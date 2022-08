Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Hoy es el primer día de operaciones de Lenovo PCCW Solutions Limited1, la nueva asociación estratégica entre Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) y PCCW (HKSE: 0008) que capitalizará el mercado de servicios de TI en Asia estimados en 320 000 millones de USD.

La nueva empresa ofrece soluciones integrales al cliente que integran los servicios de TI, dispositivos e infraestructura digital, y permite a los clientes transformar sus negocios y operaciones con tecnología, desde la gestión de integraciones complejas hasta la mejora de la competitividad con aplicaciones innovadoras.

A través de la asociación, la empresa se beneficia de la presencia global de Lenovo en más de 180 mercados, una amplia cartera de soluciones integrales, un sólido linaje en innovación y sólidas capacidades de comercialización y entrega.

Ken Wong, vicepresidente ejecutivo de Lenovo y presidente de Lenovo Solutions and Services Group (Grupo de soluciones y servicios de Lenovo), dijo: "La asociación marca un hito importante en el viaje de transformación liderado por los servicios de Lenovo desde la formación de nuestro Solutions and Services Group, ya que refuerza las capacidades de la empresa para impulsar el liderazgo en soluciones de TI. La sinergia de capacidades y talentos en las dos organizaciones ayudará a que la nueva empresa crezca en alcance y competitividad en los mercados de la región de Asia Pacífico".

PCCW Solutions ha sido clasificada número uno en Integración de sistemas y Desarrollo de aplicaciones personalizadas en la RAE de Hong Kong por IDC durante ocho años consecutivos desde 20142. La nueva empresa se basa en la trayectoria de PCCW Solutions como uno de los principales proveedores de servicios de TI de la región. Los 4000 profesionales de TI seguirán colaborando estrechamente con nuestros clientes para ayudarlos a tener éxito en un panorama tecnológico más complejo y en rápida evolución.

Jerry Li, director ejecutivo de Lenovo PCCW Solutions, dijo: "Esta asociación estratégica es una oportunidad única para acelerar el crecimiento de nuestro negocio de soluciones de TI en la región. La nueva compañía, Lenovo PCCW Solutions, permite a nuestros clientes recurrir a una gran variedad de habilidades, experiencia y capacidades de comercialización en todo el Lenovo Solutions and Services Group. Estamos entusiasmados de embarcarnos en este viaje de crecimiento, que nos permite expandir nuestro conjunto de habilidades, huella y cartera de soluciones. Con las fortalezas combinadas de nuestro talento altamente calificado, esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de ciudades inteligentes en la región".

Los datos de mercado estiman que el mercado de servicios de TI en Asia tendrá un valor aproximado de 320 000 millones de USD en 2022, con un crecimiento esperado a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de más del 10 % para superar los 470 000 millones de USD para 2026. Lenovo PCCW Solutions está en una posición única para aprovechar las oportunidades de crecimiento del mercado.

Acerca de Lenovo PCCW Solutions Limited

Lenovo PCCW Solutions es una potencia líder en soluciones tecnológicas en Asia Pacífico. Una asociación estratégica formada entre Lenovo y PCCW en agosto de 2022, la compañía ofrece soluciones líderes en el mercado para ayudar a las organizaciones a transformar sus operaciones, aumentar la competitividad y mejorar la innovación a través de la tecnología. Su amplia gama de soluciones tecnológicas y ofertas de servicios incluyen la integración de sistemas, el desarrollo y operación de aplicaciones, la subcontratación de TI, los servicios administrados, las soluciones digitales y los servicios técnicos. Para obtener más información sobre las soluciones de Lenovo PCCW Solutions, visite www.pccwsolutions.com.

1 Anteriormente se hacía referencia a la empresa como "PCCW Lenovo Technology Solutions" en la presentación del 14 de junio de 2022 ante la Bolsa de Valores de Hong Kong. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-and-pccw-partnership/

2https://www.pccwsolutions.com/site/en/news-entry/20220518/

