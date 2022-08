Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Empresa"), uno de los proveedores líderes de REIT industriales y soluciones logísticas a temperatura controlada más innovadores del mundo, anunció hoy que ha cerrado la adquisición de VersaCold Logistics Services ("VersaCold").

La adquisición se anunció por primera vez el 13 de abril de 2022.

VersaCold es un proveedor de soluciones de cadena de frío líder en Canadá que opera 24 instalaciones a temperatura controlada y abarca 114 millones de pies cúbicos de capacidad en nueve provincias. Su red estratégicamente establecida incluye propiedades en los mercados metropolitanos más importantes de Canadá, incluidos Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton y Montreal. Además, VersaCold opera una empresa de transporte de ingreso y salida basado en los activos que cuenta con nueve terminales en todo el país y que ofrecen a los clientes una solución de logística integrada de costa a costa.

"Darle la bienvenida a VersaCold a la familia One Lineage extiende el alcance de nuestra empresa en Canadá y genera oportunidades interesantes de proporcionar soluciones internacionales más eficientes para los clientes de América del Norte y otros países", indicó Greg Lehmkuhl, presidente y director ejecutivo de Lineage Logistics. "La combinación de nuestras redes de instalaciones complementarias, nuestra oferta de transporte diferenciada y completamente integrada, y los equipos de trabajo de primer nivel crean una organización global aún más dinámica que está comprometida con nuestro propósito: transformar la cadena de suministros alimentarios para ayudar a alimentar al mundo".

Wells Fargo Securities, LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo de VersaCold, y TorQuest y Stikeman Elliott LLP fueron los asesores legales. JP Morgan Chase y Scotiabank fueron los asesores financieros de Lineage, y Latham & Watkins y también Bennett Jones fueron sus asesores legales.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los principales proveedores del mundo en cuanto a soluciones de logística y REIT industriales a temperatura controlada. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad en 20 países de América del Norte, Europa y la región Asia-Pacífico. Lineage, con su sólida experiencia en el sector de soluciones integrales de logística, su red de bienes raíces y su desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras, ayuda a mejorar la eficacia de la distribución, promueve la sustentabilidad, minimiza el desperdicio en la cadena de suministro y, lo que es más importante, en su calidad de socio visionario de Feeding America, ayuda a alimentar a la población mundial. En reconocimiento a sus innovaciones e iniciativas líderes en materia de sustentabilidad, Lineage fue nombrada como una de las empresas mejor administradas de EE. UU. de 2022, la número 3 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, la número 17 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2021, la número 1 en la categoría de Ciencia de Datos, y ocupó el puesto N.º 23 en la clasificación general de la lista de empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de haber sido incluida en 2020 en la lista Change the World de Fortune. (www.lineagelogistics.com)

Acerca de VersaCold Logistics Services

VersaCold es una de las empresas líderes en soluciones de cadena de suministro de Canadá, que se centra exclusivamente en el manejo de productos alimenticios sensibles a la temperatura. VersaCold ofrece un conjunto de servicios de logística completamente integrados mediante su red nacional de instalaciones líderes en la industria, su flota de transporte y la tecnología de avanzada que se usan como parámetro de accesibilidad, visualización de la información, rastreo en tiempo real y gestión de inventario. VersaCold se enorgullece de desempeñar un papel fundamental en garantizar la seguridad, calidad y frescura de algunas de las marcas de alimentos más queridas en América del Norte, y de proteger la salud y el bienestar de las familias en toda Canadá, de costa a costa. Para obtener más información sobre VersaCold, por favor visite www.versacold.com.

