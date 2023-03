Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), uno de los principales proveedores del mundo de soluciones logísticas y REIT industriales con temperatura controlada, hoy ha inaugurado oficialmente sus instalaciones ampliadas de almacenamiento en frío en el Puerto de Aarhus, Dinamarca, reforzando su red de ubicaciones portuarias clave y proporcionando a los clientes un enlace eficiente entre los mercados de mariscos del Atlántico Norte y el resto del mundo.

Lineage ha aumentado significativamente su capacidad en las instalaciones del puerto de Aarhus. La ampliación añade 18.000 espacios para palés, con un total de 27.500 espacios para palés, y deja un margen para nuevas ampliaciones en función de las necesidades de los clientes. Este aumento de capacidad proporcionará a los clientes, incluidos los productores de pescado y mariscos, un almacenamiento racionalizado para sus productos en un lugar clave para la importación y exportación de mariscos, que une a Groenlandia y Dinamarca con el mercado mundial. Las instalaciones de Aarhus están equipadas para manipular muchos tipos de productos alimenticios, pero están especializadas en la recepción, manipulación y exportación de mariscos, carne de cerdo y productos lácteos.

"Aarhus representa otra ubicación portuaria estratégica que puede servir de entrada para los clientes de Lineage a mercados de todo el mundo. Lineage sigue invirtiendo donde creemos que podemos ofrecer a nuestros clientes la mejor solución logística integral. Estamos orgullosos de abrir este centro en el puerto de Aarhus, una conexión crítica con los países nórdicos y un socio fuerte en nuestro compromiso con una cadena de suministro más eficaz", dijo Carsten Wolf, Vicepresidente Regional de Lineage Logistics, Países Nórdicos.

Las instalaciones ampliadas representan el único almacén en frío situado dentro del puerto y permiten a los clientes de Lineage el acceso a un punto de entrada clave en el mercado danés, ya que una parte importante de los bienes de consumo daneses entran por el puerto y las exportaciones danesas se envían a través de él al resto del mundo. El puerto de Aarhus es el único en Dinamarca capaz de atracar los mayores portacontenedores. La mejora de las instalaciones y la infraestructura portuaria conectan múltiples cadenas de suministro y permiten que los productos de los clientes de Lineage permanezcan en el puerto antes de dirigirse a su destino final, lo que garantiza la seguridad y protección de las mercancías y reduce los costes de transporte.

"Me complace que Lineage haya decidido aumentar significativamente su inversión en la capacidad en el puerto de Aarhus. Esto destaca la posición del puerto de Aarhus como un importante centro de distribución de mercancías congeladas y refrigeradas, no solo para Dinamarca, sino también para la región nórdica, Europa y el resto del mundo. Confío en que, en el futuro, Aarhus pueda aumentar la cuota de escalas procedentes de los Estados árticos y la región nórdica para la distribución al resto del mundo. Al centrarnos más en el transporte marítimo, apoyamos mejor la transición ecológica", declaró Jacob Bundsgaard, alcalde de Aarhus y presidente del consejo de administración del Puerto de Aarhus.

Las instalaciones se han construido de acuerdo con estándares modernos y de alta eficiencia energética, y cuentan con las mejores soluciones de almacenamiento en frío de Lineage para ayudar a los clientes a optimizar sus cadenas de suministro en términos de velocidad y eficiencia. Las instalaciones ampliadas de Aarhus ofrecen soluciones de despacho de aduanas, logística portuaria, clasificación, procesamiento y producción, y conectan a los clientes con una red sólida y en expansión para entregar sus productos alimentarios con la máxima seguridad y eficiencia.

Aarhus forma parte de la red de Lineage de más de 400 instalaciones de almacenamiento en frío en todo el mundo. Esta ampliación se suma a la entrada de Lineage en el mercado danés en 2020 con la adquisición de Lundsøe Køl og Frys A/S, Super Frost Sjælland ApS, Coldstar ApS y Claus Sørensen A/S, con instalaciones en todo el país.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los principales REIT industriales de temperatura controlada y proveedores de soluciones logísticas en todo el mundo. Cuenta con una red global de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad y se extienden por 20 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Lineage cuenta con una experiencia líder en el sector en soluciones logísticas integrales, una red inmobiliaria inigualable y desarrolla e implanta tecnología innovadora. Esto ayuda a aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, ayuda a alimentar al mundo. En reconocimiento a las destacadas innovaciones e iniciativas de sostenibilidad de la empresa, Lineage fue incluida como la tercera en la lista CNBC Disruptor 50 de 2022, nombrada como la empresa mejor gestionada de EE. UU. por Deloitte en 2022, la empresa de ciencia de datos número 1, y la número 23 en general, en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de ser incluida en la lista Change the World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

Sobre el puerto de Aarhus

El puerto de Aarhus es el mayor puerto de contenedores de Dinamarca y un punto de acceso clave al mercado danés. El puerto es un centro económico, sede de unas 200 empresas y gran creador de empleo para la comunidad local y para Dinamarca. También es líder en sostenibilidad y se ha comprometido a que la ampliación del puerto sea neutra en emisiones de CO2.

