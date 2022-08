Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una defensora mundial de la sostenibilidad y de la administración corporativas, ha estado durante mucho tiempo al frente de la lucha para proteger nuestros océanos. Recientemente, representantes de la marca participaron en Making Waves: Women Leaders in Ocean Conservation (Mujeres líderes en la conservación de los océanos), un panel virtual organizado por The Nature Conservancy, la organización ambiental global sin fines de lucro cuyo objetivo es crear un mundo donde las personas y la naturaleza puedan prosperar.

With the support of partners such as Mary Kay Inc., The Nature Conservancy has established strong country programs while also growing trusted partnerships with local communities, businesses, and governments. (Photo Credit: Tim Calver)

Durante el evento, los panelistas discutieron cómo las mujeres líderes de todo el mundo están encabezando los esfuerzos para restaurar la salud de nuestros océanos, pero se debe hacer más. Otros temas clave incluyeron el empoderamiento, la educación y la motivación de la próxima generación junto con la importancia del liderazgo local.

Otros panelistas que se unieron a Mary Kay incluyeron:

-- Dra. Lizzie Mcleod, líder mundial de arrecifes, The Nature Conservancy

-- Dra. Sherry Constantine, directora del Programa del Caribe Oriental, The Nature Conservancy

-- Robyn James, asesora de género y equidad en Asia Pacífico, The Nature Conservancy

-- Selina N. Leem, guerrera del clima y poeta de las Islas Marshall

-- Jennifer Morris, directora ejecutiva de The Nature Conservancy

"Elevar y apoyar a los campeones del océano y el clima a nivel mundial es una forma esencial de abordar la crisis dual de la biodiversidad y el clima", dijo la Dra. Lizzie Mcleod, líder mundial de arrecifes de The Nature Conservancy. "Además, al aumentar la capacidad de las mujeres en lo concerniente a participar y liderar la conservación de los océanos y a la acción climática garantiza que los proyectos aborden mejor las necesidades de las comunidades, que sean más sostenibles y equitativos, y que creen un beneficio mutuo para las personas y la naturaleza".

Mary Kay entiende que cualquier amenaza a la salud de nuestros océanos es una amenaza existencial para todos nosotros y estamos comprometidos a trabajar con otros líderes en este espacio para marcar la diferencia.

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible).

Acerca de The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera sostenible y ayudando a que las ciudades sean más sostenibles. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Comunicaciones Corporativas de Mary Kay Inc. marykay.com/newsroom 972.687.5332 o media@mkcorp.com

The Nature Conservancy Misty Edgecomb Directora de Comunicaciones medgecomb@tnc.org o 484-343-3223

