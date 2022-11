Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una defensora global de la sostenibilidad y gestión corporativa y signataria de los Principios Oceánicos Sostenibles del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, continúa respaldando los esfuerzos globales para aumentar la concientización acerca de los océanos y destacar el rol fundamental que tienen los océanos en los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005785/es/

(Credit: Mary Kay Inc.)

Esta semana, en la Cumbre Mundial de los Océanos en Economist Impact en Asia-Pacífico en Singapur, se presentó un proyecto respaldado por Mary Kay enfocado en las mujeres y la conservación en el panel: "Innovación y adaptación: Soluciones costeras para el cambio climático." El panel abordó el efecto que tiene el cambio climático en los ecosistemas costeros de Asia-Pacífico y en todos los océanos, y presentó estudios de caso acerca de cómo la región se prepara para, y se adapta al, cambio climático.

Si bien los manglares son fundamentales para los ecosistemas costeros, son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Para crear soluciones a largo plazo para los manglares en Papúa Nueva Guinea, Mangoro Market Meri (una iniciativa respaldada por The Nature Conservancy y Mary Kay) está vinculando los esfuerzos locales, el ecoturismo y el carbono azul (el carbono que es captado por los ecosistemas costeros y los océanos del mundo) para crear incentivos con el fin de proteger y restaurar los manglares.

Las mujeres de Mangoro Market Meri comercializan productos sostenibles de los manglares, como mariscos y cangrejos de los manglares para generar los tan necesarios ingresos y oportunidades de empleo, y también impiden que se extraiga madera de los manglares. Con el apoyo de Mary Kay, las mujeres de Mangoro Market Meri reciben capacitación en igualdad de género, liderazgo, educación financiera y gestión empresarial.

Ruth Konia, gerente de programa de Mangoro Market Meri para el Programa Melanesia de The Nature Conservancy, se unió a los panelistas del PNUMA, WWF China y el Greener India Council, para compartir el impacto que The Nature Conservancy tiene en la región, con el apoyo que recibe del sector privado, específicamente de Mary Kay.

"Se debe empoderar a las mujeres para la toma de decisiones en relación con su salud, su educación, su gobernanza y sus finanzas. Mangoro Market Meri está cambiando mentalidades y proporcionando igualdad de oportunidades a las mujeres mediante su empoderamiento a través de la conservación de los manglares", dijo Ruth Konia. "Cuando las mujeres están empoderadas, sus acciones afectan de forma positiva a sus familias y producen ondas expansivas que benefician a toda la comunidad."

Mary Kay tiene el compromiso de ser una buena administradora de los recursos naturales y de fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en relación a la conservación en todo el planeta. Para leer más acerca del compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia global de sostenibilidad de Mary Kay: Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible.

Acerca de The Nature Conservancy (TNC)

The Nature Conservancy es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes de nuestro planeta para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntas. Abordamos el cambio climático, conservamos la tierra, el agua y los océanos en una escala sin precedentes, proporcionamos alimentos y agua de manera sostenible y contribuimos a mejorar la sostenibilidad de las ciudades. Trabajamos en 79 países y territorios, utilizamos una estrategia colaborativa en la que participan las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para más información, visitewww.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las primeras personas en romper el "techo de cristal", fundó su compañía de belleza de ensueño en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño floreció para convertirse en una compañía de miles de millones de dólares que cuenta con millones de personas que conforman su fuerza de ventas independiente en casi 40 países. Como compañía de desarrollo de espíritu emprendedor, Mary Kay tiene el compromiso de empoderar a las mujeres mediante la educación, la mentoría, la defensa, el trabajo en redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillajes, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en la importancia de enriquecer las vidas hoy para lograr un mañana sostenible, y se asocia con organizaciones de todo el mundo enfocadas en promover la excelencia comercial, apoya la investigación sobre el cáncer, promueve la igualdad de género, protege a las sobrevivientes de abuso doméstico, embellece nuestras comunidades y alienta a los niños a perseguir sus sueños. Encuentre más información enmarykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIno síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005785/es/

Contacto

Mary Kay Inc. Corporate Communications marykay.com/newsroom 972.687.5332 omedia@mkcorp.com

The Nature Conservancy Misty Edgecomb Directora de comunicaciones medgecomb@tnc.org o 484-343-3223

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.