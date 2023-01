Comunicado de prensa de Business Wire: Lenovo

Hoy, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció su objetivo de alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, validado y aprobado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), una asociación entre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, CDP y el Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que la convierte en el primer fabricante de PC y smartphones y una de las 139 empresas del mundo con un objetivo de "cero neto" validado por SBTi.

Al trabajar con SBTi y alinearse con su norma Net-Zero (la primera del mundo), Lenovo está adoptando un enfoque científico, colaborativo y responsable para reducir las emisiones.

"Como líder tecnológico mundial, Lenovo lleva más de una década comprometida con la reducción de sus emisiones", afirmó Yuanqing Yang, presidente de Lenovo. "En la lucha contra el cambio climático, creemos que la colaboración y la responsabilidad son los dos elementos críticos necesarios para el éxito colectivo. Continuamos comprometidos con el seguimiento de la ciencia climática, estandarizar nuestras mediciones y buscar la validación continua de nuestros objetivos y progresos".

Alinear los objetivos con SBTi ayuda a responsabilizar a las empresas de la reducción de sus emisiones. Si una alineación con SBTi, es difícil validar o saber cuándo se alcanza un objetivo "cero neto". Esto se debe a que:

-- Normalización: SBTi es el primer organismo que estandariza lo que significa "cero neto" dado que se relaciona con el esfuerzo por limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

-- Adaptación: la norma de SBTi es dinámica y responde al esfuerzo colectivo de las empresas y a los cambios de temperatura del planeta.

-- Responsabilidad: si bien 2050 parece muy lejano para muchos, es posible que muchos líderes que se comprometen hoy no sigan en sus puestos dentro de 27 años. Alinear los objetivos para reducir el cambio climático con un organismo externo proporciona responsabilidad y continuidad.

"La ciencia climática nos dice que necesitamos recortes rápidos y profundos de las emisiones si queremos alcanzar el objetivo global de "cero neto" y prevenir los efectos más perjudiciales del cambio climático", afirmó Luiz Amaral, director ejecutivo de Iniciativa Basada en Objetivos Científicos. "Los objetivos de "cero neto" de Lenovo están a la altura de la urgencia de la crisis climática y constituyen un claro ejemplo que sus pares deben seguir".

Los objetivos a largo plazo de Lenovo para 2050 coinciden con sus objetivos a corto plazo, validados por SBTi, de reducción de emisiones para 2030, que se describen a continuación:

Objetivo global de "cero neto"

Lenovo se compromete a alcanzar las emisiones "cero neto" de GEI en toda la cadena de valor para los años fiscales 2049/2050.

Objetivos a corto plazo

Lenovo se compromete a reducir las emisiones de GEI absolutas de alcance 1 y alcance 2 en un 50 % para el ejercicio 2029/2030 a partir del año base 2018/2019. Lenovo también se compromete a reducir las emisiones de GEI de alcance 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 35 % en promedio para productos comparables dentro del mismo plazo. Lenovo se compromete a reducir las emisiones de GEI de alcance 3 procedentes de la adquisición de bienes y servicios en un 66,5 % por cada millón de dólares de beneficio bruto dentro del mismo plazo. Además, Lenovo se compromete a reducir las emisiones de GEI de alcance 3 procedentes del transporte y la distribución en un 25 % por tonelada-km de producto transportado en el mismo plazo.

Objetivos a largo plazo

Lenovo se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1, 2 y 3 en un 90 % para el año fiscal 202049/50 a partir del año base 2018/19.

Lenovo es uno de los primeros en adoptar el enfoque de reducción de emisiones basado en la ciencia, tras recibir la aprobación de los objetivos de reducción de emisiones a corto plazo para 2030 en 2020 y ayudar a probar en la práctica la primera norma "Net-Zero" de su clase.

"El éxito en la consecución del objetivo "cero neto" depende de un marco transparente, basado en la ciencia y en la colaboración, que permita a las organizaciones rendir cuentas a largo plazo. SBTi ha creado ese marco y capacitará a las empresas para acelerar la reducción de emisiones", comentó Carolina Milanesi, fundadora de The Heart of Tech, una consultora centrada en ESG.

Las principales estrategias para reducir las emisiones de Lenovo incluyen reducir el impacto medioambiental de sus productos, aprovechar la innovación para aumentar la sostenibilidad en su fabricación y disminuir las emisiones en todas sus operaciones y cadena de valor. Estas estrategias se describen en la serie de vídeos de la empresa Journey to Net-Zero, que muestra cómo los expertos de Lenovo están cambiando los procesos empresariales para cumplir los objetivos de "cero neto".

Las mediciones de las emisiones de Lenovo contribuirán a un conjunto más amplio de datos de colaboración para comprender y limitar el cambio climático, de conformidad con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a no más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Más de 4.000 empresas de todo el mundo están en proceso de alinear sus objetivos de reducción de emisiones con la metodología de base científica y los procesos de validación de SBTi.

Además de su trabajo para reducir las emisiones, Lenovo ha sido reconocida en el Top 25 Global Supply Chain de Gartner, en el World's Most Admired Companies de Fortune y como líder en Cambio Climático y Seguridad del Agua por CDP. Obtenga más información sobre los esfuerzos de Lenovo para crear un futuro más inteligente y sostenible para todos en el Informe ESG del ejercicio fiscal 2021-22 de la empresa.

