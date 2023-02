Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo Group

Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) acaba de anunciar los resultados del tercer trimestre, con unos ingresos del Grupo de 15 300 millones de dólares y unos ingresos netos de 437 millones de dólares. Los ingresos provenientes de los negocios no relacionados con PC alcanzaron un máximo del 41 % y la rentabilidad se mantuvo sólida, ya que los motores de crecimiento diversificado de Lenovo, el Grupo de Soluciones y Servicios (SSG) y el Grupo de Soluciones de Infraestructura (ISG), aumentaron los ingresos hasta niveles récord de 1800 millones de dólares y 2900 millones de dólares, respectivamente, un 23 % y un 48 % interanual. Los principales grupos de negocio aportaron ganancias operativas por quinto trimestre consecutivo.

Si bien el sector se enfrenta a presiones macroeconómicas importantes, Lenovo ve oportunidades a largo plazo, ya que las tendencias mundiales de digitalización y transformación inteligente siguen acelerándose y se espera que el gasto en TI recupere una tasa de crecimiento moderada a mediano y largo plazo. En el sector de PC, la demanda real, tal y como reflejan los datos de activación en 2022, es mucho mejor de lo que indican los datos de pedidos de la industria, ya que el canal consume el exceso de inventario. El Grupo confía en que el crecimiento interanual se reanude en la segunda mitad del año natural, con una demanda de los usuarios finales superior a los niveles anteriores a la pandemia de COVID.

El Grupo mantiene sus medidas proactivas para seguir reforzando su competitividad en términos de costos. Para ello, invertirá en motores de crecimiento con márgenes elevados y reducirá los gastos operativos corrientes. El saldo en efectivo de Lenovo sigue siendo sólido, con un ciclo de conversión de efectivo que sigue mejorando, el inventario del canal se ha reducido y la empresa sigue invirtiendo en I+D y sostenibilidad, fiel a su compromiso de duplicar la rentabilidad a mediano plazo.

Aspectos financieros destacados:

-0- *T T3 22/23 millones de USD T3 21/22 millones de USD Variación Ingreso del Grupo15 267 20 127 (24%) Ganancias antes de impuestos605 855 (29%) Ingresos netos (ganancias atribuibles a los accionistas de capital) 437 640 (32%) Ingresos netos (ganancias atribuibles a los accionistas de capital, no conforme a las HKFRS) [1]447 652 (31%) Ganancias básicas por acción (centavos de USD) 3,65 5,50 (1,85) *T

Cita del presidente y director ejecutivo, Yuanqing Yang:

"Estos buenos resultados demuestran que nuestra estrategia de transformación basada en los servicios está dando sus frutos. Nuestros motores de crecimiento diversificado del negocio no relacionado con PC representan ahora más del 40 % de los ingresos de nuestro grupo y están impulsando una sólida rentabilidad. A pesar del complejo entorno macroeconómico, hemos mantenido el liderazgo de mercado en PC. Confío en que nuestra estrategia clara, la resiliencia operativa, la liquidez saneada y la continua inversión en innovación garantizarán que podamos ofrecer un crecimiento sostenible a largo plazo y una mayor rentabilidad".

Grupo de Soluciones y Servicios (SSG): récord de ingresos y alto margen

Oportunidad:

Se espera que el mercado de servicios de TI, que mueve un billón de dólares, se mantenga fuerte a mediano y largo plazo, con una mejora de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7 % en servicios gestionados en la nube, en las instalaciones y de borde (edge). El gasto en soluciones y servicios verticales en educación, comercio minorista inteligente, ciudad inteligente y fabricación mantiene una CAGR de casi dos dígitos.

Resultados del tercer trimestre del año fiscal 22/23:

-- En el último trimestre, los ingresos de SSG crecieron un 23 % interanual, hasta 1800 millones de dólares, con un margen operativo del 20,2 % y unas ganancias operativas del 12 % interanual.

-- Una vez más, todos los segmentos registraron una alta rentabilidad y un fuerte crecimiento de los ingresos.

-- La combinación de ingresos procedentes de soluciones y servicios no centrados en el hardware alcanzó un récord del 53 %, con unos servicios gestionados que casi se duplicaron en términos interanuales, impulsados por TruScale Everything as a Service.

Crecimiento sostenible:

-- SSG sigue invirtiendo en la creación de soluciones horizontales y verticales escalables y repetibles con Lenovo IP.

