %, con un aumento de los ingresos de 10 000 millones de USD por segundo año consecutivo a más de 71 000 millones de USD. Todos los principales grupos comerciales fueron rentables durante todo el año fiscal, con un fuerte impulso de crecimiento en los negocios de telefonía móvil, infraestructura y soluciones y servicios.

Lenovo superó con éxito los desafíos macroambientales y demostró tanto agilidad como resiliencia mientras navegaba por la escasez de suministros en toda la industria, la interrupción de la pandemia, las incertidumbres geopolíticas y una inflación más alta para lograr un año récord.

La tendencia en la transformación digital e inteligente continúa acelerándose, otorgándole al Grupo fuertes oportunidades de crecimiento. Más del 50 % de las empresas ahora tienen la digitalización como parte de su estrategia corporativa, frente a poco más de un tercio hace dos años. El modelo de trabajo híbrido es un cambio a largo plazo que continuará impulsando una fuerte demanda no solo de dispositivos inteligentes e infraestructura de centro de datos, sino también de soluciones basadas en escenarios como colaboración inteligente, hogar inteligente y oficina inteligente.

Lenovo continuó fortaleciendo su competitividad para impulsar un crecimiento rentable sostenible. Ya ha logrado un gran progreso hacia la duplicación de las inversiones en I+D en tres años a partir del año fiscal 2021/2022, un 43 % más interanual hasta los 2 000 millones de USD. Y seguirá cumpliendo sus objetivos y compromisos ESG. La empresa confía en que al aprovechar su clara estrategia, competir con su ventaja competitiva única del modelo global-local y el equilibrio adecuado entre innovación y eficiencia, podrá superar cualquier desafío para capturar oportunidades.

La Junta Directiva de Lenovo declaró un dividendo final de 3,8 centavos de USD o 30,0 centavos de HKD por acción para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022.

Aspectos financieros destacados:

-0- *T Año fiscal 21/22 Millones de USD Año fiscal 20/21 Millones de USD Cambio T4 21/22 Millones de USD T4 20/21 Millones de USD Cambio Ingresos del grupo71 61860 74218 %16 69415 6307 %Resultado antes de impuestos2768177456 %52038037 %Ingresos netos (utilidades atribuibles a los accionistas de capital) 2030 1178 72 %412 260 58 % Ganancias por acción (centavos de USD) 17,45 9,54 7,91 3,52 2,19 1,33 *T

Cita del presidente y director general, Yuanqing Yang:

"Aunque el año pasado fue un desafío para el mundo, con la transformación digital e inteligente global acelerada, Lenovo logró un año récord de ganancias e ingresos", dijo Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. "Todos nuestros negocios principales ahora son rentables durante todo el año, y nuestros nuevos motores de crecimiento (SSG, ISG y Mobile) están mostrando un fuerte impulso. Aprovecharemos esta ventana de oportunidad, duplicaremos nuestra inversión en I+D, impulsaremos la transformación liderizada por el servicio, lograremos nuestros objetivos ESG y nos mantendremos flexibles y resilientes para llevar a toda la empresa a nuevas alturas".

Solutions and Services Group (SSG) (Grupo de Soluciones y Servicios): genera un fuerte crecimiento y altos márgenes, lo que impulsa una mayor rentabilidad general para el Grupo

Oportunidad:

El mercado de servicios de TI de un billón de dólares continúa expandiéndose. Con el modelo de trabajo híbrido, se espera que la demanda de servicios de lugares de trabajo digitales alcance los 93 mil millones de USD para 2025. Del mismo modo, la investigación muestra que más del 90 % de los directores de información están dispuestos a considerar la adopción de ofertas como servicio.

Rendimiento del año fiscal 21/22:

-- En el último año, SSG generó una alta rentabilidad y un gran crecimiento, con ingresos que alcanzaron un máximo histórico de 5400 millones de USD, un incremento interanual de casi un 30 %. El margen operativo fue del 22 %.

-- Hubo un fuerte crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos, en particular para los servicios administrados donde los ingresos crecieron más del 60 % interanual, con un fuerte crecimiento del negocio TruScale como servicio. Los servicios de proyectos y soluciones vieron crecer los ingresos un 28 % interanual, ya que las soluciones verticales se duplicaron con respecto al año anterior.

