Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., líder mundial en innovación en el cuidado de la piel y ciencia nutricional, investigó recientemente los beneficios de un extracto botánico de hojas al incorporarlo en bebidas nutricionales que contienen proteína, grasa y fibra. Los hallazgos, que el equipo de Investigación e Innovación en Nutrición Global de Mary Kay compartió en el Congreso Anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, podrían tener un impacto significativo en nuestra comprensión del extracto botánico rico en polisacáridos, flavonoides, alcaloides, 1-deoxinojirimicina y otros componentes activos para disminuir la respuesta de la glucosa y mejorar la saciedad en los consumidores.

"La belleza tiene que ver con el bienestar holístico", subrayó la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencia de Mary Kay. "Llevamos más de 15 años investigando los beneficios de los suplementos nutricionales. Los consumidores no solo quieren verse bien, quieren sentirse bien. La belleza empieza de adentro hacia afuera y nuestras últimas investigaciones nos ayudan a informarnos sobre el futuro de los nutrientes".

Según la investigación de Mary Kay, el consumo de bebidas nutricionales con este extracto produjo una respuesta de glucosa posprandial significativamente menor en comparación con el consumo de bebidas sin este extracto. Los datos también indicaron que posee propiedades de "bajo índice glucémico". Además, los sujetos que consumieron la bebida también informaron de una mejora de la saciedad.

"Este es apenas un ejemplo de las investigaciones y esfuerzos increíbles de los científicos de Mary Kay", afirmó Jen Alfrey, directora ejecutiva de Nutrición Global de Mary Kay. "Investigar formas de mejorar la salud, aumentar el bienestar y mejorar la belleza a través de la nutrición es una prioridad para el equipo".

La investigación revelada es solo el esfuerzo más reciente de Mary Kay para reforzar el compromiso de larga data de la marca con el avance de la salud de la piel, la investigación y el desarrollo y la nutrición. Mary Kay cuenta con más de 1.600 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su cartera mundial.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo en mente: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria, con millones de vendedoras independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se ha comprometido a empoderar a las mujeres en su camino hacia la independencia económica con educación, tutoría, promoción, creación de redes e innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que enriquecer la vida de la gente hoy, para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo centradas en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o sígnanos en Twitter.

