Comunicado de prensa de Business Wire: L&T Infotech

Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005, NSE: LTI) y Mindtree (BSE: 532819, NSE: MINDTREE), empresas líderes en consultoría tecnológica y soluciones digitales dentro del Grupo Larsen & Toubro (L&T), anunciaron que tanto los bancos de Bombai como los de Bengaluru del Honorable Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT) han aprobado, con dos decretos distintos, el esquema de fusión y el acuerdo entre ambas empresas y sus respectivos accionistas y acreedores en el marco de los artículos 230-232 y otras disposiciones correspondientes de la Ley de Sociedades de 2013.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005629/es/

Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer and Managing Director of LTIMindtree (Photo: Business Wire)

Las dos empresas habían anunciado su intención de fusionarse en mayo de 2022. Esta aprobación abre el camino para la fusión de ambas empresas, que cotizan de forma independiente como LTIMindtree, un prestador de servicios informáticos a gran escala con una cartera de clientes de más de 750 empresas líderes a nivel mundial de todos los verticales de la industria clave y casi 90.000 profesionales repartidos en más de 30 países en los cinco continentes. LTIMindtree se convertirá así en la quinta empresa más grande de servicios informáticos de la India en términos de capitalización bursátil actual. La fecha efectiva para que la compañía comience a operar como una sola entidad es el 14 de noviembre de 2022.

Como parte de la fusión, todos los accionistas de Mindtree recibirán acciones de LTI en la proporción de 73 acciones de LTI por cada 100 acciones de Mindtree. La empresa matriz, L&T, tendrá el 68,73% de la entidad fusionada. La fecha de registro para determinar los accionistas elegibles de Mindtree para la emisión de acciones de LTI de conformidad con el plan se ha fijado en el 24 de noviembre de 2022.

A. M. Naik,Presidente del Grupo de L&T y Presidente de LTIMindtree, señaló: "LTIMindtree forma parte de la visión de crecimiento impulsada por la tecnología de L&T y está preparada para desempeñar un papel crucial en la expansión y diversificación de nuestra cartera de servicios. Los puntos fuertes de LTI y Mindtree son muy complementarios y hacen de esta integración una propuesta en la que todos los interesados salen ganando, es decir, clientes, socios, inversores, accionistas, empleados y comunidades serán beneficiados, fomentando así la tradición de innovación, excelencia, confianza y empatía de L&T".

S. N. Subrahmanyan, Gerente y Director general de L&T y Vicepresidente de LTIMindtree, comentó: "Estamos agradecidos a las autoridades por el rápido paso de la transacción propuesta a través de los procesos legales y por su aprobación en tiempo récord. Esta integración es mucho más que la simple unión de dos empresas de gran éxito. Tiene que ver con convertir la sabiduría colectiva de las dos empresas en una fuerza mucho mayor para generar valor a largo plazo para todas nuestras partes interesadas".

Por su parte, Debashis Chatterjee, Gerente y Director General de LTIMindtree, señaló: "En medio de la proliferación de nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos en un mundo de rápida convergencia, LTIMindtree ayudará a las empresas a pisar fuerte y darle forma al futuro de forma proactiva, aprovechando todo el poder de las tecnologías digitales. Armado con los mejores talentos, ofertas integrales y una experiencia acumulada de más de cinco décadas, LTIMindtree aporta la diversidad de escala y capacidades necesarias para ayudar a las empresas a reimaginar las posibilidades, ofrecer impacto y llegar al futuro, mucho más rápido".

Tanto LTI como Mindtree han logrado un rendimiento financiero líder en el mercado y han generado valor para los accionistas. Combinando sus puntos fuertes y aprovechando las ventajas de la escala, LTIMindtree operará con una cartera de servicios integrales más sólida y sumamente diversificada, además de ampliar sus habilidades en el mercado. Aportará un punto de vista convergente basado en su amplia experiencia intersectorial para ayudar a los clientes a aprovechar las oportunidades que ofrece la difuminación de los límites del sector. Esto mejorará significativamente la capacidad de LTIMindtree para cumplir con los compromisos de transformación más grandes y significativos y colaborar con los hiperescaladores, las soluciones empresariales, las plataformas SaaS y las empresas de productos para acelerar la innovación y el tiempo de comercialización. Un balance más fuerte también aumentará la capacidad de LTIMindtree para realizar inversiones estratégicas en plataformas, talento, tecnologías y relaciones con los clientes. Todo esto ayudará a LTIMindtree a crear una propuesta de valor más distintiva para sus clientes, equipos y comunidades en general.

Acerca de LTIMindtree

LTIMindtree es una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que permite a las empresas de todos los sectores reimaginar los modelos de negocio, acelerar la innovación y desarrollar al máximo el crecimiento gracias a la potencia de las tecnologías digitales. Como socio de transformación digital de más de 750 clientes, LTIMindtree aporta una amplia experiencia en dominios y tecnología para ayudar a impulsar una ventaja competitiva superior, experiencias de clientes y resultados empresariales en un mundo convergente. Impulsada por casi 90.000 profesionales con talento y espíritu emprendedor en más de 30 países, LTIMindtree, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, combina las fortalezas aclamadas por la industria de la antigua Larsen and Toubro Infotech y Mindtree para resolver los desafíos empresariales más complejos y ofrecer una transformación a escala. Para más información, visite www.ltimindtree.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005629/es/

Contacto

Contacto:

Harsh Kabra +91 855-188-2111 media@ltimindtree.com

Shambhavi Revandkar +91 97-6950-9545 media@ltimindtree.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.