-- Los ingresos por servicios gestionados y servicios de proyectos y soluciones ahora representan casi la mitad del negocio de SSG.

Crecimiento sostenible:

-- SSG continuó invirtiendo en herramientas de software, plataformas y soluciones verticales repetibles con la propiedad intelectual de Lenovo, enfocándose en particular en profundizar en las capacidades de soluciones verticales en las industrias clave de fabricación, comercio minorista, atención médica, educación y ciudades inteligentes.

-- TruScale como servicio continuó expandiéndose para incluir soluciones de oficina digital más amplias, y la empresa desarrolló soluciones de nube híbrida.

-- La exploración adicional de las soluciones de Metaverso continúa siendo un enfoque.

Infrastructure Solutions Group (ISG) (Grupo de Soluciones de Infraestructura): rentable con ingresos récord

Oportunidad:

ISG siguió beneficiándose de la actualización de la infraestructura de TIC, donde se espera que el mercado de centros de datos alcance los 183 000 millones de USD para 2025, se prevé que la infraestructura Edge (Periférica) supere los 41 000 millones de USD y el mercado de la nube híbrida supere los 120 000 millones de USD. Dado que se espera que la creación de datos se duplique para 2025, las oportunidades para el procesamiento y almacenamiento de datos seguirán creciendo.

Rendimiento del año fiscal 21/22:

-- ISG alcanzó un hito importante, volviéndose rentable durante todo el año, con ingresos récord de 7000 millones de USD, más del 13 % interanual.

-- Todas las partes de los negocios de alto valor, como almacenamiento, software, servicios y HPC, establecieron récords de ingresos individuales.

Crecimiento sostenible:

-- ISG continuó aumentando su prima en el mercado al mejorar sus capacidades de pila completa que cubren los segmentos de proveedores de servicios en la nube (Cloud Service Provider, CSP) y empresas/pequeñas y medianas empresas (Small and Medium Business, SMB).

-- Las inversiones en capacidades internas de diseño y fabricación continuarán, mientras se expanden a áreas de rápido crecimiento, como los servicios periféricos y en la nube.

-- ISG se diferenció aún más con tecnología ecológica como su sistema Neptune Liquid Cooling.

Intelligent Devices Group (IDG) (Grupo de dispositivos inteligentes): ingresos récord, crecimiento de la rentabilidad

Oportunidad:

El mercado de dispositivos inteligentes continúa beneficiándose de la nueva normalidad del trabajo híbrido. Si bien la demanda de PC de consumo puede disminuir en el corto plazo, la demanda comercial sigue siendo fuerte. Se espera que los envíos de puntos finales de internet de las cosas (IoT) alcancen los 2300 millones de USD en 2025, y se espera que el mercado de colaboración inteligente supere los 80 000 millones de USD para 2025.

Rendimiento del año fiscal 21/22:

-- Los ingresos superaron los 60 000 millones de USD por primera vez, un 18 % más interanual, y la rentabilidad mejoró en casi 1000 millones de USD estadounidenses interanual.

-- Las PC mantuvieron la posición n.° 1, ya que todos los segmentos prémium generaron un crecimiento de los ingresos interanual de más del 30 %.

-- Los ingresos por teléfonos inteligentes superaron al mercado en 30 puntos, al tiempo que duplicaron las ganancias operativas a más de 360 millones de USD, un récord desde la adquisición de Motorola Mobility.

-- La expansión más allá de las PC continúa y ahora más del 18 % de los ingresos de IDG provienen de otros dispositivos inteligentes, computación integrada/IoT y soluciones basadas en escenarios.

Crecimiento sostenible:

-- Lenovo continúa con su estrategia de invertir en la innovación, particularmente en segmentos prémium, para extender su posición de liderazgo en PC mientras mantiene una rentabilidad líder en la industria.

-- La expansión adicional en teléfonos inteligentes, tabletas, computación integrada/IoT y soluciones basadas en escenarios, como Smart Collaboration, Smart Home y Smart Office, continúa brindando nuevos motores de crecimiento.

