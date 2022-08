Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Las mujeres rurales comprenden una cuarta parte de la población mundial y son la columna vertebral de sus economías, ya que comprenden aproximadamente el 40 % de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo como agricultoras, asalariadas y empresarias.1 A pesar de sus contribuciones críticas a las economías locales, continúan enfrentando barreras estructurales en la propiedad de activos, la igualdad salarial, la participación en foros de toma de decisiones y el acceso a recursos y mercados. Las normas culturales también hacen que las mujeres asuman la mayor parte de la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.2

Reconociendo que mejorar la vida de las mujeres rurales es clave para luchar contra la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, el PNUD de China y Mary Kay, en colaboración con la China Women's Development Foundation (Fundación para el Desarrollo de la Mujer de China), el China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE) (Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China), la Women's Federation of Yunnan Province (Federación de Mujeres de la provincia de Yunnan) y el Gobierno del condado de Yongren lanzó el SDG Pilot Village Project (Proyecto de aldea piloto de los ODS) en Waipula, provincia de Yunnan, China en 2017.

El proyecto conjunto, titulado "SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development" (Proyecto de aldea piloto de los ODS: reducción de la pobreza y desarrollo sostenible centrados en las mujeres) (2017-2021), abordó las barreras estructurales para la participación de las mujeres en el mercado laboral, incluso mediante la provisión de protección social y la creación de oportunidades empresariales verdes a través del ecoturismo, junto con esfuerzos para mejorar el liderazgo de las mujeres en foros comunitarios de toma de decisiones.

Las mujeres del grupo étnico Yi se convirtieron en impulsoras del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza a través de intervenciones específicas de género que promovieron una economía local inclusiva y la preservación de su herencia cultural. Estas actividades generaron cambios transformadores a nivel local, promoviendo la igualdad de género y acelerando el desarrollo sostenible.

"Este proyecto muestra cómo el espíritu empresarial puede ser una herramienta poderosa para abordar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres mientras se lucha contra la pobreza en las zonas rurales",dijo Beate Trankmann, representante Residente del PNUD en China. "Las mujeres yi han adquirido las habilidades y los recursos adecuados para aprovechar su herencia cultural, han creado bases económicas sólidas para ellas mismas y se han convertido en líderes en sus comunidades, allanando el camino para las generaciones futuras".

El piloto destaca el potencial de las alianzas de múltiples partes interesadas, incluido el sector privado, para promover los ODS y maximizar el impacto en el desarrollo del espíritu empresarial de las mujeres. El PNUD China, junto con Mary Kay China y socios del sector público local, trabajaron con mujeres empresarias para asegurarse de que estuvieran equipadas con las herramientas y la educación necesarias para convertirse en actores económicos. También se abordaron las barreras a su participación en las estructuras de toma de decisiones de la comunidad para que pudieran contribuir activamente a crear una economía verde local inclusiva y sostenible.

"El SDG Pilot Village Project demuestra cómo el sector privado puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a lograr los ODS con un fuerte enfoque en el empoderamiento económico de las mujeres y proporciona un modelo sobre cómo las empresas pueden aprovechar sus fortalezas únicas y acelerar los resultados de desarrollo a través de asociaciones público-privadas.",dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc.

"El enfoque centrado en las mujeres de brindar oportunidades empresariales a las mujeres rurales demostró ser transformador. Cuando las mujeres comenzaron a participar en el desarrollo económico y, en consecuencia, ganaron estatus en sus comunidades, todo el pueblo se benefició",dijo Wendy Wang, presidenta de la Región Asia Pacífico de Mary Kay.

Los resultados de la Fase 1 del proyecto brindan evidencia convincente del efecto transformador que un enfoque sensible al género puede tener al localizar los ODS y en el diseño de políticas y respuestas programáticas para una recuperación verde e inclusiva posterior a la COVID-19.