-- Además, SSG ha mejorado sus soluciones de puesto de trabajo digital, ha reforzado su cartera de nube híbrida y ha ampliado su oferta de sostenibilidad.

Grupo de Soluciones de Infraestructuras (ISG): récord de ingresos y ganancias

Oportunidad:

Para 2025, se espera que el mercado de servidores por sí solo alcance los 135 000 millones de dólares. Dentro del mismo plazo, el mercado de infraestructuras de borde crecerá un 17 % de CAGR hasta alcanzar los 37 000 millones de dólares, y el mercado de almacenamiento superará los 35 000 millones de dólares.

Resultados del tercer trimestre del año fiscal 22/23:

-- Los ingresos de ISG en el trimestre aumentaron un 48 % interanual, hasta un máximo histórico de 2900 millones de dólares.

-- Las ganancias operativas superaron el doble de las registradas un año antes, alcanzando un máximo histórico de 43 millones de dólares, lo que supone siete trimestres consecutivos de mejoras interanuales.

-- Los ingresos por servidores crecieron un 35 % interanual hasta alcanzar un nuevo récord, lo que convierte a Lenovo en la tercera mayor empresa de servidores del mundo. Los ingresos por almacenamiento crecieron más del triple (ahora es la 5.ª del mundo) y el software creció un 52 %, con lo que ambos alcanzaron máximos históricos.

Crecimiento sostenible:

-- ISG mantiene la mejora de su completa cartera de infraestructuras e invierte en innovación, especialmente en computación de borde impulsada por IA y nube híbrida.

-- ISG no ceja en su empeño de ser uno de los proveedores de soluciones de infraestructura integrales de más rápido crecimiento y, en última instancia, el mayor del mundo, con un equilibrio entre escala y rentabilidad.

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG): sólida rentabilidad, expansión en áreas de crecimiento

Oportunidad:

A pesar del declive del mercado de PC, la demanda real, tal y como reflejan los datos de activación en 2022, es mucho mejor de lo que indican los datos de pedidos de la industria, y se espera que el mercado se estabilice en un nivel superior al anterior a la pandemia en la segunda mitad de 2023.

Resultados del tercer trimestre del año fiscal 22/23:

-- IDG mantuvo la primera posición en el mercado de PC, con una cuota de mercado del 23,1%. También consiguió una rentabilidad del 7,3%, líder del sector, impulsada por la fuerte competitividad de los productos, que se refleja en el liderazgo en activaciones de Windows y se traduce en una mejora de los niveles de inventario.

-- El negocio de teléfonos inteligentes fue rentable por undécimo trimestre consecutivo. Las activaciones de motorola edge, su producto de gama alta, crecieron un 74 % interanual.

-- Se amplió la gama de productos de gama alta en la cartera de tabletas y las soluciones para espacios inteligentes siguieron demostrando su potencial de crecimiento con logros clave.

Crecimiento sostenible:

-- Con la innovación se sigue impulsando la evolución de los dispositivos inteligentes a los espacios inteligentes.

-- El Lenovo Yoga Book 9i ganó la histórica cifra de 50 premios en la reciente feria CES como el primer[2] portátil OLED de tamaño completo y doble pantalla del mundo, y el Lenovo ThinkPhone de Motorola, el primer teléfono inteligente de la compañía centrado en B2B, ganó 15 premios "Best of CES" gracias a su marcado posicionamiento en torno a la seguridad y la productividad.

-- Las soluciones digitales perfeccionadas para puestos de trabajo están mejorando la experiencia de los usuarios en espacios de trabajo híbridos.

Aspectos operativos destacados e inversiones para el futuro

Criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG): Recientemente, Lenovo ha pasado a formar parte del primer grupo de empresas en recibir la validación net-zero de la iniciativa Science Based Targets, una asociación entre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, CDP, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que la convierte en el primer fabricante de PC y teléfonos inteligentes con objetivos validados por la norma Net-Zero. Como parte de sus compromisos de sostenibilidad más amplios, Lenovo se ha asociado con Kuehne+Nagel para diseñar una solución logística sostenible que ayude a los clientes a reducir su huella de carbono. La empresa ha sido incluida por cuarto año en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género (IEG) 2023. Este Índice Bloomberg de Igualdad de Género hace un seguimiento de los progresos de 484 empresas, en 11 sectores y 45 países y regiones de todo el mundo, en materia de capacitación de la mujer e igualdad en el lugar de trabajo.

