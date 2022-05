Comunicado de prensa de Business Wire: Magna Motors

Con motivo de la celebración de los 50 años de la marca BMW M, la línea más deportiva y avanzada de vehículos de la compañía alemana, del 18 al 22 de mayo de 2022 se realizó el evento automovilístico más importante en República Dominicana: el "BMW M Power Tour 2022".

La celebración tuvo lugar en el Autódromo Las Américas y fue organizada por Magna Motors, el distribuidor oficial de BMW Group en el país. A ésta asistieron más de 400 invitados, incluyendo la participación de 12 países de Latinoamérica, quienes disfrutaron y experimentaron el placer de conducir diferentes modelos de la marca BMW M. Además, tuvieron la oportunidad de ser parte de la exhibición de automóviles BMW, MINI y motocicletas BMW Motorrad, desde modelos históricos hasta nuevos lanzamientos que por primera vez llegaron a esta zona del continente.

Durante las actividades de pista estuvieron presentes pilotos internacionales de la marca que apoyaron a los participantes en diferentes pruebas de manejo, en las que tuvieron la oportunidad de sentir la adrenalina del automovilismo de alta competición.

El evento contó con la presencia especial de Alejandro Echeagaray, CEO de Mercados Importadores de Latinoamérica y el Caribe en BMW Group Latinoamérica; Agustín Lama Verdeja, CEO de Magna Motors; Avelino Rodríguez, presidente de Magna Motors, así como invitados especiales y medios especializados.

"Magna Motors se ha convertido en un socio de negocios muy importante para BMW Group Latinoamérica en toda nuestra región, y para nosotros es motivo de orgullo que República Dominicana sea el país anfitrión para vivir esta experiencia de clase mundial.", señaló Agustín Lama Verdeja, CEO de Magna Motors.

Este año, BMW Group celebra los 50 años de su línea M, la letra más poderosa, que comenzó como un mero experimento para incluir a la marca dentro del segmento de las competencias de vehículos y que hoy, al cabo de 5 décadas, se ha convertido en un auténtico laboratorio para desarrollar autos poderosos, con tecnología avanzada, haciendo de estos modelos "The Ultimate Driving Machine".

