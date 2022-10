Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), el mayor proveedor de soluciones logísticas y grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) para industrias que trabajan con temperatura controlada del mundo, anuncia el lanzamiento de Lineage Fresh, un nuevo servicio estratégico que ofrece opciones de almacenamiento para productos frescos a los principales importadores, comerciantes y productores de fruta y productos frescos.

Con Lineage Fresh, los productos con una vida útil corta se enfrentarán a menos obstáculos, así como a menos riesgos y menos deterioro, gracias a la tecnología de almacenamiento en frío de Lineage y a su red logística de vanguardia. Aprovechando la experiencia de la empresa como proveedor global en el ámbito de la temperatura controlada, Lineage Fresh está diseñado para atender a las empresas en las que la seguridad alimentaria es crítica y la rapidez de comercialización es esencial. Los nuevos servicios con valor agregado y las capacidades especializadas de Lineage Fresh incluyen servicios de reempaque y embolsado, reacondicionamiento, reapilamiento, reestilización, tapones de contenedores, zonas de múltiples temperaturas para productos, tratamiento de frío, fumigación, transporte de contenedores y la integración de instalaciones aduaneras.

"El lanzamiento de Lineage Fresh nos permite ampliar nuestro alcance en el mercado de los productos frescos, añadir capacidad y experiencia en productos frescos al mercado y, en última instancia, ayudar a los clientes a capitalizar esta oportunidad cada vez mayor", declaró Jim Henderson, vicepresidente de Desarrollo de negocios. "En esta oferta se aprovecharán nuestras adquisiciones estratégicas de Sun Valley Cold Storage y Kloosterboer, que aportan activos de última generación y años de experiencia a la organización, así como nuestras nuevas instalaciones portuarias en Savannah (Georgia), para construir una cadena de suministro de principio a fin más eficiente, al tiempo que se abordan aspectos de capacidad que han afectado previamente al mercado".

Los importadores y exportadores de productos frescos, así como la comunidad internacional de frutas y verduras frescas de todo el mundo, han tenido importantes problemas de servicio y capacidad con estas mercancías. Para responder a sus necesidades, Lineage ha realizado una importante inversión destinada a satisfacer las demandas del mercado de productos frescos:

-- En los últimos dos años, Lineage se ha centrado en los servicios con valor agregado necesarios para el manejo de frutas y verduras frescas, concretamente en el almacenamiento, el reempaque, el embolsado y el transporte de alimentos frescos. La empresa comenzó este proyecto en junio de 2021 con la adquisición de Kloosterboer Group, que sigue aportando a la red de Lineage un importante negocio de productos frescos de larga duración, con instalaciones para estos productos en Róterdam y Flushing.

-- En diciembre de 2021, Lineage adquirió Sun Valley Cold Storage y sus instalaciones en Swedesboro (Nueva Jersey), con lo que amplió su presencia en la zona triestatal de Estados Unidos, por donde ingresa el 80 % de los productos estadounidenses. Sun Valley Cold Storage atendió al mercado de productos frescos durante más de 15 años, con un equipo de profesionales experimentados dedicados a la manipulación de frutas y verduras frescas. Lineage ha iniciado el proceso de ampliación de estas instalaciones con 5000 palés adicionales que entrarán en funcionamiento en el primer trimestre de 2023, aprovechando la capacidad y la experiencia de las antiguas operaciones de Sun Valley y Kloosterboer para mejorar la red de productos frescos de Lineage a nivel mundial.

-- Lineage está construyendo una nueva instalación para almacenamiento refrigerado de última generación en el puerto de Savannah (Georgia), cuya apertura está prevista para enero de 2023, completamente dedicada a los productos frescos. Savannah es el puerto de más rápido crecimiento y la mayor terminal de contenedores de Norteamérica, por lo que la nueva instalación ayudará a reducir la congestión portuaria y así garantizar menos obstáculos para mantener la frescura de los productos.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es proveedor de soluciones logísticas y el mayor grupo de inversión en activos inmobiliarios (REIT, por sus siglas en inglés) para industrias que trabajan con temperatura controlada. Cuenta con una red global de más de 400 instalaciones estratégicamente situadas que suman más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad, presentes en 20 países de Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. La experiencia de Lineage, líder en el sector de las soluciones logísticas integrales, su imbatible red inmobiliaria y el desarrollo y despliegue de tecnología innovadora contribuyen a aumentar la eficiencia de la distribución, avanzar en la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, como socio visionario de Feeding America, ayudar a alimentar al mundo. Como reconocimiento a las innovaciones e iniciativas de sostenibilidad líderes de la empresa, Lineage fue elegida como una de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos en 2022, ocupa el tercer puesto en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, el puesto 17 en la misma lista de 2021, es la mejor compañía de ciencia de los datos y ocupa el puesto 23 en la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company de 2019, además de estar incluida en la lista Change The World de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

