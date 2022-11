Comunicado de prensa de Business Wire: LevitasBio

LevitasBio, Inc., uno de los principales proveedores de servicios de procesamiento de muestras y análisis celular para el mercado de las ciencias de la vida, anunció hoy que acaba de contratar Dominique Remy-Renou como vicepresidente ejecutivo de Operaciones comerciales globales de LevitasBio Europe BV, además de nombrar a Greg Herrema para el Directorio de la empresa.

Ambos veteranos de las ciencias de la vida aportan décadas de experiencia en el sector de la biotecnología y una trayectoria de éxitos demostrados al ya sólido equipo directivo y al Directorio de LevitasBio.

Dominique Remy-Renou, vicepresidente ejecutiva de Operaciones comerciales globales de LevitasBio Europe BV

Remy-Renou cuenta con más de 30 años de experiencia en cargos directivos y ha construido, desarrollado y administrado operaciones globales de campo en la industria de las herramientas para las ciencias de la vida. Su carrera estelar incluye los cargos siguientes:

-- Directora general de Genomic Vision, proveedor francés de combinación molecular.

-- Vicepresidente de Operaciones comerciales en Europa en Fluidigm, donde dirigió la introducción de tecnologías disruptivas en el mercado europeo de las células individuales.

-- Presidente y Directora general de Pacific Biosciences, donde dirigió la penetración en el mercado de la secuenciación con su tecnología propia de secuenciación del tipo Long Read.

-- Directora ejecutiva de Marketing para Europa en Applied Biosystems.

"Estoy encantada de unirme al equipo extraordinario de LevitasBio", señaló Dominique Remy-Renou, recién nombrada vicepresidente ejecutiva de Operaciones comerciales globales de LevitasBio Europe BV. "Nuestra tecnología transformadora revoluciona el mercado del procesamiento y la caracterización celular. Estoy ansiosa por colaborar para ampliar nuestra presencia en el terreno y ayudar a impulsar nuestro éxito comercial".

Greg Herrema,miembro del Directorio

Herrema, graduado en la Harvard Business School, se incorpora al consejo de administración de LevitasBio, con amplia experiencia en la gestión de grandes empresas internacionales de tecnología de punta en una amplia gama de productos, servicios y mercados finales. Su capacidad para desarrollar y poner en práctica las estrategias de crecimiento y su historial para impulsar el rendimiento comercial le aportarán a LevitasBio una visión y un pensamiento estratégico más que bienvenidos. Las funciones de Greg en Thermo Fisher Scientific abarcan la responsabilidad en diversos negocios con ingresos multimillonarios:

-- Presidente de Fisher Scientific y Fisher Healthcare Channels, con ingresos de 8.000 millones de dólares, el negocio de distribución de suministros clínicos y para laboratorios líder en el sector.

-- Presidente del negocio de Bioscience, con ingresos de 1.000 millones de dólares (reactivos para ciencias de la vida, producción de bioprocesos y productos químicos para la investigación), en el que fue el responsable de la adquisición de Life Technologies, por valor de 16.000 millones de dólares.

-- Presidente del negocio Analytical Instruments, con ingresos de 3000 millones de dólares, donde realizó más de 20 adquisiciones, incluida la de Dionex, de 2100 millones de dólares.

"Estoy encantado de sumarme al directorio de LevitasBio. El enfoque innovador de LevitasBio para la separación sin etiquetas de células a nivel unicelular es sumamente diferenciado y su cartera de productos ofrece un valor significativo para el cliente. Espero desempeñar un papel que permita el éxito de LevitasBio".

"No podríamos estar más contentos de darles la bienvenida a Dominique y Greg a la gerencia y al Directorio, respectivamente", declaró Martin Pieprzyk, Director general de LevitasBio. "Esperamos con ansias sus contribuciones a medida que nos convertimos en el estándar de la industria en cuanto a análisis celular".

LevitasBio: La verdadera biología empieza aquí

Nuestra misión es contribuir al progreso de la ciencia y la salud humana, dándoles a los investigadores métodos nuevos y potentes de análisis celular. LevitasBio ofrece el primer método verdaderamente novedoso del análisis celular en 30 años. Nuestra tecnología patentada de levitación sin etiquetas permite a los investigadores rescatar y conseguir una mayor calidad y cantidad de células sin introducir sesgos, alta presión ni modificaciones de los perfiles de expresión genética, asegurando la integridad de los datos y análisis posteriores.