El proyecto contribuyó a los siguientes 12 ODS:

-- Objetivo 1. Fin de la pobreza

-- Objetivo 2. Hambre Cero

-- Objetivo 3. Buena salud y bienestar

-- Objetivo 4. Educación de calidad

-- Objetivo 5. Igualdad de género

-- Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento

-- Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico

-- Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura

-- Objetivo 10. Menos desigualdades

-- Objetivo 15. Vida en la Tierra

-- Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

-- Objetivo 17. Alianzas para los objetivos

El SDG Pilot Village Project: Logros clave Fase 1 (2017 al 2021)

-- Con la contribución del proyecto a la campaña de alivio de la pobreza de China, la proporción de aldeanos que viven por debajo del umbral nacional de pobreza cayó del 28 % en 2017 al 0 % en 2020 en Waipula;

-- A través de la capacitación y el desarrollo de capacidades, 60 hogares y 193 personas que vivían por debajo del umbral de pobreza salieron de la pobreza para 2020;

-- 210 trabajadores migrantes estacionales y 120 trabajadores migrantes a largo plazo, la mayoría de los cuales eran mujeres, pudieron regresar a sus hogares para encontrar trabajo o iniciar su propio negocio;

-- 607 mujeres locales encontraron empleo y aumentaron sus ingresos, algunas surgieron como líderes comunitarias, asumiendo funciones como miembros del comité del pueblo y gerentes en la hospitalidad local y las artes, y

-- El ingreso per cápita de las personas aumentó a 14 128 RMB en 2021.

Para compartir la historia del SDG Pilot Village Project, Mary Kay y sus socios han publicado:

-- Un Informe de impacto sobre la Fase 1 titulado "Pilotaje de localización de los ODS a nivel de aldea: un proyecto de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible centrado en las mujeres en la provincia de Yunnan, China", que destaca la génesis, los medios de implementación y los resultados del proyecto avanzado a través de un multiproceso de desarrollo apoyado por las partes interesadas. Lea el Informe de impacto aquí.

-- Un video titulado "Daughters of the Moon" (Hijas de la Luna) con tres mujeres líderes de Waipula: Yongyan Zhu, Xuefang Xia y Shiqiong Han, quienes hablan de los cambios que han experimentado personalmente a través del espíritu empresarial. Los representantes de los socios también describen las transformaciones económicas, ambientales y sociales que han tenido lugar en el pueblo. Vea el video de 11 minutos aquí.

El PNUD de China y los socios del proyecto pronto pasarán a la Fase 2 (2022 al 2024), cuyo objetivo es:

-- Acelerar el espíritu empresarial: mejorar la capacidad de los aldeanos, especialmente de las mujeres, y aumentar sus ingresos;

-- Promover la diversidad y la inclusión: salvaguardar la cultura étnica local y empoderar a las mujeres, y

-- Avanzar en el desarrollo verde: proteger el entorno natural y promover pueblos sostenibles.

Por segundo año consecutivo, el SDG Pilot Village Project ha sido preseleccionado para los Reuters Events Responsible Business Awards (Premios Reuters Events al Negocio Responsable) en su categoría "SDG Pioneer Award" (Premio Pionero de los ODS). La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 13 de octubre en Londres.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Como organismo líder de las Naciones Unidas para el desarrollo internacional, el PNUD trabaja en 170 países y territorios para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Ayudamos a los países a desarrollar políticas, habilidades de liderazgo, habilidades de asociación, capacidades institucionales y a desarrollar resiliencia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo del PNUD se concentra en tres áreas de enfoque: desarrollo sostenible, gobernanza democrática y consolidación de la paz, y resiliencia al clima y a los desastres. www.undp.org

Acerca de China International Center for Economic and Technical Exchanges (CICETE)

Operando directamente bajo el Ministerio de Comercio, el CICETE fue fundado en 1983 con la aprobación del Consejo de Estado. La función principal del CICETE, delegada por el Ministerio, es coordinar la cooperación entre China, el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), incluida la ejecución de sus programas de asistencia en China y la gestión de proyectos de suministro de bienes generales, Proyectos del Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur y proyectos de creación de capacidad en el marco del programa China-Aid a otros países en desarrollo. www.cicete.org.cn/en/

Acerca de la China Women's Development Foundation (CWDF)

La China Women's Development Foundation es una fundación AAAAA creada por la All-China Women's Federation (Federación de Mujeres de China) en 1988. Es una fundación pública nacional que recauda fondos de China y otros países y regiones. La misión de CWDF es salvaguardar los derechos e intereses de las mujeres, mejorar su calidad de vida y promover su desarrollo y sus causas en China a fin de contribuir a la construcción de una sociedad armoniosa. www.cwdf.org.cn/en/

