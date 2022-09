Comunicado de prensa de Business Wire: LESSENGERS Inc.

LESSENGERS Inc. ("LESSENGERS"), un proveedor de soluciones innovadoras de interconexión óptica, ha anunciado hoy que hará una demostración en directo de sus transceptores ópticos QSFP-DD de 800G y QSFP112 de 400G con cableado de polímero sin ninguna óptica de lente, algo que da un excelente rendimiento y rentabilidad, durante la ECOC 2022 (Stand 511 y MR31), la mayor exposición de comunicaciones ópticas de Europa, del 19 al 21 de septiembre, en Messe Basel, Suiza.

Gracias a la tecnología de cableado óptico directo (DOW) patentada por LESSENGERS, los transceptores ópticos QSFP-DD de 800G y QSFP112 de 400G de LESSENGERS logran una integridad excelente de la señal óptica y la mejor rentabilidad. Esta tecnología singular permite una alineación pasiva completa con alta precisión y un acoplamiento óptico de alta densidad sin recurrir a lentes ópticas, logran así las soluciones más adecuadas para aplicaciones de centros de datos de alta velocidad como módulos ópticos de 800G/1,6T, a bordo, cerca de la óptica empaquetada o coempaquetada.

"LESSENGERS mostrará cómo funciona un conjunto de productos con señalización de 112G y 56G durante la exposición ECOC 2022, que se realizará del 19 al 21 de septiembre, para asistir a nuestros clientes en las necesidades urgentes y añadirá productos en los próximos trimestres para completar su cartera", explicó Taeyong Kim, director de marketing de LESSENGERS.

"El negocio actual de LESSENGERS se centra en las soluciones de interconexión óptica multimodal y en los servicios de embalaje óptico personalizados, pero seguiremos avanzando en las aplicaciones monomodales, como la fotónica de silicio", añadió Chongcook Kim, director general de LESSENGERS. "Esta exitosa demostración de las soluciones de transceptores ópticos basados en la tecnología DOW traerá una nueva era de interconexiones ópticas para centros de datos y el desarrollo de estas tecnologías apoyará los requisitos futuros de la informática de alto rendimiento y las soluciones de inteligencia artificial".

LESSENGERS expondrá:

-- Transceptor óptico QSFP-DD SR8 de 800G

-- Transceptor óptico QSFP112 SR4 de 400G

-- Transceptor óptico QSFP56 SR4 de 200G

-- Módulo óptico de tamaño ultrapequeño de 200G

Acerca de LESSENGERS

LESSENGERS Inc. es proveedor de soluciones innovadoras de interconexión óptica. Su tecnología patentada de cableado óptico directo (DOW) asegura un acoplamiento óptico de alta precisión y alta densidad a escala submicrométrica entre dispositivos fotónicos de alta velocidad y diversas guías de ondas ópticas con la mejor rentabilidad. Las soluciones de transceptores y cables ópticos activos de 800G/400G/200G de LESSENGERS funcionan con las tecnologías DOW de alto rendimiento orientadas a la fabricación.

