Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Empresa"), uno de los proveedores de soluciones de logística y fondos de inversión inmobiliaria (Real Estate Investment Trust, REIT) industriales con temperatura controlada más importantes del mundo, anunció hoy su intención de adquirir el Grupo Fuentes, un importante operador de transporte y depósitos de almacenamiento en frío, con sede en Murcia, España.

El Grupo Fuentes opera una flota de más de 500 vehículos y remolques, 6 centros de logística, un depósito de almacenamiento en frío y los servicios necesarios para el funcionamiento de los almacenes. Es también miembro fundador de Reefer Terminal, una asociación estratégica para crear una plataforma de transporte intermodal que combina servicios de transporte terrestre y ferroviario con almacenamiento en frío.

Rafael Fuentes, director ejecutivo del Grupo Fuentes, dijo: "Mi padre fundó la empresa con solo un camión hace más de 30 años, y el negocio ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores de servicios logísticos y de transporte de España. La posibilidad de que la empresa se incorpore a Lineage, como parte de un grupo global a la vanguardia de la innovación en el sector, es un orgullo para mí. Se espera que la familia Fuentes continúe dirigiendo el negocio de Lineage en España, y desempeñará una función principal con Lineage en España y en la expansión de la red de transporte terrestre de Lineage en toda Europa, además de supervisar la integración del Grupo Fuentes a la familia Lineage".

Harld Peters, presidente de Lineage en Europa, dijo: "España es un importante productor de alimentos en Europa y la expansión de nuestra presencia allí mediante la adquisición del Grupo Fuentes nos permitirá gestionar una conexión estratégica entre Europa del Sur y del Norte, en donde Lineage ya cuenta con una presencia sólida. El Grupo Fuentes acelerará nuestra expansión en curso a servicios de transporte, lo que nos permitirá proporcionar soluciones de principio a fin para nuestros clientes a través de la red de Lineage y en Europa en general".

El Grupo Fuentes tiene su sede principal en Murcia, España y cuenta con oficinas en Galicia, Madrid, Navarra, Valencia y los Países Bajos. La empresa cuenta con algunas de las principales empresas españolas de alimentos y comercio minorista como clientes, y una porción considerable del negocio presta servicios de almacenamiento en frío, transporte y transporte internacional a Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido.

El Grupo Fuentes tiene un depósito de almacenamiento en frío en Murcia con 60 000 posiciones para palés y planea expandir el centro con 40 000 posiciones de palés adicionales.

Lineage entró en España por primera vez en mayo de 2021 con la adquisición de los almacenes de Frigoríficos de Navarra en Navarra y Asturias. La adquisición del Grupo Fuentes y de su flota de transporte complementa la expansión reciente de los almacenes de Lineage en Europa.

Deloitte actuará como asesor financiero y legal de la familia Fuentes. Rabobank y Seven Lakes Partners actuarán como asesores financieros y Latham & Watkins y Garrigues como asesores legales de Lineage.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es uno de los proveedores líderes de soluciones de logística y REIT industriales con temperatura controlada más grande del mundo. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad en 20 países de América del Norte, Europa y la región Asia Pacífico. Lineage tiene una experiencia líder en el sector en soluciones logísticas de principio a fin y una red inmobiliaria sin parangones, y desarrolla e implementa tecnología innovadora. Esto ayuda a mejorar la eficiencia en la distribución, fomentar la sostenibilidad, minimizar el desperdicio en la cadena de suministro y, sobre todo, en calidad de socio visionario de Feeding America, ayuda a alimentar al mundo. Lineage, en reconocimiento de las destacadas innovaciones e iniciativas de sostenibilidad de la empresa, figuró en el puesto n.º 3 en la lista de 50 innovadores de 2022 de CNBC (CNBC Disruptor 50), fue nombrada empresa mejor administrada de EE. UU. en 2022 por Deloitte (Deloitte US Best Managed Company) y empresa de ciencia de datos n.º 1 y n.º 23 en general en la lista de empresas más innovadoras del mundo de 2019 (2019 list of The World's Most Innovative Companies) de Fast Company, además de ser incluida en la lista de empresas que cambian el mundo (Change the World list) de Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005891/es/

Contacto

Lineage Logistics Magnus Franklin +32471620575 magnus.franklin@teneo.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.