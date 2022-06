Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hoy inauguró oficialmente su primera planta de fabricación interna en Europa. Con sede en Ullo, Hungría, la fábrica se centra principalmente en la construcción de infraestructuras de servidores, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo de alta gama utilizadas por clientes de toda la región de Europa, Medio Oriente y África.

La inversión, que amplía las operaciones internacionales de fabricación de Lenovo, representa un potencial económico significativo tanto para el sector privado como para el público de Hungría, con un aumento de la capacidad de producción, un mayor potencial de colaboración con los proveedores locales y la creación de nuevos puestos de trabajo. El sitio ya emplea a más de 1000 personas a tiempo completo en varias funciones de ingeniería, gestión y operativas y continúa creciendo a medida que la planta va alcanzando su capacidad plena.

Una infraestructura sólida, mano de obra calificada y una ubicación en el centro de Europa hicieron de Hungría el lugar natural para la primera planta de fabricación interna en Europa de Lenovo. Además, parte de la inversión de Lenovo ha sido financiada con incentivos del gobierno local a través de la Agencia húngara de promoción de la inversión (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA).

Francois Bornibus, vicepresidente sénior y presidente para Europa, Medio Oriente y África,de Lenovo, comentó: "Hemos alcanzado un hito importante en la optimización y evolución de nuestra red global de fabricación con nuestra planta de fabricación en Hungría oficialmente inaugurada. La ubicación bien conectada de Hungría nos acerca mucho más a nuestros clientes europeos para que podamos satisfacer y mantener sus necesidades mientras seguimos a la vanguardia de la innovación. Mientras nuestro negocio continúa creciendo en todo el mundo, esta fantástica planta tendrá un rol clave en nuestros planes para asegurar el futuro éxito y brindarle tecnología más inteligente de manera más sustentable, rápida y eficiente a toda Europa".

Róbert Ésik, director ejecutivo de la Agencia húngara de promoción de la inversión (HIPA), añadió: "Es un placer para nosotros que Lenovo, un líder de la industria con una larga trayectoria de fabricación global, haya elegido cooperar con nosotros y ubicar su nueva planta en Hungría. Ahora, con la planta oficialmente inaugurada, esperamos nuevas oportunidades de colaboración para nuestros proveedores locales que contribuyan a la prosperidad económica de Hungría".

Con casi 50 000 metros cuadrados en dos edificios y tres pisos, la nueva planta es una de las fábricas más grandes de Lenovo. La línea de producción puede fabricar más de 1000 servidores y 4000 estaciones de trabajo al día, cada una construida específicamente según los requisitos del cliente. Está dotada con capacidades de automatización innovadoras, que incluyen un sistema de gestión del edificio de primera categoría que opera en la planta de fabricación y el área de logística para controlar la temperatura, humedad, estado de los recursos y etiquetado robotizado DIMM. Esto le permite a Lenovo mantener un control de calidad óptimo de sus productos.

El nuevo edificio construido especialmente ha sido equipado con paneles solares con una capacidad de 0,5 megawatts, suficiente energía para alimentar a un pueblo pequeño. La construcción local de dispositivos también reduce drásticamente su kilometraje de transporte, lo que brinda opciones de transporte más sostenibles y eficientes. Esto, junto con procesos de fabricación innovadores, como el proceso de soldado a baja temperatura patentado de Lenovo, ayudará a que la empresa logre sus objetivos climáticos basados en la ciencia.

La planta de Hungría es parte de la cadena de fabricación y suministro global de Lenovo que brinda servicio a clientes en 180 mercados desde más de 35 sitios de fabricación alrededor del mundo, que incluyen a la Argentina, Brasil, China, Alemania, Hungría, India, Japón, México y los EE. UU. Lenovo es ampliamente reconocido por su modelo global de fabricación híbrida que incluye una combinación de fabricación interna y tercerizada. Una fuente clave de ventaja competitiva para la empresa, da mayor eficacia y control sobre el desarrollo del producto y las operaciones de la cadena de suministro, lo que permite que se responda de manera más eficiente a las necesidades de los clientes.

En mayo de 2022, Lenovo escaló siete posiciones en un año, y ahora está novena en Gartner Global Supply Chain Top 25 de 2022. El reconocimiento destaca el liderazgo de Lenovo como una organización impulsada por los objetivos y un centro operativo de excelencia en la comunidad global de la cadena de suministros.

Además de crear nuevas oportunidades laborales en Ullo y sus alrededores, Lenovo continúa con su compromiso de apoyar a la comunidad local por medio de actividades filantrópicas como donaciones de tecnología para escuelas y organizaciones benéficas.

