Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc. defensora mundial de la sostenibilidad y la administración corporativa, se unió a la Coalición para la Administración de los Océanos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas-un esfuerzo por reunir al sector privado junto a las agencias de la ONU, el mundo académico, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para abordar la biodiversidad y el cambio climático a través de un enfoque en la salud de los océanos.

Como actual signatario de los Principios de la ONU para la Sostenibilidad de los Océanos, la Coalición para la Gestión de los Océanos fomenta el compromiso de Mary Kay de asegurar un océano saludable y productivo. La Coalición para la Gestión de los Océanos busca aprovechar la participación del sector privado para aumentar la conciencia sobre los océanos y desarrollar innovaciones inteligentes para el clima. También hace un llamamiento a las partes interesadas, incluidos los líderes empresariales, para que utilicen políticas climáticamente inteligentes para abordar las injusticias medioambientales y climáticas, así como para que adopten un enfoque centrado en el ser humano para las soluciones políticas.

En consonancia con los Principios de Océanos Sostenibles y la Coalición para la Gestión de los Océanos, Mary Kay ha apoyado este año varios proyectos en colaboración con The Nature Conservancy para mejorar la salud de los océanos mediante la protección y restauración de hábitats críticos como los arrecifes de coral, los arrecifes de ostras y los humedales costeros, así como para impulsar el liderazgo de las mujeres en la conversación:

-- Restaurar los arrecifes de moluscos de Asia-Pacífico en Australia, Hong Kong, China y el Triángulo de Coral;

-- Garantizar que los esfuerzos de protección y restauración del coral en los países del Triángulo de Coral -Indonesia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón- se apoyen mediante esfuerzos e iniciativas de conservación que tengan un impacto positivo en toda la región;

-- Apoyar a las mujeres líderes medioambientales del Pacífico en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón;

-- Conservación y restauración costera en la Costa del Golfo y evaluación de la viabilidad de los mercados de carbono azul para apoyar la gestión de los humedales a largo plazo; y

-- Mejora de la pesca en México para empoderar a las comunidades y a las mujeres de la industria pesquera.

"Los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza liderados por mujeres están revolucionando la forma en que protegemos nuestros océanos para las generaciones futuras", afirmó Deborah Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay. "Al unirse a la Ocean Stewardship Coalition, Mary Kay espera apoyar estos proyectos e inspirar a más mujeres a actuar en sus comunidades locales".

Como parte de los esfuerzos continuos de Mary Kay para aumentar la conciencia global sobre los océanos, Mary Kay también está participando en foros clave sobre los océanos, como la Cumbre Mundial de Tecnología e Innovación Oceánica de The Economist Impact, organizada por el Supercluster Oceánico de Canadá en colaboración con la Provincia de Nueva Escocia y la Asociación de Halifax, donde innovadores, líderes empresariales, líderes de pensamiento e inversores se reunieron para conocer y comprometerse con los últimos innovadores y tecnologías de la "economía azul", e identificar soluciones que formarán la hoja de ruta hacia una economía oceánica sostenible y próspera.

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia global de sostenibilidad de Mary Kay: Enriquecer vidas hoy para un mañana sostenible.

