Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Hoy en la exposición CES® 2023, Lenovo? presentado la última línea de dispositivos y soluciones que hacen foco en la innovación y el perfeccionamiento de la experiencia del usuario. Desde nuevos factores de forma, productos elegantes impulsados por el diseño y usos innovadores de la IA, la nueva cartera ofrece a los consumidores y usuarios empresariales una experiencia tecnológica más personalizada.

La nueva cartera también demuestra el compromiso de Lenovo con los factores ASG, en consonancia con su visión de lograr las emisiones netas cero para 2050, en el marco de las iniciativas de objetivos científicos (Science Based Target), Lenovo continúa centrándose en apoyar una economía circular, al usar más materiales reciclados en sus productos y embalajes y colaborar con los socios de la industria para ayudar a aumentar la eficiencia energética de sus dispositivos

Los dispositivos de consumo premium sorprenden por la forma de innovar

Lenovo presenta productos novedosos y atrevidos para responder a las diversas necesidades del consumidor moderno. El flamante Yoga Book 9i, un producto de vanguardia, abre un nuevo capítulo para Yoga con una innovación increíble, un estilo de primera calidad y un rendimiento que ofrece experiencias versátiles. Redefine el aspecto que puede tener un computadora de escritorio todo en uno, con la Yoga AIO 9i, que ostenta un diseño de vanguardia. La nueva Yoga Slim 6i (14", 8),conocida como Lenovo Slim 7 (14", 8)en EE.UU., es un dispositivo de diseño exquisito, portátil pero potente. Delgado, ligero y atractivo, este portátil permite a los usuarios trabajar y crear contenidos con total simplicidad, ya sea en movimiento o en casa.

Lenovo también ha presentado las renovaciones de sus modelos Yoga 9i (14", 8)y Yoga Slim 7i Carbon (13", 8),ambos con procesadores Intel Core de 13.ª generación, que aseguran un rendimiento aún más impresionante para mejorar la versatilidad y la productividad. Además, la computadora portátil Yoga 6 (13", 8)es potente y fue renovada con los últimos procesadores AMD Ryzen? serie 7000 y una batería superior para soportar sesiones de trabajo a distancia más prolongadas.

En materia de tabletas, la Lenovo Tab Extreme y el bloc de notas digital Lenovo Smart Paperambos llenos de funciones, ofrecen interesantes capacidades para la escuela, el hogar y otros ámbitos. La Lenovo Tab Extreme es la tableta más grande y potente de Lenovo hasta la fecha, con un diseño de teclado de bisagra doble2; dentro de la bisagra principal del soporte se incorporó un compartimiento de almacenamiento único y protector para guardar la LenovoPrecision Pen 3, que viene incluida.

El concepto de Lenovo Project Chronos (nombre formal próximamente) es una nueva tecnología que capta el movimiento del usuario. Permite interactuar y realizar actividades en mundos virtuales 3D sin necesidad de ponerse gafas ni dispositivos para vestir, lo que facilita más que nunca la entrada de los usuarios en entornos virtuales renderizados en 3D.

Tecnología innovadora para PyMEs con un toque especial

Lenovo anunció un nuevo modelo innovador de la serie ThinkBook Plusque reinventa su característico legado del factor de forma giratorio, con una doble pantalla giratoria que presenta un panel OLED en un lado y una colorida pantalla de tinta electrónica en el otro. Lenovo también presentó su última portátil, la ThinkBook 16p Gen 4 equipada con componentes que aseguran un rendimiento superior. Este dispositivo cuenta con un innovador diseño de accesorios modulares Lenovo Magic Bay con conector de pines magnético que permite una fácil expansión para los accesorios de Lenovo, Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE o Lenovo Magic Bay Light, incluidos opcionalmente.

Además, Lenovo presentó un nuevo ThinkBook 13x Gen 2 Wireless Dock que combina varias tecnologías inalámbricas para crear una solución de carga y acoplamiento prácticamente sin cables. Por último, Lenovo dio a conocer lo último en la cartera de factores de forma Tiny.ThinkCentre neo 50q es un dispositivo de escritorio de 1L que ahorra espacio, diseñado específicamente para clientes de PYMES.

