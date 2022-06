Comunicado de prensa de Business Wire: Lineage Logistics

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" o la "Compañía"), el proveedor de soluciones de logística y REIT industriales con control de temperatura más grande e innovador del mundo, anunció hoy que está expandiendo su solución de Cumplimiento directo al consumidor (Direct-to-Consumer, "D2C") a favor de crear un líder de mercado en comercio electrónico para clientes de perecederos.

Como parte de la inversión de Lineage en D2C, Lineage adquirió Perishable Shipping Solutions ("PSS"), el principal servicio de cumplimiento de pedidos de selección y empaque de comercio electrónico para marcas que requieren almacenamiento y envío con temperatura controlada. La adquisición de PSS sigue a la adquisición de Crystal Creek Logistics ("CCL") por parte de la Compañía en 2021, un proveedor líder de cumplimiento de pedidos de envío directo de última milla para productos con temperatura controlada. No se revelaron los términos financieros de la transacción.

La solución de Cumplimiento D2C ampliada de Lineage proporciona una oferta completa de comercio electrónico para la cadena de frío, que admite envíos terrestres de dos días a cualquier parte de los Estados Unidos continentales. Actualmente, el experimentado equipo de expertos en comercio electrónico de Lineage, que presta servicios a más de 100 marcas de alimentos y bebidas de comercio electrónico en ocho instalaciones dedicadas al Cumplimiento D2C, ejecuta casi 250 000 envíos mensuales, lo que representa más de 2,5 millones de envíos anuales.

"Como el proveedor de logística de la cadena de frío más grande, Lineage está en una posición única para ser el socio elegido del floreciente mercado directo al consumidor de productos frescos y congelados, que ha experimentado un crecimiento increíble en los últimos años", afirmó Mark Nelson, quien dirige el Cumplimiento D2C para Lineage Logistics. "Al aprovechar las décadas de experiencia en el cumplimiento de comercio electrónico, en combinación con el conjunto integral de soluciones de logística de temperatura controlada y transporte de Lineage, nuestra capacidad para brindar soporte y escalar con los clientes no tiene rival, ya sean principalmente marcas directas al consumidor o marcas con tiendas tradicionales considerando una entrada al mercado".

Una oferta completa de comercio electrónico para la cadena de frío, la solución de Cumplimiento D2C de Lineage incluye:

-- Centros de distribución estratégicamente ubicados, que operan ocho instalaciones con temperatura controlada en una posición ideal para optimizar el envío terrestre de dos días al 99 % de la población de EE. UU.

-- Servicios de logística integrales, aprovechando el conjunto completo de ofertas de transporte con control de temperatura de Lineage

-- Experiencias de marca personalizadas, lo que permite a los socios brindar a los clientes una experiencia de desempaquetado de marca completa que incluye empaques e insertos especializados.

-- Compromiso con la seguridad alimentaria, que utiliza modelos de temperatura avanzados para garantizar que los productos se mantengan a la temperatura adecuada durante la entrega

-- Servicio al cliente dedicado, que despliega un equipo que apoyará a los clientes desde el momento en que los productos ingresan a las instalaciones de Lineage hasta que llegan a la puerta de un cliente

Para obtener más información sobre la solución de Cumplimiento D2C de Lineage o para conocer cómo puede asociarse con Lineage, haga clic aquí.

Acerca de Lineage Logistics

Lineage Logistics es el proveedor de soluciones de logística y REIT industriales con temperatura controlada más grande del mundo. Tiene una red global de más de 400 establecimientos ubicados estratégicamente, que conforman un total de más de 2000 millones de pies cúbicos de capacidad en 20 países de América del Norte, Europa y la región Asia Pacífico. La experiencia líder en la industria de Lineage en soluciones integrales de logística, su imbatible red de bienes raíces y el desarrollo y la implementación de tecnologías innovadoras que ayudan a mejorar la eficacia de la distribución, promueven la sustentabilidad, minimizan los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, ayudan a alimentar a la población mundial como Socio Visionario de Feeding America. En reconocimiento a las innovaciones y a las iniciativas líderes en materia de sustentabilidad de la empresa, Lineage fue una de las empresas mejor administradas de EE. UU. de 2022, la número 3 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2022, la número 17 en la lista Disruptor 50 de CNBC de 2021, la número 1. en la categoría de Ciencia de Datos, y ocupó el puesto N.º 23 en la clasificación general de la lista de las empresas más innovadoras del mundo de Fast Company en 2019, además de haber sido incluida en 2020 en la lista de Fortune de las empresas que están cambiando el mundo.(www.lineagelogistics.com)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220607005365/es/

Contacto

Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 mhendricksen@lineagelogistics.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.