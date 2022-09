Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

A continuación, se transcriben las declaraciones de Julia A. Simon, directora de asuntos jurídicos y directora de diversidad e inclusión de Mary Kay Inc., acerca de la publicación del Informe sobre la brecha de género global 2022 del Foro Económico Mundial.

Según las aleccionadoras conclusiones del Informe sobre la brecha de género global 2022 del Foro Económico Mundial, no se podrá alcanzar la paridad de género en el futuro cercano. De hecho, según este informe, la igualdad de género tardará 132 años en hacerse realidad, mientras que cerrar la brecha de género en cuanto a oportunidades y participación económica llevará 151 años. Ninguno de los países entre los 146 analizados ha logrado la paridad de género.

Esas son las malas noticias.

Pero ¿cuáles son las buenas? Que aún hay tiempo para cambiarlo. Las conclusiones de 2022 me han impactado, pero no me detendrán. Y tampoco deberían detenerles a ustedes.

La igualdad de género es una condición indispensable no solo para el desarrollo humano, sino también para un crecimiento económico sostenible. Un enorme corpus de datos demuestra que, sin paridad de género, es imposible reducir la pobreza, lograr la seguridad alimentaria, combatir el cambio climático o garantizar una sociedad más pacífica e inclusiva. La paridad de género no es algo que sería "lindo tener". Tampoco es un privilegio de los países desarrollados. Es un requisito esencial para que todos los países puedan desarrollarse y prosperar.

Para mitigar mayores retrocesos, deben abordarse las barreras estructurales que limitan la participación de las mujeres en el mercado laboral, incluido su reingreso y su retención en la fuerza laboral tras la pandemia de COVID-19. También se necesitan políticas específicas que apoyen el desarrollo de talentos femeninos en las industrias del futuro y aceleren su llegada a posiciones gerenciales y de liderazgo.

El sector privado tiene un papel crítico a desempeñar en el abordaje de las brechas de género en el lugar de trabajo, y en el desarrollo de cuadros femeninos para posiciones de liderazgo. Como empresa fundada por una empresaria pionera hace casi 60 años, esto es algo personal para Mary Kay.

En 2019, Mary Kay firmó los Principios de empoderamiento femenino (Women's Empowerment Principles, WEPs), y en 2021 la empresa se convirtió en un Formulador de Compromisos para las Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad, con el objetivo de acelerar el progreso de la igualdad de género y de fomentar los objetivos de desarrollo sostenible.

Mary Kay está participando en el programa acelerador Target Gender Equality 2022-2023 del Pacto global de la ONU para continuar con la implementación de metas corporativas ambiciosas para la representación y el liderazgo femenino en la empresa y en nuestra cadena de suministro. Liderando con el ejemplo y reflejando nuestras creencias en la mayor inclusión de las mujeres, Mary Kay está poniendo en acción nuestros valores y compromisos:

Representación y liderazgo femenino en Mary Kay(Datos de agosto de 2022):

-- El 62 % de nuestra fuerza laboral está compuesto por mujeres

-- El 50 % de nuestro equipo ejecutivo está compuesto por mujeres

-- El 53 % de nuestros puestos de vicepresidencia y superiores está compuesto por mujeres

-- El 57 % de nuestros directores son mujeres

-- El 59 % de nuestros puestos gerenciales y superiores está compuesto por mujeres

-- El 70 % de nuestros líderes gerenciales son mujeres

-- El 60 % de nuestros líderes en nuestros 10 mercados principales son mujeres

Compras con perspectiva de género y diversidad de proveedores en Mary Kay (Datos solo de la cadena de suministro de los EE. UU. de febrero de 2021):

-- El 66 % de nuestro equipo de compras está compuesto por mujeres

-- El 12 % de nuestros proveedores indirectos son propiedad de mujeres, minorías o veteranos de guerra

-- El 5 % de nuestros proveedores directos son propiedad de mujeres, minorías o veteranos de guerra

Nuestra estrategia de sostenibilidad de 10 años, titulada Enriqueciendo las vidas del presente para un futuro sostenible, apunta a un enfoque holístico para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento femenino con los siguientes compromisos clave a lograr para 2030:

-- Empoderar económicamente a 5 millones de mujeres en todo el mundo

-- Garantizar el acceso a la educación para 250.000 mujeres y niñas en todo el mundo

-- Ofrecer a más de 10 millones de mujeres a nivel global servicios de apoyo por violencia de género, y

-- Desarrollar una agenda de políticas a 10 años dirigida a los derechos de las mujeres

Inspirados por nuestra misión como empresa de espíritu emprendedor fundada por una mujer y para mujeres, asumimos el compromiso de fomentar el emprendedurismo femenino y derribar las barreras que obstaculizan el empoderamiento económico de las mujeres. Pusimos esta visión a consideración de las Naciones Unidas en 2019 y, junto con 6 organismos de la ONU, creamos el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) con el objetivo de generar un ecosistema para facilitar a las emprendedoras mujeres.

El momento de actuar es ahora. Sentarse en las gradas y esperar 132 años no es una opción. La Reunión Plenaria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el "fomento de la igualdad de género", que se lleva a cabo en Nueva York este mes, es una oportunidad para que los líderes de los sectores público y privado identifiquen herramientas y estrategias para cerrar la brecha de género. Tenemos una deuda con las futuras generaciones: movilizar nuestros esfuerzos para realizar los cambios transformadores que tanto necesitan las mujeres y las niñas.

