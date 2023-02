Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Para explorar la adopción de la tecnología que impulsa la transformación inteligente, Lenovo lanzó hoy la primera edición del Índice de transformación inteligente global, que compara las tasas de adopción de tecnologías digitales transformadoras en todos los mercados e industrias. El informe fue elaborado por Economist Impact y encargado por Lenovo.

En todas las empresas, la tecnología está transformando todos los aspectos de la función de una organización, pero son tecnologías como big data, inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT) las que están impulsando un nuevo paradigma de cambio -la transformación inteligente- para obtener mejores resultados sociales y económicos. Sin embargo, la falta de mano de obra cualificada está ralentizando la velocidad de adopción.

Índice de transformación inteligente

El Índice de transformación inteligente de Lenovo clasifica la adopción de big data, IA e IoT por parte del mercado, basándose en datos publicados de la OCDE y en datos de encuestas propias. El equipo de Economist Impact identificó que los mercados del norte y oeste de Europa mostraban las tasas de adopción más altas en comparación con otros mercados, principalmente debido a su infraestructura avanzada, mano de obra cualificada y políticas gubernamentales con visión de futuro que promueven la confianza y la transparencia en el uso de los datos.

El más alto de todos los mercados incluidos en el índice fue Dinamarca, donde el Índice de transformación inteligente mostró que el 27 % de sus empresas utilizaba big data, mientras que el 24 % había desplegado tecnología de IA. Aunque en general las economías avanzadas han logrado más progresos en Transformación inteligente, un PIB per cápita elevado no garantiza buenos resultados. Canadá y Australia ocuparon el puesto 31º y 32º, respectivamente, de los 33 países estudiados.

Cuando se analiza la adopción de big data, IA e IoT en los distintos sectores, el sector de servicios TIC muestra el mayor nivel general de adopción. Las empresas de los sectores de manufactura y logística muestran una alta adopción de IoT debido al caso de uso de esta tecnología específica en la inteligencia de la cadena de suministro impulsada por la eficiencia. Las industrias del conocimiento, como los servicios profesionales, científicos y técnicos, muestran casos de uso más desarrollados para los macrodatos y la IA.

Los sectores menos "inteligentes" son el alojamiento, los servicios de gastronomía y la construcción. En estos sectores, las empresas tienden a ser más pequeñas o familiares y carecen de la escala y los recursos necesarios para desplegar la nueva ola de tecnologías.

¿Cuál es el futuro de la transformación inteligente?

Si bien la inteligencia digital aún está en pañales, el Índice de transformación inteligente de Lenovo deja claro que su adopción es a gran escala e intersectorial. Aunque la creación de una infraestructura digital puede ser relativamente rápida, el mayor obstáculo para su adopción es la disponibilidad de mano de obra cualificada. Dotar a los empleados de las habilidades necesarias para adaptarse a procesos de trabajo cada vez más automatizados y basados en datos será un reto clave para las organizaciones en los próximos años.

De cara a 2023, las empresas de todo el mundo se centran en controlar los gastos ante una economía incierta. La integración de big data, IA e IoT como una solución lista para usar a través de la nube puede ayudar a apoyar el objetivo de una organización hacia la transformación inteligente, ayudando a aumentar la asequibilidad y reduciendo la barrera a la adopción, al tiempo que impulsa una mayor inteligencia empresarial.

"El estudio del Índice de transformación inteligente es la primera evaluación entre países y sectores de los factores que impulsan el despliegue de tecnologías inteligentes a escala mundial. Los países que deseen destacar en inteligencia digital deben poseer la 'trinidad' del talento, los datos y la infraestructura", afirmó Alexander van Kemenade, director de Economist Impact.

"También es necesario centrarse en las industrias ajenas al sector tecnológico, ya que suelen ser el eslabón más débil. Los países con las tasas de adopción más elevadas son aquellos en los que las empresas de sectores más tradicionales, como el comercio minorista y la hostelería, también han adoptado la revolución de la inteligencia digital", prosigue van Kemenade.

El viaje de la transformación inteligente de Lenovo incluye la plena adopción de big data, IA e IoT en sus más de 30 centros de fabricación para construir una cadena de suministro resistente. En la fábrica LCFC de Lenovo en Hefei (China), la IA se utiliza en el proceso de programación de la producción, reduciendo el tiempo de seis horas a 90 segundos y mejorando la producción en un 19 %. IoT ofrece total transparencia y análisis en profundidad para abordar los problemas, y el análisis de big data en una plataforma en la nube ayuda a identificar posibles problemas y a satisfacer las demandas de los clientes, garantizando que los pedidos se entreguen a tiempo, lo que se traduce en la entrega de un PC de la línea de producción cada 0,5 segundos.

En el Foro Económico Mundial de este año, LCFC pasó a formar parte de la Global Lighthouse Network del Foro, integrada por fabricantes líderes que demuestran liderazgo e integración de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4IR).

