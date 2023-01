Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Durante todo el 2022, la icónica marca de belleza Mary Kay -junto con sus fundaciones patrocinadas por la empresa- dieron más de 3 millones de dólares para apoyar a las causas de las mujeres en todo el mundo.

Cuando Mary Kay Ash, legendaria empresaria y filántropa, abrió su empresa en 1963, soñaba con empoderar a las mujeres a nivel internacional a través del espíritu emprendedor, la innovación, el arduo trabajo y la cultura de retribución. Casi 60 años después, los empleados de Mary Kay, las consultoras de belleza independiente y los miembros de la comunidad global mantienen vivo su sueño a través de generosas contribuciones a cuatro fundaciones patrocinadas por la empresa que brindan apoyo impactante a las mujeres y sus familias con necesidades.

Los informes completos de la fundación se pueden ver aquí. Esto es lo que hicieron en 2022:

Cánceres que afectan a mujeres

-- En EE. UU., la Mary Kay Ash Foundation (MKAF) financió a 37 investigadores que realizaron investigaciones innovadoras sobre los cánceres que afectan a mujeres.

-- El 43 % de los proyectos de investigación sobre el cáncer de MKAF están liderados por mujeres; el 100 % de los ensayos clínicos están liderados por mujeres.

-- MKAF financió casi $1,7 millones en becas para cánceres que afectan a mujeres.

Violencia basada en el género

-- MKAF financió casi $1,4 millones en becas en apoyo de servicios para mujeres sobrevivientes de la violencia doméstica.

-- MKAF dio apoyo a 4 refugios locales de violencia doméstica en el Norte de Texas que brinda recursos vitales y seguridad a mujeres que buscan ayuda.

-- En colaboración con Mary Kay, MKAF apoyó a socios globales comprometidos a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que incluye CARE y el Fondo Fiduciario de la ONU. Juntos, los socios de MKAF completaron más de 550 proyectos en todo el mundo.

-- El Instituto Mary Kay y Mary Kay Brasil recibieron el premio de plata por la campaña de la Cruz Roja "Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica" en el Congreso Anual de ABEVD Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta (DSA Brasil).

-- En el Canadá, la fundación benéfica Mary Kay Ash Charitable Foundation otorgó $10 000 a cada uno de los 16 refugios de violencia doméstica en todo el Canadá, por un total de $160 000.

Mujeres y sus familias

Mary Kay China y sus programas y fondos patrocinados por la empresa brindaron apoyo a través de los siguientes esfuerzos:

-- Programa de Mujeres Emprendedoras de Mary Kay En cooperación con la fundación para el desarrollo de las mujeres Women's Development Foundation de China, se brindaron préstamos renovables sin intereses a cuatro iniciativas de mujeres emprendedoras en las provincias de Heilongjiang, Ningxia y Jilin. Las iniciativas beneficiaron directamente a 133 mujeres aumentando su ingreso per cápita anual en RMB 20 000 yuanes.

-- Fondo Futuro de las Mujeres Jóvenes En cooperación con la Adream Foundation, el saldo restante del Fondo Young Women's Future (futuro de las mujeres jóvenes) será utilizado para construir cuatro salones de clase Mary Kay Dream Classrooms en Jiangxi para mejorar la alfabetización de las niñas.

-- Programa de beneficencia Mary Kay China Desde marzo de 2022, el programa de beneficencia Mary Kay China Charity Program ha asignado 1 049 800 de yuanes para proporcionar materiales protectores y suministros para vivir a 73 comunidades en 15 ciudades como resultado de la epidemia de la COVID-19. Gracias a los esfuerzos conjuntos de Mary Kay China y sus consultoras de belleza, el proyecto "Smile 1000" recaudó fondos para 112 cirugías reparadoras de labio leporino en 2022. Hasta la fecha, Mary Kay China ha recaudado fondos para 991 cirugías y está en camino de lograr los objetivos de 1000 sonrisas en 2023. Para mayo, 1391 consultoras de bellezas voluntarias habían impartido 331 lecciones de belleza a 9147 mujeres.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para obtener más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

