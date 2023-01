Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

En el Foro Económico Mundial de Davos de este año, la fábrica de Lenovo en Hefei, LCFC, obtuvo el reconocimiento como uno de los 18 centros adicionales añadidos a la Global Lighthouse Network del Foro, un proyecto formado por 132 fabricantes líderes, elegidos por su liderazgo e integración de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4IR, por sus siglas en inglés).

La Global Lighthouse Network reúne a una comunidad de centros de producción y cadenas de valor que encabezan a escala mundial la adopción e integración de las tecnologías vanguardistas de la Cuarta Revolución Industrial. Los Lighthouses aplican tecnologías de la 4IR como la inteligencia artificial, la impresión 3D y el análisis de macrodatos para maximizar la eficiencia y la competitividad a escala, transformar los modelos de negocio e impulsar el crecimiento económico, al tiempo que contribuyen a incrementar la mano de obra, proteger el medio ambiente e impulsar el aprendizaje de fabricantes de todo tipo y tamaño en todas las geografías e industrias.

Fundada en 2011, LCFC es uno de los centros de fabricación inteligente más avanzados del mundo y el mayor para equipos informáticos inteligentes (PC, servidores, computación de borde, Internet de las cosas inteligente). Es el más emblemático de la red de más de 35 centros de fabricación de Lenovo en nueve mercados y comercializa sus productos en 126 mercados de todo el mundo. Todo ello mientras gestiona 300 000 piezas individuales de materiales y componentes cada día, 300 nuevos productos discretos cada año y más de 200 000 configuraciones de productos diferentes.

La planta de LCFC fue reconocida por su integración de las tecnologías de la 4IR y por la transformación que la fábrica ha experimentado en los últimos años para afrontar y superar los profundos cambios del sector, el aumento de la competencia y la importante fluctuación de la demanda debido a la pandemia mundial, así como la creciente necesidad de personalización de los productos. En esta transformación se ha recurrido a análisis avanzados, se ha mejorado la productividad laboral en un 45 %, se han reducido los posibles problemas de calidad con los proveedores y se han gestionado 8000 pedidos al día, el 80 % de los cuales corresponden a pedidos a pequeña escala, de menos de cinco unidades.

La tecnología de inteligencia digital también influyó de manera significativa, centrándose en la programación/planificación de la producción y el funcionamiento dinámico de las 36 líneas de producción inteligentes de la fábrica. Gracias a ello se ha conseguido una mayor eficiencia en la programación y la gestión de inventarios, lo que significa que cada 0,5 segundos sale de la línea de producción una computadora terminada.

La apuesta de LCFC por la I+D y por ser centro y faro de tecnologías de fabricación avanzadas, con especial interés en la sostenibilidad, se ha traducido en 121 patentes autorizadas en el campo de la fabricación inteligente. Otra de las innovaciones notables de LCFC es su tecnología de baja temperatura, desarrollada para mejorar la fabricación de PC conservando energía y aumentando la confiabilidad. Lenovo utiliza las mejores prácticas de LCFC en toda su huella de fabricación global y las utiliza para apoyar la transformación digital del gran ecosistema industrial. Lenovo goza de una excelente reputación en todo el mundo por su cadena de fabricación y suministro: Gartner la sitúa en el puesto 9 entre las 25 mejores cadenas de suministro del mundo y en el número 1 entre las cadenas de suministro de Asia Pacífico.

La Global Lighthouse Network es un proyecto del Foro Económico Mundial en colaboración con McKinsey & Co. Las fábricas y cadenas de valor que ingresan en esta red son designadas por un panel independiente de expertos. Más información aquí.

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), una potencia tecnológica global con ingresos de 70 000 millones de dólares, ocupa el puesto 171 en la lista Fortune Global 500, emplea a 82 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer una tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha aprovechado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo para seguir expandiéndose en áreas de crecimiento clave, como los servidores, el almacenamiento, los móviles, las soluciones y los servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo una sociedad digital más inclusiva, confiable y sostenible para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro Storyhub.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230117005581/es/

Contacto

Hong Kong- Kaydence Shum,kshum@lenovo.com, +852 2516 4799 Londres- Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720 Zeno Group- LenovoWWcorp@zenogroup.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.