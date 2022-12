Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Líder mundial en materia de empoderamiento de la mujer y ciencia innovadora, Mary Kay Inc. anuncia las seis adjudicatarias del programa de becas Young Women in STEAM 2022 para mujeres jóvenes que se destacan por sus importantes contribuciones a nivel mundial en los campos de CTIAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Este programa de becas, junto a una campaña social, llamado "Young Women in STEAM", fue lanzado por Mary Kay en 2020 para ayudar a cambiar la percepción de "la cara de la ciencia" y animar a mujeres jóvenes a desarrollarse profesionalmente en los campos de CTIAM. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las mujeres siguen siendo una minoría significativa en los campos científicos y todavía están subrepresentadas en áreas como la informática, la tecnología de la información digital, la ingeniería, las matemáticas y la física.

"En Mary Kay, celebramos a las mujeres jóvenes que están adoptando la educación superior y las carreras profesionales en las áreas de CTIAM a medida que continuamos ayudando a reducir la brecha y el sesgo de género en campos científicos y relacionados", comentó la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencias de Mary Kay Inc. "No es ningún secreto que las mujeres están subrepresentadas en las industrias CTIAM, y queremos ayudar a cambiar eso con becas que generen impacto que apoyen a las mujeres jóvenes a continuar sus actividades en campos relacionados con CTIAM. Las adjudicatarias de las becas Young Women in STEAM 2022 abren nuevos caminos en todo el mundo y ayudan a resolver algunos de los problemas más complejos de la humanidad a través de la ciencia y la innovación. Es un gran orgullo reconocer sus contribuciones. Además, al apoyar a estas extraordinarias mujeres jóvenes, continuamos con la misión de Mary Kay de enriquecer la vida de las mujeres en todo el mundo".

Las adjudicatarias del programa de becas Young Women in STEAM 2022 de Mary Kay se destacan en los canales de redes sociales globales de la empresa y recibirán becas de 2500 dólares estadounidenses en apoyo a sus proyectos en CTIAM actuales o futuros.

Adjudicatarias de las becas Young Women in STEAM 2022:

-- Angela Busheska, 20 (Macedonia): Esta emprendedora social e investigadora innovadora se inspiró en 7° grado para seguir su carrera en CTIAM al unirse al equipo olímpico de matemáticas, cuando se enamoró de resolver problemas. Como desarrollador de la aplicación EnRoute, Busheska ayuda a los usuarios a vivir un estilo de vida más sostenible mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a los usuarios a abandonar la moda rápida. Ella alienta a otras mujeres jóvenes a unirse a los campos CTIAM y espera ver a la humanidad utilizar las tecnologías CTIAM para un mayor bien social.

-- Fengyun Chen, 17 (China): Sus proyectos involucran la física y el papel de la energía limpia en la sustentabilidad ambiental. En 2017, Chen fundó Yun Energy, una alianza de innovación científica y tecnológica que atiende a 20 000 personas por año a través de cursos de iluminación científica y física. Condujo una investigación de 30 días con su padre, que también llevó a la invención del dispositivo de distribución de agua de energía generada por energía geotérmica y aire 3.0. Considera que la educación CTIAM permite a los estudiantes explorar ideas prácticas a través de la experimentación práctica que estimula la creatividad y la imaginación.

-- Farzana Alam Eshita, 23 (Australia): Como ingeniera civil y estudiante de honor en la Universidad de Monash en Australia, el proyecto de último año de Eshita se centra en investigar el desarrollo de bandas de corte en bandas de arena cargadas triaxialmente mediante tomografía computarizada de rayos X. Sus proyectos actuales también incluyen proyectos viales importantes de ingeniería de acuerdo con los estándares australianos y el desarrollo de una estructura de complejo deportivo histórica que destaca la excelencia en el diseño arquitectónico y urbano. Eshita cree que ser mujer en un campo CTIAM ofrece una variedad de beneficios que incluyen la oportunidad de ganar confianza, mejorar las habilidades para resolver problemas y desarrollar nuevas perspectivas educativas y laborales.

-- Aruna Sherma, 20 (Germany): Su proyecto se centra en el desarrollo de un agente de contraste alternativo para resonancias magnéticas que reemplace al agente convencional, el gadolinio. Como estudiante de física, Sherma ha trabajado en cuatro laboratorios diferentes para desarrollar el agente de contraste, y una serie de pruebas en la Universidad de Hamburgo ha demostrado que es biocompatible con un efecto más fuerte en las resonancias magnéticas en una dosis más baja que el contraste convencional. Aunque los temas de CTIAM pueden resultar abrumadores para muchos, cree que la diversidad es importante en todos los campos y siente que las mujeres son tan capaces como los hombres de dar forma al futuro en tecnología e investigación.

-- Jingyuan Xu, 31 (Germany): Tecnóloga de conversión de energía y campeona de energía sostenible es investigadora en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe en Alemania. La investigación de Xu se centra en tecnologías de energía sostenible para proporcionar soluciones económicas en refrigeración, calefacción y energía. Le apasiona aplicar su conocimiento y experiencia para minimizar el uso de energía primaria global y reducir las emisiones de CO2. En su opinión, las mujeres en STEAM impulsan el espíritu de equipo y la diversidad que viene con la inclusión produce una mejor ciencia. Ella alienta a las jóvenes a seguir los campos CTIAM con entusiasmo y seguir sus corazones para beneficiar al mundo con avances científicos.

-- Eizelle Yee, 30 (Philippines): Ambientalista, arquitecta y empresaria, Yee es miembro fundadora de Pocket Garden, un colectivo de diseño de espacios públicos iniciado por un grupo de voluntarios que cocrean y diseñan espacios verdes compartibles en Filipinas. Considera que las mujeres tienen buena capacidad para los detalles que ayudan a unir el arte y la ciencia de manera organizada. Cuando se trata de iniciativas CTIAM, cree que las colaboraciones entre diversas culturas y tradiciones pueden generar creaciones inclusivas y relacionables en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Para obtener más información sobre el programa de becas Young Women in STEAM, visite https://newsroom.marykay.com/.

