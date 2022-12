Comunicado de prensa de Business Wire: Macquarie Capital

Macquarie Capital, la división de asesoramiento corporativo, mercados de capitales e inversiones principales del Grupo Macquarie, anunció hoy el nombramiento de Kevin Nobels como director general de su grupo de Infraestructura y Capital Energético. En su nuevo cargo, el Sr. Nobels se centrará en impulsar las inversiones en infraestructura y transición energética para Macquarie Capital en toda América Latina.

El Sr. Nobels cuenta con una amplia experiencia en proyectos de capital a gran escala y transformación operativa en los sectores de energías renovables, infraestructuras, petróleo, gas y materiales básicos en la región. Antes de incorporarse a Macquarie Capital, trabajó durante 15 años en McKinsey & Company. Como socio con sede en São Paulo y líder de la práctica de energía en América Latina, se centró en estrategias de transición energética e implementación, atendiendo a clientes corporativos en diversos sectores como hidrógeno, energía eólica, biocombustibles, eficiencia energética y electrificación. El Sr. Nobels también estableció la práctica de excelencia de Capital para la región. Antes de incorporarse a McKinsey & Company, trabajó en la industria del automóvil en Europa.

"Kevin aporta a Macquarie Capital un conocimiento más profundo del mercado latinoamericano, con su amplia experiencia en la construcción y desarrollo de infraestructura sostenible para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más urbanizada", afirmó Mark Bradshaw, jefe global del Grupo de Capital de Infraestructura y Energía de Macquarie Capital. "El conocimiento y la profundidad de la experiencia de Kevin lo colocan en una excelente posición para asociarse con una serie de empresas en todo el mercado latinoamericano para apoyar la transición energética, la infraestructura social, económica y digital para avanzar en la prosperidad de la comunidad en general".

Macquarie Capital ha estado activo en América Latina durante las últimas dos décadas, proporcionando conocimientos técnicos avanzados y soluciones de capital flexibles para ayudar a clientes y socios a crear activos de infraestructura sostenibles, conectados y resilientes. La presencia regional de Macquarie Capital incluye oficinas en Santiago y Ciudad de México.

"La infraestructura como clase de activo se ha expandido más allá de las rutas y aeropuertos para abarcar la energía renovable, la infraestructura social y las tecnologías habilitadoras", afirmó el Sr. Nobels. "Macquarie Capital no solo tiene soluciones flexibles para facilitar la financiación de empresas, entidades gubernamentales y asociaciones público-privadas (P3), sino que también tiene sofisticadas capacidades de ejecución. Tengo muchas ganas de trabajar con clientes y socios para acelerar proyectos muy necesarios para impulsar el futuro de esta región".

Acerca de Macquarie Capital

Macquarie Capital es la división de asesoramiento, mercados de capitales e inversiones principales del Grupo Macquarie. Abarca asesoramiento corporativo, un espectro completo de soluciones de capital, incluidos los servicios de captación de capital de los mercados de renta variable, deuda y capital privado e inversiones principales del balance de Macquarie. Macquarie Capital cuenta con una amplia experiencia sectorial en los sectores aeroespacial, energético, defensa y servicios gubernamentales, consumo, juego y ocio, instituciones financieras, cuidado de la salud, industria, infraestructuras, recursos, software y servicios, tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación.

El equipo de Capital de Infraestructuras y Energía de Macquarie Capital invierte el balance de Macquarie en proyectos y empresas de infraestructuras y energía. Con más de 25 años de experiencia como promotor, inversor y patrocinador, combinamos conocimientos técnicos con capital flexible para llevar a cabo proyectos de infraestructuras innovadores. Nuestro equipo de más de 120 expertos tiene un amplio mandato para invertir en activos y empresas de los sectores digital, de transición energética y de infraestructuras sociales y económicas. Al combinar nuestra profunda experiencia y soluciones de capital únicas, ayudamos a clientes y socios a ofrecer activos de infraestructura sostenibles, resilientes y eficientes para comunidades en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Macquarie Capital, visite nuestro sitio web.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005724/es/

Contacto

Patty Buchanan Relaciones con los medios de comunicación del Grupo Macquarie Patricia.buchanan@macquarie.com +1 212 231 1310

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.