Ecosistema más elegante e inteligente de productos para juegos

La gama Lenovo Legion 2023 de PC, monitores y accesorios listos para la batalla establece un nuevo parámetro en juegos de PC, que les ofrece a los jugadores la ventaja que necesitan para encabezar las tablas de clasificación. La novedad para 2023 es el chip Lenovo LA AI, el primer chip de IA del mundo específicamente para juegos en una portátil3, instalado en las computadoras portátiles Lenovo Legion Pro 7 y 7i (16", 8) y Lenovo Legion Pro 5 y 5i (16", 8).Lenovo AI Engine+, con la tecnología del chip Lenovo LA AI, aplica un algoritmo de aprendizaje automático de software para ajustar de forma óptima el rendimiento del sistema.

En cuanto a los dispositivos de escritorio, la nueva generación de Lenovo Legion Towers se sitúa en la cúspide de la potencia y el rendimiento extremos, con la LenovoLegion Tower 7i (34L, 8) y Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8)con procesadores de escritorio Gen Intel® Core? de hasta 13.ª generación y GPU NVIDIA® GeForce RTX? de serie 40, mientras que la LenovoLegion Tower 5 (26L, 8)cuenta con un procesador AMD® Ryzen? 9 y GPU AMD Radeon? de serie RX 7000 o NVIDIA GeForce RTX de serie 40. Para completar la cartera, los monitores más recientes de Lenovo Legion abarcan las nuevas pantallas de 27 pulgadas Lenovo Legion Y27f-30 FHDy Lenovo Legion Y27qf-30 QHD, diseñadas para satisfacer las demandas de los jugadores y creadores de contenido por igual.

Trabajar de forma híbrida con ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision y Lenovo Go

Lenovo dio a conocer sus últimas computadoras portátiles ThinkPad X1 con materiales reciclados1, el software actualizado LenovoCommercial Vantagediseñado para resaltar los ajustes que pueden mejorar la eficiencia energética y una nueva aplicación Lenovo View, que ofrece tecnología avanzada de visión por computadora para mejorar la calidad de la imagen de vídeo y herramientas para la colaboración, la seguridad y el bienestar digital. La última línea de monitores ThinkVision está encabezada por las pantallas mini-LED ultrabrillantes ThinkVision P27pz-30 y P32pz-30 seguidas por los nuevos monitores de ThinkVisionVOIP de la serie T, creados para el trabajo híbrido, que cuentan con la funcionalidad integrada de Microsoft Teams, cámaras de 5 MP, micrófonos duales y altavoces. Lenovo también presentó sus últimos monitores ThinkVision serie P 4K de calidad profesional y para el hogar, los nuevos monitores Lenovo de la serie L, a precios económicos. Para completar un ecosistema híbrido eficiente, se incluyen nuevos accesorios, como la exclusiva Lenovo Go Desk Station, la cámara web Lenovo Go Pro de 4K y el teclado y mouse inalámbricos combinados, recargables y profesionales.

Para festejar el reciente 30 aniversario de ThinkPad, presentamos el Lenovo ThinkPhone by Motorola, diseñado para ofrecerles a las empresas una experiencia de smartphone con la misma calidad y fiabilidad de confianza que tienen todos los dispositivos de la marca Think de Lenovo. Este dispositivo llega con un conjunto de experiencias de productividad (Think 2 Think), para que los usuarios finales de las empresas puedan disfrutar de una integración de dispositivos perfecta entre ThinkPhone y un ThinkPad. Para garantizar que el dispositivo funcione al máximo rendimiento durante años, incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1, una pantalla FHD+ de 6,6" de mayor tamaño y una carga universal TurboPower de 68 W capaz de cargar tanto el teléfono como la PC.

Dispositivos de consumo que ofrecen funciones de última generación para un mayor rendimiento, versatilidad y comodidad

La última generación de dispositivos de consumo de Lenovo está llena de funciones y mejoras destacadas diseñadas para ayudar a las personas a conectarse con sus pasiones y cumplir sus objetivos cotidianos. Con cinco nuevas portátiles IdeaPad de alto rendimiento (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 e IdeaPad Flex 3i Chromebook), el elegante y compacto dispositivo de escritorio IdeaCentre Mini (1L, 8), una tableta Lenovo de 9 pulgadas (Lenovo Tab M9) y el versátil conector de base Dock universal USB 500 de tipo C, estos dispositivos están diseñados para todos los espacios y lugares acordes con el estilo de vida en constante movimiento del consumidor actual. Ya sea trabajando, estudiando, creando o simplemente poniéndose al día con los amigos fuera de la ciudad, estos nuevos productos ofrecen velocidad, versatilidad y comodidad para adaptarse a sus necesidades, estén donde estén.