Desempeño del tercer trimestre

En el cuarto trimestre, a pesar de la interrupción del suministro y la producción debido a los brotes de la COVID-19 en China, Lenovo cerró el último trimestre del año con sólidos resultados. Los ingresos netos del cuarto trimestre lograron una mejora interanual de más del 50 % y los ingresos crecieron casi un 7 % interanual hasta los 16 700 millones de USD, y los tres grupos comerciales contribuyeron al crecimiento rentable de la empresa. Los ingresos de SSG crecieron un 28 % y mejoraron su margen operativo en más de 1 punto interanual. ISG mantuvo su rentabilidad para el segundo trimestre. IDG mejoró su margen operativo interanual por 18º trimestre consecutivo.

Aspectos operativos destacados e inversiones para el futuro

Inversión en I+D: Lenovo expuso recientemente su audaz visión para el próximo año que incluye la contratación de 12 000 profesionales de I+D en todo el mundo durante los próximos tres años como parte de su compromiso de duplicar la inversión en Investigación y Desarrollo. El año pasado, la inversión en I+D creció un 43 % interanual para alcanzar un máximo histórico superior a los 2000 millones de USD. La plantilla de I+D creció un 48 % interanual, superando los 15 000, con uno de cada cinco empleados trabajando ahora en I+D. Las inversiones se centran en la nueva arquitectura de TI, o la inteligencia-red-nube-periferia-cliente, y se equilibran para optimizar la recuperación de la inversión a corto, mediano y largo plazo.

Compromisos ESG: después de superar sus objetivos de reducción de emisiones para 2020 un año antes de lo previsto, Lenovo se comprometió con la visión de lograr cero emisiones netas para 2050 y está trabajando con Science Based Target Initiative para establecer objetivos que respalden esta visión. Lenovo ha informado sobre temas de sostenibilidad desde 2008, incluida la descripción de su trabajo y objetivos en torno a la mitigación del cambio climático, la economía circular y los materiales sostenibles. Además de la visión de cero emisiones netas de carbono, Lenovo se ha comprometido a impactar positivamente en 15 millones de vidas mediante asociaciones y programas filantrópicos antes de 2025. El brazo filantrópico de la compañía, la Fundación Lenovo, proporciona tecnología más inteligente para todos al empoderar a las comunidades subrepresentadas con acceso a la tecnología y la educación CTIM.

-0- *T LENOVO GROUPRESUMEN FINANCIEROPara el trimestre fiscal y todo el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2022 (en millones de USD, salvo por los datos por acción) T4 EJ. FISCAL 2021/2022T4 EJ. FISCAL 2020/2021 Cambio interanual EJ. FISCAL 2021/2022 EJ. FISCAL 2020/2021 Cambio interanual Ingresos 16 694 15 630 7 % 71 618 60 742 18 % Beneficio bruto 2864 2688 7 % 12 049 9768 23 % Margen de beneficio bruto 17,2 % 17,2 % 0 pts 16,8 % 16,1 % 0,7 puntos Gastos operativos (2275) (2209) 3 % (8968) (7588) 18 % Gastos de I+D (576) (417) 38 % (2073) (1454) 43 % (incluido en gastos operativos) Relación entre gastos e ingresos 13,6 % 14,1 % (0,5) puntos 12,5 % 12,5 % 0 pts Beneficio operativo 589 479 23 % 3081 2180 41 % Otros ingresos / (gastos) no operativos, neto (69) (99) (30 %) (313) (406) (23 %) Resultado antes de impuestos 520 380 37 % 2768 1774 56 % Cargas fiscales (99) (95) 4 % (623) (461) 35 % Beneficio del período/año 421 285 48 % 2145 1313 63 % Participaciones minoritarias (9) (25) (63 %) (115) (135) (14 %) Beneficios atribuibles a los accionistas 412 260 58 % 2030 1178 72 % Ganancias por acción (centavos de dólar) Básicas 3,52 2,19 1,33 17,45 9,54 7,91 Diluidas 3,20 1,94 1,26 15,77 8,91 6,86 *T

