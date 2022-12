Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

Mary Kay anunció recientemente su estrategia de sostenibilidad, denominada "Enriquecer la vida hoy para tener un mañana sostenible" (Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow) que comprende cinco pilares, 15 compromisos y más de una década de acción. Esta estrategia se desarrolló en colaboración con los principales grupos de interés de Mary Kay, en consonancia con los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, lo que convierte a Mary Kay en una parte fundamental de una coalición global para garantizar un futuro mejor.

En el marco de esta estrategia internacional y con miras a consolidar su labor histórica de promoción del empoderamiento, la educación y el emprendimiento de las mujeres, Mary Kay se ha comprometido a ofrecerles oportunidades educativas a 250.000 jóvenes para 2030. Para promover su misión de enriquecer la vida de las mujeres, las asociaciones y becas con organizaciones locales e internacionales en 2022 se aseguraron de que las jóvenes de todo el mundo recibieran oportunidades educativas excepcionales para concretar sus sueños.

Los programas y alianzas de Mary Kay Inc. en 2022 fueron, entre otros:

-- Becas para las jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas: Seis beneficiarias recibieron becas diseñadas para elevar a las jóvenes en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y animarlas a proseguir con su vocación y su carrera. Las beneficiarias de 2022 fueron ciudadanas de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Alemania, Filipinas, China y Australia, dedicadas a diversas carreras, desde el desarrollo de aplicaciones y la arquitectura hasta la física y los inventos geotérmicos.

-- Beca de educación continua para las jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas: Como extensión de las becas y la campaña social denominada "Las jóvenes en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas de Mary Kay", Ivanna Hernández, beneficiaria de una de las becas en 2021, recibió una segunda beca para ayudarla a perseguir su sueño de convertirse en la primera astronauta latinoamericana en ir a Marte. Apareció en un documental creado para inspirar a las jóvenes a apuntar a las estrellas, ¡o a Marte en este caso!

-- Beca de la Sociedad de químicos para cosméticos Madam C. J. Walker: Creada en honor de Walker, la primera mujer que logró convertirse en millonaria por sus propios medios, al hacer su fortuna desarrollando una línea de cosméticos y productos para el cuidado del cabello para mujeres negras. En el 75.o Congreso Anual de la SCC, la señora A'Lelia Bundles, tataranieta de Madam C.J. Walker y la Dra. Michelle Hines, Directora de Formulación de Productos de Mary Kay, presentaron las Becas Madam C.J. Walker para estudiantes de minorías subrepresentadas que cursan estudios superiores en disciplinas del campo de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, relacionadas con la industria cosmética y la higiene personal. El premio cuenta con el apoyo de la Sociedad de químicos para cosméticos y la colaboración y financiación de Mary Kay. Entre la galardonadas se encuentran: Joy Rutherford, estudiante de quinto año de doctorado y becaria de investigación de los NIH e Imani Elaine Porter, de la Universidad de Hampton, estudiante de segundo año de bioquímica.

-- Red para los emprendimientos educativos (Network for Teaching Entrepreneurship): Asociación para ofrecerles a 47.000 jóvenes de todo el mundo un plan de estudios sobre emprendimientos y oportunidades de pensamiento innovador. Gracias al apoyo en primer lugar, del programa principal Aspiring Entrepreneurs Program (EE. UU.), en segundo lugar, de World Series of Innovation y por último, de los World Series of Innovation Challenge Innovation Days, Mary Kay está ayudando a empoderar a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños empresariales. En el ciclo lectivo 2021-2022, Mary Kay patrocinó la World Series of Innovation de la NFTE, en la cual 21 equipos de emprendedores sociales emergentes ganaron un total de u$s 16.800 por las soluciones que propusieron para superar siete desafíos, cada uno de los cuales se centró en cumplir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los patrocinadores de los siete desafíos de innovación se destacaron: Bank of the West, Citi Foundation, Mary Kay, Saint-Gobain North America, Ernst & Young, LLP (EY), Maxar Technologies y PIMCO. La World Series of Innovation Challenge se puso en marcha en septiembre de 2022 y Mary Kay participa por tercer año en torno al ODS 14, es decir la vida submarina.

-- Ciudad de Lewisville, IncubatorEDU: En colaboración con el Distrito Escolar Independiente de Lewisville (LISD), IncubatorEDU ofrece un plan de estudios sólido en emprendimiento para los estudiantes de la Escuela Secundaria Lewisville. Los mentores de la comunidad y un evento de presentación a final de curso les brindan a los estudiantes experiencia empresarial real y oportunidades educativas.

-- Academia de Ciencias de Marketing: Durante más de 25 años, Mary Kay ha apoyado los Premios Mary Kay a la Disertación y Propuesta de Disertación en el congreso anual de la Academia de Ciencias de Marketing (AMS, por sus siglas en inglés), en los cuales los estudiantes de doctorado participantes exponen sus disertaciones defendidas exitosamente y reciben un premio monetario y comentarios de evaluación de sus colegas para mejorar sus posibilidades de publicar su trabajo en revistas académicas en el futuro.

-- Academia Ursuline de Dallas - Beca patrimonio de Mary Kay Ash - Beca otorgada anualmente para apoyar a las niñas con una educación que las dote de las habilidades y la confianza necesarias para poder emprender metas ambiciosas.

-- Army Scholarship Foundation - Beca Honoraria de la Corporación Mary Kay: Beca otorgada anualmente a hijos e hijas merecedores de soldados y veteranos del Ejército de los Estados Unidos y a las cónyuges de los soldados alistados en servicio activo.

-- Hispanic Scholarship Fund: Beca otorgada anualmente para apoyar y empoderar a los estudiantes y padres con el conocimiento y los recursos para completar con éxito una educación superior, al tiempo que presta servicios de apoyo y becas al mayor número posible de estudiantes excepcionales, becarios y ex alumnos del HSF.

Una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la compañía de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una compañía multimillonaria con millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su camino a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que enriquecer la vida hoy para lograr un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que se especializan en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación sobre el cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a tratar de cumplir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