Servicios y software de apoyo

Además de estas opciones de hardware premium, Lenovo ofrece una gama de servicios de salud, soporte y protección de dispositivos para ayudar a mantener los productos funcionando en las mejores condiciones y más seguros, como su último software de seguridad en la nube Lenovo Smart Lock4. Para una mayor comodidad en la asistencia de los dispositivos portátiles presentados hoy, Premium Care Plus5 incorpora muchos de sus servicios en una sola solución. Este servicio integral incluye soporte avanzado de hardware y software, protección frente a daños accidentales, una garantía ampliada para la batería, LenovoMigration Assistant y Lenovo Smart Performance, un autodiagnóstico del estado del sistema que se encuentra en Lenovo Vantage.

Lenovo continúa con el 30 aniversario del ThinkPad en la CES 2023

Lenovo continúa con los festejos del 30.º aniversario de ThinkPad y lleva un Think On Theater virtual a la CES y más allá. El Think On Theater presentará contenidos de nuestros Next 30, como Alice Aedy, Marcus John y Bjarke Ingels. Para ver el Think On Theater virtual, visite el escaparate virtual de Lenovo, a partir del 5 de enero.

Encontrará más información sobre todos los anuncios de nuevos productos de Lenovo en el material de prensa de la CES 2023 en Lenovo StoryHub:

-- Lenovo se hace más grande y audaz con la nueva Yoga Book 9i de doble pantalla y los dispositivos de consumo premium que destacan la innovación de formas inesperadas

-- ThinkBook Plus reinventa el formato de pantalla giratoria con la nueva computadora portátil Twist

-- ThinkPad X1, ThinkVision y Lenovo Go potencian el trabajo híbrido

-- Elegantes, salvajes e inteligentes: Lenovo presenta las portátiles para juegos de 16 pulgadas con IA más potentes del mundo y un ecosistema de productos para juegos que fusionan experiencias épicas con una estética sofisticada

-- Los nuevos dispositivos de consumo de Lenovo ofrecen funciones de última generación para un mayor rendimiento, versatilidad y comodidad

-- Conozca el nuevo Lenovo ThinkPhone by Motorola para una experiencia inigualable en dispositivos empresariales

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica mundial con ingresos de 70.000 millones de dólares. La empresa ocupa el puesto 171 en la lista Fortune Global 500, da empleo a 82.000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en la visión audaz de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha construido sobre la base de su éxito como la mayor compañía de PCs del mundo, ampliando sus operaciones áreas clave de crecimiento, en particular, servidores, almacenamiento, móviles, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación revolucionaria de Lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas novedades sobre Lenovo en su StoryHub.

-0- *T 1 La generación anterior de ThinkPad X1 Carbon, X1 Yoga y X1 Nano no utilizaba metales reciclados. 2 El soporte de teclado de bisagra doble se vende por separado en algunos mercados. 3 Según una investigación interna realizada a partir del 24 de octubre de 2022, en la que se comparan portátiles para juegos de 16" distribuidos por fabricantes de PC globales que envían > 1 millón de unidades al año en todo el mundo y que cuentan con el respaldo de la combinación de un chip de IA especializado o un motor de IA y gráficos NVIDIA GeForce RTX TGP (140 W+). 4 Lenovo Smart Lock está disponible a través de Lenovo Vantage y solo es aplicable en PC Lenovo con Windows 10 u 11. 5 Los productos Premium Care Plus son aplicables a las computadoras de escritorio, portátiles y tabletas de este anuncio, según disponibilidad. El servicio está disponible en ciertos mercados y el nivel del servicio puede variar según la ubicación geográfica. Lenovo se reserva el derecho a modificar la oferta y las especificaciones de los productos en cualquier momento y sin aviso previo. *T

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005209/es/

Contacto

Wendy Fung wfung@lenovo.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.