Excelencia en la cadena de suministro: En el Foro Económico Mundial de Davos de este año, la fábrica de Lenovo en Hefei, LCFC, fue reconocida como uno de los 18 centros adicionales añadidos a la Global Lighthouse Network del Foro de 132 fabricantes líderes, cada uno de ellos elegido por su liderazgo y por la integración de las tecnologías de la cuarta revolución industrial (4IR). Fundada en 2011, LCFC es una de las plantas de fabricación inteligente más avanzadas del mundo y la mayor de dispositivos informáticos inteligentes (PC, servidores, computación de borde, Internet de las cosas inteligente). Es el buque insignia de la red de más de 35 centros de fabricación de Lenovo en nueve mercados y envía productos a 126 mercados de todo el mundo. Todo ello mientras gestiona 300 000 elementos individuales de materiales y piezas cada día, 300 nuevos productos discretos cada año y más de 200 000 configuraciones de productos diferentes.

Galardones del sector: La revista Fortune ha publicado recientemente su lista anual de las "Empresas más admiradas del mundo", en la que Lenovo ha ascendido 11 puestos hasta el 189. La clasificación anual evalúa la reputación corporativa de las organizaciones mundiales y examina las 1000 empresas estadounidenses más grandes junto con las 500 empresas mundiales de FORTUNE con ingresos anuales superiores a 10 000 millones de dólares. Lenovo ocupa actualmente el puesto 171 de la lista FORTUNE Global 500, en la que se clasifica a empresas mundiales de 52 sectores diferentes. Dentro de las empresas de la subcategoría "industria informática", Lenovo ha sido especialmente reconocida como "la más admirada", con una buena puntuación en calidad de productos y servicios, gobernanza, innovación y responsabilidad social.

Fast Company ha reconocido recientemente la tecnología educativa de realidad mixta de Lenovo como una de las "Next Big Things in Tech". El grupo de editores y escritores investiga el mundo de la tecnología para mostrar lo que cree que es la "Next Big Thing in Tech" en empresas de todos los tamaños, desde multinacionales hasta emergentes. Este año, Lenovo ha sido elegida junto a otras 120 empresas que han demostrado un pensamiento innovador y una tecnología vanguardista. Lenovo destaca como una de las muchas empresas que intentan hacer del mundo un lugar mejor a través de la resolución de problemas sociales básicos.

-0- *T [1] La medida no conforme a las HKFRS se ajustó excluyendo las variaciones netas del valor razonable de los activos financieros al valor razonable en ganancias o pérdidas, la amortización de los activos intangibles resultantes de las fusiones y adquisiciones, los cargos relacionados con las fusiones y adquisiciones; y los correspondientes efectos del impuesto a las ganancias, si los hubiere. [2] Basado en una investigación interna realizada el 2 de diciembre de 2022, de todos los principales fabricantes de PC que venden más de un millón de unidades al año en todo el mundo. *T

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica global con ingresos de 70 000 millones de dólares, ocupa el puesto 171 en Fortune Global 500, emplea a 82 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha aprovechado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo para seguir expandiéndose en áreas de crecimiento clave, como los servidores, el almacenamiento, los dispositivos móviles, las soluciones y los servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

-0- *T LENOVO GROUPRESUMEN FINANCIEROPara el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2022 (en millones de USD, excepto por los datos de acciones) T3 22/23T3 21/22Variación interanual Ingreso 15 267 20 127 (24%) Ganancias brutas 2612 3355 (22%) Margen de ganancias brutas 17,1% 16,7% 0,4 puntos Gastos operativos (1862) (2423) (23%) Gastos de I+D (579) (549) 5% (incluidos en los gastos operativos) Relación entre gastos e ingresos 12,2% 12,0% 0,2 puntos Ganancias operativas 750 932 (20%) Otros ingresos/(gastos) no operativos - neto (145) (77) 88% Ingresos antes de impuestos 605 855 (29%) Cargas fiscales (123) (173) (29%) Ganancias del período 482 682 (29%) Participaciones minoritarias (45) (42) 6% Ganancias atribuibles a los accionistas 437 640 (32%) Ganancias atribuibles a los accionistas, no conforme a las HKFRS[1] 447 652 (31%) GPA (centavos de dólar) Básico 3,65 5,50 (1,85) Diluido 3,44 4,92 (1,48) *T

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005933/es/

Contacto

Hong Kong- Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810 Londres- Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720 Zeno Group- LenovoWWcorp@zenogroup.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.