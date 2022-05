Comunicado de prensa de Business Wire: Linksys

Linksys, líder mundial en soluciones de red WiFi para el hogar y la empresa, anunció hoy dos nuevos sistemas WiFi 6 mesh (de malla) diseñados para ofrecer el máximo rendimiento inalámbrico a todas las necesidades del hogar, incluido el trabajo remoto, la transmisión de contenido, los juegos multiusuario y más. Linksys Hydra 6 y Linksys Atlas 6 son los productos de doble banda de nivel básico más nuevos de Linksys en la familia de sistemas de WiFi 6 mesh de la compañía y tienen los precios más asequibles de la marca hasta la fecha.

Linksys Atlas 6 (Photo: Business Wire)

"Existe una mayor necesidad de conectividad inalámbrica que pueda manejar la afluencia de dispositivos en las redes domésticas y brindar conexiones confiables, seguras y privadas", dijo Alan Cohen, vicepresidente de Marketing y jefe de Producto de Linksys. "Nuestra misión es conectar a todos de forma segura y, mediante el lanzamiento de estos sistemas, brindamos a nuestros clientes dos nuevas opciones de alta velocidad, cobertura y conectividad a un precio asequible".

Linksys Atlas 6: nuestro sistema WiFi 6 Mesh más asequible a la fecha

El Linksys Atlas 6 es el sistema de malla para todo el hogar más nuevo en la cartera de productos de Linksys. Linksys Atlas 6, con una velocidad y rendimiento a un precio asequible, es ideal para trabajos híbridos, juegos en línea, transmisión 4K UHD y más. El enrutador de doble banda funciona mejor con los planes de servicio de Internet de hasta un gigabit. Cada nodo tiene tres puertos LAN Ethernet de 1 Gbps para conectar dispositivos cableados a redes inalámbricas y proporciona acceso a canales de 160 MHz para conexiones inalámbricas ultrarrápidas.

El Linksys Atlas 6 está disponible en tres configuraciones. El paquete de 1 admite hasta 25 dispositivos y cubre aprox. 2000 pies cuadrados, el paquete de 2 admite hasta 50 dispositivos y cubre aprox. 4000 pies cuadrados, y el paquete de 3 admite hasta 75 dispositivos y hasta aprox. 6000 pies cuadrados.

Linksys Hydra 6: Conectividad dramáticamente más rápida, robusta y confiable

El Linksys Hydra 6 ofrece datos inalámbricos de alta velocidad hasta para 25 dispositivos en más de 2000 pies cuadrados. El enrutador de malla de doble banda Linksys Hydra 6 WiFi 6 ofrece conexiones inalámbricas mucho más rápidas, sólidas y confiables. Ideal para la transmisión 4K UHD superfluida, videoconferencias, juegos en línea y más. El enrutador funciona mejor con los planes de servicio de Internet de hasta un gigabit. Proporciona canales de 160 MHz para conexiones inalámbricas ultrarrápidas y tiene cuatro puertos Ethernet de 1 GbE para conectar dispositivos con cable como dispositivos de juegos, televisión, DVR y más a la red inalámbrica.

Funciones y beneficios adicionales para Linksys Atlas 6 e Hydra 6

-- Rápido de configurar. Fácil de administrar: La aplicación Linksys simplifica la configuración de su red WiFi y puede controlar y monitorear su WiFi desde cualquier lugar.

-- Tecnología Linksys Intelligent Mesh?: optimiza dinámicamente las velocidades y maximiza el uso de todas las bandas para reducir la congestión, la latencia y el almacenamiento en búfer.

-- Seguridad y privacidad en las que puede confiar: proteja su hogar con actualizaciones de software automáticas para que su red esté siempre segura y actualizada. Los controles para padres y las redes separadas para invitados mantienen los dispositivos seguros.

-- Tranquilidad: los productos Linksys pasan 25 pruebas de calidad, están respaldados por una garantía de 3 años y cuentan con soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana.

-- Crezca según sea necesario: cuando su familia, su hogar y sus necesidades crezcan, su WiFi debería crecer con usted. Agregue más nodos para expandir la cobertura a favor de una conexión más fuerte y manejar más dispositivos según sea necesario.

-- Robusto. Estable. Seguro: Construido con la plataforma Qualcomm® Immersive Home 214, los usuarios pueden esperar una gran conectividad en toda la casa.

Disponibilidad e Imágenes

El Linksys Hydra 6 estará disponible a principios del verano en los EE. UU. por un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) de 179,99 USD en Linksys.com y en minoristas selectos; seguido de una disponibilidad global en la segunda mitad de 2022.

El Linksys Atlas 6 estará disponible a principios del verano en los EE. UU. por MSRP de 149,99 USD (paquete de 1), 279,99 USD (paquete de 2) y 349,99 USD (paquete de 3) en Linksys.com; seguido de una disponibilidad en la segunda mitad de 2022.

Acerca de Linksys

En Linksys, nos esforzamos por desarrollar las tecnologías inalámbricas más confiables, innovadoras y preparadas para el futuro del mundo que puedan conectar de manera segura a todas las personas, sin esfuerzo. Desde su fundación en 1988, Linksys se ha establecido como una marca de redes de primer nivel. En la actualidad, los productos de hardware, software y servicios de Linksys se comercializan en 64 países en todo el mundo, desde enrutadores para el hogar y sistemas de mallas hasta puntos de acceso comerciales y conmutadores. Recientemente, Linksys se expandió a la educación y las empresas a través de su asociación con Fortinet, el líder en seguridad de nivel empresarial. Linksys. En cada conexión.

Qualcomm es una marca comercial o una marca comercial registrada de Qualcomm Incorporated.

La plataforma Qualcomm Immersive Home 214 es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Contacto

Asees Singh Gerente Sénior de Comunicaciones Globales Comms@linksys.com

