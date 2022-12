Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC y/o sus entidades afiliadas ("Lineage" o la "Compañía"), el mayor proveedor de soluciones logísticas y grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) para industrias que trabajan con temperaturas controladas del mundo, anuncia que ha recaudado más de 700 millones de dólares en capital de socios estratégicos nuevos y existentes.

"Nuestro reciente aumento de capital demuestra la confianza que tienen los inversores en nuestro modelo de negocio y en la capacidad demostrada de Lineage para satisfacer la demanda a nivel mundial frente a las dificultades macroeconómicas, las presiones inflacionistas y la volatilidad de los mercados de capitales", explicó Greg Lehmkuhl, presidente y director ejecutivo de Lineage. "Creemos que tenemos la importante responsabilidad de seguir invirtiendo en capacidad de almacenamiento en ubicaciones críticas, no solo para ayudar a reducir los residuos y la congestión en la cadena de suministro mundial de alimentos, sino también para ayudar a nuestros clientes a crecer".

Con este nuevo capital se completará una cartera global de más de 20 proyectos desde cero, o "greenfield", y otros de expansión por un total de más de 1250 millones de dólares, así como dos nuevos proyectos estadounidenses de supercentros totalmente automatizados en los principales mercados de distribución del sur de California y del noreste del país. En total, estos proyectos representan más de 700 000 nuevas posiciones de palés y un aumento del 7 % en la capacidad global de Lineage. Tenemos otros proyectos en marcha para apoyar la creciente personalización de las cadenas de suministro de productores y minoristas y crear capacidad en mercados nacionales e internacionales congestionados.

"Además de la nueva construcción, esta última ronda de financiación impulsará las inversiones globales en capacidad solar con un plan para aumentar nuestras instalaciones solares in situ en más del 50 % durante el próximo año", declaró Adam Forste, copresidente ejecutivo de Lineage y cofundador y socio gerente de Bay Grove, artífice de la fundación y gestión de Lineage Logistics. "Hemos estado y seguimos estando profundamente comprometidos con la descarbonización en toda la plataforma de Lineage. Por ello, seguiremos invirtiendo en iniciativas convencionales y no convencionales para reducir el consumo de recursos, sobre todo teniendo en cuenta la reciente volatilidad de los mercados energéticos mundiales".

El aumento de capital se produce tras la última ronda de financiación de Lineage de 1700 millones de dólares, anunciada en enero de 2022. La última financiación eleva el capital total recaudado desde enero de 2020 a 6700 millones de dólares.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es proveedor de soluciones logísticas y el mayor grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) para industrias que funcionan con temperaturas controladas. Cuenta con una red global de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad, presentes en 20 países de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su imbatible red inmobiliaria y el desarrollo y despliegue de tecnología innovadora contribuyen a aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, ayudar a alimentar al mundo. Como reconocimiento a las innovaciones e iniciativas de sostenibilidad líderes de la empresa, Lineage fue elegida como una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, ocupa el tercer puesto en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, el puesto 17 en la misma lista de 2021, es la mejor compañía de ciencia de los datos y ocupa el puesto 23 en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de estar incluida en la lista Change The World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Acerca de Bay Grove

Bay Grove es una importante firma de inversiones especializada en asociarse con equipos de gestión sólidos para invertir y construir plataformas de inversión a largo plazo. Desde 2008, Bay Grove ha creado Lineage Logistics a través de adquisiciones e inversiones realizadas en colaboración con empresarios, clientes y empleados. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el sector del almacenamiento y la logística, además de realizar inversiones en otros sectores atractivos. Bay Grove tiene su sede en San Francisco. (www.bay-grove.com)

