Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), el mayor y más innovador REIT industrial de temperatura controlada del mundo y proveedor de soluciones logísticas, dio a conocer hoy el nombramiento de Lynn Wentworth, un experimentado miembro de la junta pública, para integrar el Directorio de la Compañía. Además, Lineage también ha anunciado el nombramiento de Natalie Matsler como Directora Jurídica y Secretaria Corporativa. En este puesto, supervisará las funciones legales, de seguridad y cumplimiento, así como la optimización alimentaria y el cumplimiento corporativo de Lineage.

Wentworth se suma al Directorio de Lineage en un momento crucial para el crecimiento de la empresa. Aporta una amplia experiencia en finanzas, tecnología y logística al consejo de Lineage y actualmente forma parte de los consejos de Graphic Packaging (NYSE: GPK), donde preside el Comité de Compensación y Capital Humano y de Benchmark Electronics (NYSE: BHE), donde preside el Comité de Auditoría. Fue presidente de CyrusOne y Cincinnati Bell, además de presidir los comités de auditoría y finanzas de ambas empresas, antes de ser presidente del Directorio. Con anterioridad al cargo en el Directorio, Wentworth fue directora financiera y tesorera de BlueLinx Holdings Inc. (NYSE: BXC), distribuidora líder de productos para la construcción en Norteamérica. Antes de incorporarse a BlueLinx, ocupó numerosos cargos directivos en BellSouth Corporation en las áreas de impuestos, planificación estratégica, relaciones con los inversores, planificación financiera, ventas y operaciones y finalmente fue nombrada directora financiera del Grupo de Comunicaciones.

"A medida que Lineage continúa creciendo y ejecutando nuestra misión de transformar la cadena de suministro de alimentos para eliminar los residuos y ayudar a alimentar al mundo, estamos encantados de darle la bienvenida a Lynn a nuestro Directorio", comentó Adam Forste, copresidente ejecutivo de Lineage y cofundador de Bay Grove. "Gracias a su extensa experiencia de trabajo en áreas de finanzas, tecnología y logística, combinados con su excepcional servicio en los directorios de una serie de corporaciones líderes en la industria, estamos seguros de que Lynn aportará una perspectiva única y valiosa al gobierno de nuestro Directorio y a nuestra estrategia general a medida que continuamos impulsando el crecimiento mundial de Lineage".

"Me llena de emoción sumarme al Directorio de Lineage en un momento tan crucial para la historia de la compañía; estoy encantada de poder de trabajar con el equipo directivo mientras seguimos innovando y ampliando la cadena de frío global", aseguró Wentworth.

Como nuevo miembro del equipo ejecutivo de Lineage, Matsler responderá directamente al presidente y director general, Greg Lehmkuhl. Recientemente, se desempeñó como gerente general de McCourt Partners, una plataforma de inversión privada con sede en Los Ángeles, California, donde integró el equipo ejecutivo y dirigió con éxito varios proyectos de desarrollo inmobiliario con tecnología ecológica y diseño resistente. Esta es la segunda vez que trabaja para Lineage, siendo la primera en 2014, pero además desempeñó diversos cargos de liderazgo legal en la compañía, entre ellos, el de Vicepresidente ejecutiva y Consejera general adjunta, hasta abril de 2021. Antes de incorporarse a Lineage, Matsler desempeñó funciones legales de responsabilidad creciente en Latham & Watkins LLP, Downey Savings and Loan Association, F.A. y U.S. Bank National Association. Se licenció en la Universidad de California en Los Ángeles y se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Natalie otra vez a la familia Lineage", manifestó Greg Lehmkuhl, Presidente y gerente general de Lineage. "Con una trayectoria de eficacia demostrada en liderazgo, gestión y asesoramiento de proyectos importantes en toda nuestra red mundial, Natalie aporta una amplia experiencia a Lineage y desempeñará un papel clave en el avance de las iniciativas estratégicas de la empresa. Estoy seguro de que aprovechará la experiencia de nuestros equipos legales, de seguridad y de cumplimiento, que ya son muy sólidos y contribuirá aún más al crecimiento global de Lineage".

"Me siento honrada y agradecida por la oportunidad de regresar a Lineage y liderar estos equipos que tienen un talento tan extraordinario en una organización tan dinámica y de rápido crecimiento", expresó Matsler. "Estoy encantada de poder apoyar a Lineage a medida que la compañía continúa con su crecimiento internacional, todo ello sirviendo al propósito de Lineage, que es transformar la cadena de suministro de alimentos".

Lineage Logistics es el mayor REIT industrial de temperatura controlada y proveedor de soluciones logísticas del mundo. Cuenta con una red mundial de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas, que suman más de 2.000 millones de pies cúbicos de capacidad, que se extienden por 20 países de Norteamérica, Europa y Asia y el Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su inigualable red inmobiliaria y el desarrollo e implantación de tecnología innovadora contribuyen a aumentar la eficiencia de la distribución, a avanzar en la sostenibilidad, a minimizar los residuos de la cadena de suministro y lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, a ayudar a alimentar al mundo. En reconocimiento a las innovaciones e iniciativas de sostenibilidad líderes de la empresa, Lineage fue una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, la número 3 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, la número 17 en la misma lista de 2021, la compañía de ciencia de los datos número 1 y la número 23 en general en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de ser incluida en la lista Change The World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Bay Grove es una firma de inversión principal que se especializa en asociarse con equipos de gestión sólidos para invertir y construir inversiones de plataforma a largo plazo. Desde 2008, Bay Grove construyó Lineage Logistics a través de adquisiciones e inversiones realizadas en colaboración con empresarios, clientes y empleados. La empresa tiene una amplia experiencia en la industria del almacenamiento y la logística y también apunta a realizar inversiones en otros sectores atractivos. Bay Grove tiene su sede en San Francisco. (www.bay-grove.com)

