Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., defensora global del empoderamiento y la educación de las mujeres, recientemente fue anfitriona de un grupo de 25 jóvenes mujeres de Young Women's Preparatory Network (YWPN)/Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School del Distrito Escolar Independiente de Dallas en una exploración educativa e inspiradora de las mujeres en STEAM. Los eventos fueron la antesala de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se llevó a cabo el 11 de febrero.

Mary Kay Inc. welcomed students from the Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School to R3 for a STEAM themed summit exploring being a woman in STEAM. (Photo: Mary Kay Inc.)

Las estudiantes secundarias pasaron el día en el Centro de Fabricación/I+D Richard R. Rogers (R3) de Mary Kay en Lewisville (Texas), donde visitaron las instalaciones de última generación y aprendieron los distintos aspectos de los procesos de fabricación relacionados con STEAM en una empresa de belleza global y compleja. Luego del recorrido, un panel de expertas expuso ante las estudiantes en sus respectivos campos de STEAM. Este panel estuvo compuesto por expertas en ámbitos como innovación en el origen, formulación de productos, tecnología de la información, investigación de productos, planificación de estrategia y portfolio, y desarrollo de procesos. Por la tarde, las estudiantes participaron en un almuerzo de mentoría, donde tuvieron la oportunidad de hablar sobre diferentes opciones de desarrollo profesional para las mujeres en STEAM, sus aspiraciones personales y profesionales, y la forma más efectiva en que podemos alentar, preparar y motivar a las jóvenes que quieren seguir carreras en campos de STEAM.

"Mary Kay asume el compromiso de empoderar e inspirar a la próxima generación de mujeres para que puedan dedicarse a lo que las apasiona. Porque el futuro es STEAM", afirmó la doctora Lucy Gildea, directora de innovación, productos y ciencia de Mary Kay. "Las mujeres están subrepresentadas en la fuerza de trabajo STEAM, pero podemos achicar esa brecha brindando oportunidades críticas de aprendizaje temprano y exposición para que las jóvenes puedan buscar y explorar carreras de su interés en el ámbito de STEAM".

Young Women's Preparatory Network es una organización sin fines de lucro que se asocia con distritos escolares públicos en todo el estado de Texas para operar la red más grande de escuelas preuniversitarias públicas exclusivas para mujeres de los Estados Unidos. Las escuelas de YWPN están ubicadas en vecindarios urbanos postergados y poseen antecedentes comprobados de logros académicos, graduación de la escuela secundaria y porcentajes de aceptación en universidades. YWPN formó la primera alianza público-privada con el Distrito Escolar Independiente de Dallas y creó la Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School en 2004.

"Estamos muy contentas de que nuestras jóvenes participen en un día repleto de contactos significativos con mujeres en STEAM, y queremos agradecerle a Mary Kay esta oportunidad", señaló Lynn McBee, directora ejecutiva de Young Women's Preparatory Network. "Estas futuras líderes son mujeres brillantes y talentosas. Acceder a esta exposición ante otras mujeres exitosas en los campos de STEAM y apreciar el impacto que pueden tener les brinda esa motivación adicional para llegar más lejos, alcanzar más logros y, con suerte, algún día poder cambiar el mundo a través de STEAM".

Mary Kay celebra y alienta a las jóvenes que toman las riendas de su futuro a través de liderazgo, innovación y determinación para que se destaquen en los campos de STEAM. Las mujeres son apenas el 28 % de la fuerza laboral en los campos de la ciencia, la tecnología y la matemática [1]. Al ofrecer un apoyo continuo a las mujeres en los campos de STEAM, la compañía permanece fiel a la misión de Mary Kay, que consiste en mejorar las vidas de las mujeres en todas partes.

