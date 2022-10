Comunicado de prensa de Business Wire: LSI Industries Inc.

LSI Industries Inc. (Nasdaq: LYTS), fabricante líder de soluciones comerciales de iluminación y exhibidores con sede en EE. UU., anunció hoy el lanzamiento oficial de REDiMount (se pronuncia "redi maunt"), una nueva solución de iluminación con un sistema revolucionario de montaje e instalación para las marquesinas en estaciones de servicio.

REDiMount es un sistema listo para usar que transforma la manera en que se instala y mantienen las luminarias en marquesinas. Con el sistema REDiMount, es posible reducir el tiempo necesario para instalar un accesorio de marquesina en más del 50 %. El diseño, pendiente de patente, simplifica en gran medida el proceso de instalación, ya que usa una menor cantidad de componentes en la caja, con lo cual se elimina la necesidad de emplear varios instaladores. Además, requiere solo una sola penetración de la marquesina para efectuar la instalación, eliminando así los posibles puntos de entrada de agua para brindar una solución completamente resistente a la intemperie. Una vez instalado, REDiMount puede quitarse con solo un simple giro, lo que permite una liberación rápida que simplifica el mantenimiento o las actualizaciones futuras. Lo mejor de todo es que no requiere herramientas, cableado ni trasladarse por encima de la marquesina. Esta innovación de diseño es totalmente revolucionaria y establece un nuevo estándar para las soluciones de iluminación de marquesinas.

"LSI es una empresa enfocada verticalmente, y el segmento de estaciones de servicio y tiendas de autoservicio las 24 horas es un mercado importante para nosotros", señaló James A. Clark, presidente y director ejecutivo de LSI Industries. "Gracias a que conocemos en detalle las verticales claves, somos capaces de brindar un valor mejorado y diferenciado a nuestros clientes. Para nosotros, REDiMount es más que un lanzamiento de un producto tradicional: se creó a partir de las necesidades de nuestros clientes y en base a nuestro incansable esfuerzo por innovar para ellos. LSI ha mantenido su posición de liderazgo de larga data en la industria gracias a los avances de ingeniería del tipo que REDiMount representa tan perfectamente".

Durante casi medio siglo, LSI ha sido el principal experto en iluminación de marquesinas y soluciones de exhibición para la industria de estaciones de servicio y tiendas de autoservicio las 24 horas. Haga clic aquí para obtener más información acerca de REDiMount y visite lsicorp.com/rcs para ver la gama completa de soluciones para el sector de estaciones de servicio y tiendas de autoservicio las 24 horas.

Acerca de LSI Industries

Con sede en Greater Cincinnati, LSI es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Nasdaq con el símbolo LYTS. La empresa fabrica soluciones de exhibición e iluminación no residencial. Ofrecemos sistemas de iluminación y control de iluminación a partir de soluciones de iluminación de alto rendimiento fabricadas en Estados Unidos. La empresa ofrece una gran ventaja en aplicaciones de iluminación exterior, la cual crea oportunidades para presentar soluciones adicionales a sus valiosos clientes. Nuestro grupo Display Solutions consta de soluciones gráficas, señalización digital y equipos de exhibición de alimentos técnicamente avanzados para mercados verticales estratégicos. El equipo de especialistas internos de LSI también brinda servicios integrales de gestión de proyectos en apoyo de lanzamientos de productos a gran escala. La empresa emplea aproximadamente a 1400 personas en 11 plantas de fabricación en EE. UU. y Canadá. Puede encontrar más información sobre LSI en www.lsicorp.com.

Contacto

Contacto para los inversionistas Noel Ryan, IRC 720 778 2415 LYTS@vallumadvisors.com

Contacto para la prensa Cliff Spurlock Gerente de Comunicaciones de Marketing 513 372 3143 Cliff.Spurlock@lsicorp.com

